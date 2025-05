El exministro Luis Gilberto Murillo arrancó su campaña a la Presidencia con agarrón con Vicky Dávila: “Hay quienes solo saben hacer política desde la calumnia y la desinformación”

El exministro respondió a los señalamientos de la periodista, defendiendo su trayectoria y destacando su propuesta de construir una política alejada de confrontaciones e insultos - crédito @vickydavilah/Instagram - Luisa Gonzalez/REUTERS

El exministro Luis Gilberto Murillo oficializó su candidatura a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026, marcando el inicio de su campaña con un mensaje enfocado en la unidad y el servicio al país.

Según publicó en su cuenta de X, Murillo expresó su intención de construir “una nueva Colombia desde el territorio” y destacó que no es “el candidato de ningún político”, sino de la gente: “No soy el candidato de ningún político. Pero soy consciente de que nuestro país necesita y merece un candidato de la gente y diferente (...) Ha llegado la hora de escribir una nueva página de la historia de Colombia. Una historia con alma. Y de todos”.

Este anuncio llegó un año después de haber ocupado el cargo de Canciller de Colombia, un rol que describió como “el mayor honor” de su vida: “Hace un año asumí el mayor honor de mi vida: ser Canciller de Colombia. Hoy, un año después, reafirmo mi compromiso con lo que verdaderamente importa: servir a nuestro pueblo, unir al país y construir una nueva Colombia desde el territorio”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Luis Gilberto Murillo anunció su precandidatura para las elecciones de 2026 - crédito @LuisGMurillo/ X

El lanzamiento de su candidatura no estuvo exento de polémica. La periodista y también candidata presidencial Vicky Dávila reaccionó al anuncio con fuertes críticas a través de la misma red social, calificando a Murillo como “el canciller más sumiso en la historia” y acusándolo de haber actuado en favor del presidente venezolano Nicolás Maduro durante su gestión.

En su mensaje, Dávila afirmó que Murillo obedeció al presidente Gustavo Petro y cuestionó su credibilidad, calificando su postura como “cinismo”. “Ahora salen los petrosantistas de la madriguera a decir que no son de ningún político. Luis Gilberto Murillo se gana el premio de haber sido el canciller más sumiso en la historia. Terminó blandito del lado de Maduro cuando el dictador se robó las elecciones y le obedeció a Petro. Ahora viene con cuentos chinos. Ya la gente no le cree. Qué cinismo!”, escribió.

Murillo respondió a estas declaraciones con un mensaje en el que rechazó las acusaciones y defendió su trayectoria. Según publicó en X, afirmó que no necesita “etiquetas ajenas” porque tiene “historia propia” y destacó que su compromiso es con la gente, no con líderes políticos.

La periodista y también candidata presidencial cuestiona la postura del exministro, calificándolo como “el canciller más sumiso en la historia” - crédito @VickyDavilaH/ X

Además, criticó lo que describió como una política basada en “calumnia y desinformación”, destacando que su enfoque estará en construir una política “con verdad, con raíz, con alma”.

El exministro, ingeniero de minas y quien ha ocupado diversos cargos en el sector público, como ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Juan Manuel Santos (2016-2018) y embajador de Colombia en Estados Unidos (2022-2024), enfatizó en su mensaje que Colombia merece algo mejor que los “insultos disfrazados de opinión”.

“Hay quienes solo saben hacer política desde la calumnia y la desinformación. Yo no vengo a gritar y a señalar, vengo a construir. No necesito etiquetas ajenas porque tengo historia propia. Serví con honestidad en varios gobiernos, pero mi compromiso es con la gente, no con los caudillos. Colombia merece algo mejor que insultos disfrazados de opinión. Merece una política con verdad, con raíz, con alma. Y en eso no me van a doblegar”, escribió.

A través de sus redes sociales, el exministro rechaza las acusaciones y defiende su trayectoria, destacando su compromiso con el pueblo colombiano - crédito @LuisGMurillo/ X

Por ahora, la periodista no ha hecho nuevas declaraciones sobre el tema. Vicky Dávila anunció en 2024 su candidatura a la presidencia de Colombia para las elecciones de 2026, tras renunciar a la dirección de la revista Semana en diciembre.

“Yo soy una experta en cumplir los objetivos. Conozco el país. Sé lo que Colombia necesita. He llorado y reído con Colombia. Conozco el país desde La Guajira hasta el Amazonas. Puedo rodearme de los mejores. A donde he ido, he sido número uno (...) Vamos a tratar de hacer las cosas como tienen que ser, hacer lo que toca, no lo que conviene (...) Tengo determinación, soy capaz, soy berraca, soy valiente”, contó Dávila en una entrevista con Infobae Colombia.