Andrea Valdiri entró a ‘La casa de los famosos’ y protagonizó una emotiva reconciliación con La Jesuu: “Ese premio es para ti”

La creadora de contenido entró al reality para darle un mensaje a La Jesuu - crédito @andreavaldirisos / Instagram

En un emotivo giro dentro de la gala 116 de La casa de los famosos Colombia, Andrea Valdiri y La Jesuu dejaron atrás las diferencias que habían fracturado su amistad meses atrás.

Según informó el medio original, el reencuentro entre ambas figuras públicas se dio en un inesperado momento que conmovió tanto a los participantes como a los seguidores del programa.

Valdiri, que ingresó al espacio conocido como el “congelado”, aprovechó la oportunidad para pedir perdón y reafirmar su apoyo a La Jesuu, marcando así un punto final a los conflictos que las habían distanciado.

La relación entre ambas había sufrido un quiebre en el pasado, a pesar de haber sido grandes amigas. Durante un brunch reciente, La Jesuu expresó públicamente su pesar por el fin de esa amistad, lo que dejó entrever que aún existía un vínculo emocional entre ellas.

Esta confesión hizo que el reencuentro en el programa fuera aún más emotivo, especialmente porque Valdiri había enviado señales de reconciliación desde el reingreso de La Jesuu al reality, incluyendo el envío de ropa como gesto de apoyo.

La creadora de contenido aconsejó a su amiga y le pidió hacer buen contenido - crédito captura La casa de los famosos

En el momento del reencuentro, Valdiri se dirigió a La Jesuu con palabras de aliento y cariño. “Jesuu, no te muevas”, exclamó, mientras le aseguraba que había recibido su mensaje, aunque no había podido responderle antes de entrar al programa.

Además, le recordó que no estaba sola y que contaba con el respaldo de todas las “machis”, como se refieren a su grupo de apoyo. Como símbolo de su reconciliación, Valdiri le entregó dos muñecas que las representa a ambas durante el cumpleaños de la bailarina, un gesto cargado de significado emocional.

Durante su intervención, Valdiri animó a La Jesuu a sentirse merecedora de su lugar en el programa y a no dudar de su capacidad para llegar a la final.

“Siéntete merecedora de este juego, los últimos serán los primeros”, le dijo, subrayando que debía confiar en sí misma y en las oportunidades que se le habían presentado.

La creadora de contenido barranquillera protagonizo una emotiva reconciliación con La Jesuu - crédito @realityscol / X

También le recordó que no debía cargar con deudas emocionales hacia nadie y que tenía todo el derecho de luchar por el premio. “Negra, créetelas, porque Dios te dio una segunda oportunidad. Tú también mereces estar en la final”, añadió.

La creadora de contenido barranquillera aprovechó el momento para revelar que La Jesuu al parecer tiene varias deudas fuera de la casa, por lo que la motivó a hacer contenido para ganarse el programa o para que pueda encontrar oportunidades cuando salga.

“Ese premio tú también los necesitas, cuando uno está en abundancia, uno puede ayudar a los demás, mientras no, porque tú tienes que solucionar cosas y lo sabes machi”, le dijo Andrea a La Jesuu.

Además, la Valdiri le aseguró que desde afuera la iba a apoyar con las votaciones, y aseguró que desde sus redes sociales iba a impulsar a sus seguidores para que votaran por ella en caso de que volviera a estar en la placa.

Andrea aseguró que el orgullo no le había permitido hablar con La Jesuu - crédito La casa de los famosos Colombia

“Te amo con todo mi corazón y entiende que tú estás en un reality, yo no te voy a dejar”, añadió la barranquillera y además aconsejó a su amiga para que empezara a hacer contenido de valor, evitando dejarse llevar por las peleas del programa. “Aquí no hay amistades, quiero verte en la final machi”, añadió la influencer.

El momento también fue aprovechado por Andrea para pedirle perdón a La Jesuu por los problemas que tuvieron en el pasado, asegurando que el orgullo no le había permitido acercarse a ella para hablar. “Te amo, yo no te voy a abandonar, el orgullo nos mata y no voy a desaprovechar la oportunidad para pedirte perdón por ese orgullo tan asqueroso que uno tiene como amiga”, dijo.

La influencer y empresaria finalizó su visita con un mensaje en general para los famosos que quedan en la casa y les recordó que el formato se trata de un juego, por lo que invitó a no tomarse personal o humillar a otras personas para hacer contenido.

La barranquillera aconsejó a los participantes para que no se humillen entre ellos - crédito La casa de los famosos Colombia

“No hay necesidad de humillar a nuestros compañeros, siento que con el respeto cada uno puede demostrar el talento que tienen… Ahí esta Colombia que se matan con comentarios por ustedes, denles contenido porque queremos que despierten esta casa”, dijo La Valdiri antes de abandonar la casa.