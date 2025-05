María Fernanda Cabal se despachó contra Gustavo Petro por su silencio en el secuestro de Lyan Hortúa: “Menos carreta y más hechos”

Maria Fernanda Cabal cuestionó el silencio del presidente Gustavo Petro sobre el secuestro de Lyan Hortúa - crédito Colprensa - Presidencia

El secuestro de Lyan José Hortúa, un niño de 11 años que fue raptado el 3 de mayo de 2025 de su vivienda, en Jamundí (Valle del Cauca), en presencia de su madre y otros familiares, continúa conmocionando al país. Pese a los operativos desplegados por las autoridades, no se ha logrado su localización y se completaron 17 días sin que se conozcan mayores detalles sobre su paradero; pero en especial, lo referente en su estado de salud, que tiene en vilo a su mamá y demás familiares.

En efecto, este suceso desató una ola de indignación en el territorio nacional, alimentada –entre otras – por el silencio del presidente de la República, Gustavo Petro, que pese a la presión de diferentes sectores políticos y sociales para que tome cartas en el asunto, sigue sin referirse sobre el flagelo que protagonizaría el menor de edad; del que se presume que continúe aún con vida, pese a que son casi nulas las informaciones referentes a este doloroso caso.

En este contexto, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, que hace parte del Centro Democrático, criticó con dureza al primer mandatario en una plenaria del Senado. Expresó su molestia frente a lo que ha considerado una inacción del Estado frente al secuestro. “Yo quiero ser una voz más de las que han hablado aquí en favor del niño Lyan José Hortúa”, afirmó la senadora opositora, que aprovechó la sesión parlamentaria para arremeter contra el primer mandatario.

Y señaló que el menor fue “sacado de su hogar” mientras “la izquierda habla de derechos humanos y convenciones, pero desprotegieron a la sociedad”, con lo que no dudó en responsabilizar al Gobierno de desarticular la capacidad del Estado. “Menos carreta y más hechos”, dijo la congresista vallecaucana, de 61 años, los organismos encargados de la seguridad han sido restringidos, dejando a los ciudadanos “a merced de los bandidos”; en medio del fracaso de la política de la Paz Total.

María Fernanda Cabal acusó a Gustavo Petro por el secuestro de Lyan Hortúa

El secuestro del menor, que habría sido cometido supuestamente por las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Oso Yogui, ha despertado el apoyo de distintos sectores políticos y sociales, pese al contrastable silencio de Petro. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta $200 millones por cualquier información que permita su liberación, mientras que la madre del menor, Angie Bonilla, manifestó su angustia y desesperación.

Tan es así que la mujer instó al presidente a pronunciarse y dejar atrás lo que sería, según ello, una actitud indiferente frente al caso en mención. “Mi niño sufre de inflamación en los pulmones y no puede recibir atención médica”, declaró Bonilla a Noticias RCN, cuando también pidió compasión a Petro. “Pido misericordia, presidente, que me mire con ojos de amor y compasión, que también es padre... el perdón ya está”, agregó la desesperada mujer.

Frente a esta situación, la senadora Cabal no solo criticó a Petro, sino también a organizaciones defensoras de derechos humanos y a instituciones como la Defensoría del Pueblo, al señalar que han permanecido calladas frente a este caso. “No veo a la Fiscal General, no veo a la Defensora del Pueblo, no veo al Procurador de Derechos Humanos. Nadie. Ni siquiera el CTI ha ido a recoger las vainillas o a proteger la escena del crimen”, afirmó Cabal en su intervención.

Además, reprochó la influencia de acuerdos y negociaciones previas con grupos armados, que no han dejado un balance positivo. “El Acuerdo de La Habana lo único que nos dejó fue la exaltación de la barbarie”, expresó la senadora. “Estado colombiano hoy no puede proteger una familia buena”, acotó la senadora, que elevó sus críticas a la más alta dignidad del Ejecutivo, que estaría completamente asilado del caso y seguiría sin entenderse de la compleja situación.