La Liendra explicó por qué no será jefe de campaña de Melissa Gate para la final de ‘La casa de los famosos’: “Falso, judas, traicionero”

El final de La casa de los famosos Colombia está cada vez más cerca, pues con la salida de Fernando “el Flaco” Solórzano son siete los participantes que todavía continúan en competencia por el jugoso premio de cuatrocientos millones de pesos.

Entre esos siete participantes se encuentra Melissa Gate, una de las más opcionadas a quedarse con la millonaria cifra.

Como ocurrió en la primera temporada, uno de los exparticipantes tomaba la iniciativa de convertirse en “padrino” o jefe de campaña para que los finalistas crearan estrategias y así, llegar al primer lugar de la competencia.

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, tomó la iniciativa de ser esta figura en el equipo de Melissa Gate, pero al parecer el creador de contenidos habría cambiado de opinión.

Melissa Gate habría tenido como jefe de campaña a La Liendra, pero su fandom crucificó al cafetero - crédito cortesía del Canal RCN

A través de sus redes sociales, “la Liendra” aseguró que la decisión la tomó después del reencuentro que tuvo con algunos participantes y haberle dicho que sí a la invitación que le hicieron para vincularse a esta dinámica.

“Todo se va a la basura por personas mal intencionadas, tomé la decisión de retirarme, porque los fandoms aquí afuera están muy apasionados … Me esforcé demasiado para traer a los exparticipantes a Medellín para que al final me digan: falso, judas, traicionero”, dijo el influenciador inicialmente, sin entender lo que pasaba con los seguidores.

Durante su estancia en el ‘reality’, el quindiano fue premiado por su creatividad y carisma - crédito @la_liendraa/Instagram

De acuerdo con lo expuesto en el video, Gómez aseguró que todo se debe a las declaraciones que dio sobre Karina García, por lo que el fandom de Melissa sintió que había traicionado a la paisa.

Esto lo llevó a revisar el video del directo que transmitió y se percató de que en ningún lado le tiró a la creadora de contenido.

Después de exponer las razones por las que desistió de ser jefe de campaña de Melissa, La Liendra mostró el único fragmento en el que se refiere a la creadora de contenido.

Según se vio en la publicación, el risaraldense habla de Gate cuando menciona el crecimiento de Karina y que la modelo paisa sería el único obstáculo para que la participante de la casa gane el formato.

La falta de talento para el canto de La Liendra desesperó a "el Jefe" en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

“Así que la gente que me escribe que cómo iba a hablar así de mal de Melissa, busque a ver si encuentra algo negativo hacia ella”, por lo que se preguntó si fue el único que no escuchó nada malo hacia la participante del programa televisado. “Resulta que el error mío fue hablar bien de Karina, gústele o no le guste a usted Karina, resulta que esa pelada conectó muy bien con la gente”.

En medio de sus explicaciones, nuevamente dijo que su favorita para llegar a la final y llevarse el primer lugar sigue siendo Meliisa Gate, pero que “el fanatismo no te ciegue la realidad, la única que le podía dar batalla a Meli era Karina”, recalcando que ninguno de los participantes es el correcto “solo es el que te gusta”.

Melissa Gate es una de las favoritas para llevarse el premio de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito Canal RCN

Finalmente, aseguró que durante su paso por la competencia donde logró convivir con las dos participantes, nunca tuvo malentendido alguna por lo que hablar bien de una o de otra “no lo hace traicionero” con ninguna. Recalcó que tiene la capacidad y la madurez de aceptar que “Karina lo hizo bien”, no sin antes mostrar que su novia Dani Duke se declaró fanática de Karina y Melissa.

“No se dejen liderar por personas tóxicas, antes de armar cualquier polémica, investiguen y tómense el tiempo de ver si es verdad ... Espero me entiendan, yo nunca hablé mal de Melissa y ahora que no voy a ser jefe de campaña de nadie, me iré a viajar por el mundo", concluyó el creador de contenido.