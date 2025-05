Daniel Briceño y María Fernanda Carrascal se agarraron por el nuevo Concierto de la Esperanza organizado por Rtvc: “Muy lamentable no tener ni cinco de dignidad”

Daniel Briceño y María Fernanda Carrascal discutieron en redes sociales por concierto que organizará Rtvc - crédito Concejo de Bogotá y @MafeCarrascal/X

El 8 de junio se celebrará en la Plaza de Bolívar de Bogotá la sexta edición del Concierto de la Esperanza, con el lema “Latinoamérica Migrante Resiste”.

El evento, organizado por el Sistema de Medios Públicos Rtvc, busca visibilizar la diversidad cultural y la resistencia de las comunidades migrantes, y contará con la participación de artistas nacionales e internacionales.

La entrada será gratuita y se espera una asistencia masiva tanto presencial como virtual.

El anuncio generó malestar entre voces opositoras al Gobierno, que criticaron la destinación de recursos públicos a espectáculos masivos en un momento en que persisten quejas ciudadanas por deficiencias en servicios esenciales como la salud.

De hecho el concejal Daniel Briceño en su cuenta de X hizo un mensaje criticando el evento.

Sin embargo la representante a la Cámara del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal le contestó al servidor público. “Muy lamentable no tener ni cinco de dignidad”, le dijo provocando un intercambio de mensajes.

El concejal bogotano Daniel Briceño, integrante del Centro Democrático, cuestionó con firmeza el acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y el sistema de medios públicos.

Según advirtió, el contrato contempla un presupuesto de 88.000 millones de pesos destinado a la organización de actos públicos.

“El Ministerio del Interior y RTVC acaban de firmar este contrato por $88.964.440.069 por 8 meses para hacer eventos. Serán $370.685.166 diarios en buses, chivas, refrigerios, almuerzos, tarimas, conciertos, etc. Esto puede terminar usándose en la campaña de la consulta popular”, escribió en un mensaje de su cuenta de X el servidor público.

Daniel Briceño cuestiona el nuevo concierto que organizará Rtvc - crédito @Danielbricen

Las críticas al contrato firmado entre el Ministerio del Interior y el sistema de medios públicos por la realización de eventos culturales provocaron la reacción de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico.

En respuesta al concejal Daniel Briceño, quien tildó de “derroche” el gasto, la congresista defendió el valor social y económico de este tipo de actividades. Además calificó el partido al que pertenece el cabildante, el Centro Democrático, de “precarizador de los derechos laborales”.

Carrascal argumentó que los conciertos no solo cumplen una función cultural, sino que también generan empleo y dinamizan la economía local.

Además, lamentó lo que calificó como una falta de sensibilidad frente a los aportes de la cultura a la construcción de paz.

Mafe Carrascal le contestó al concejal Daniel Briceño - crédito @MafeCarrascal

“¡Derroche!, aunque es obvio que alguien que pertenece al partido precarizador de los derechos laborales, no tiene nociones de lo que implica la cultura para las sociedades, lo que aporta a la construcción de paz, y que un concierto de estos no solo es entretenimiento, es trabajo para artistas, es trabajo para técnicos, es consumo local, en fin. Por cierto, muy lamentable no tener ni cinco de dignidad ni consciencia de clase”, escribió por medio de su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Frente a la respuesta de la representante María Fernanda Carrascal, el concejal Daniel Briceño no guardó silencio y le respondió señalando presuntas inconsistencias dentro del propio Gobierno. En su mensaje, cuestionó las condiciones laborales en entidades como Rtvc y recordó casos recientes que han generado polémica en la opinión pública.

Briceño mencionó situaciones como los contratos temporales en el sistema de medios públicos, las denuncias por maltrato laboral contra Hollman Morris y el caso de Marelbys Meza, la exniñera de la actual canciller de Colombia Laura Sarabia.

Daniel Briceño le respondió de regreso a la representante María Fernanda Carrascal - crédito @Danielbricen

“Representante Carrascal ¿Hablamos de precarizadores laborales? Hablemos de RTVC que contrata la gente a 2 y 3 meses, o de Hollman Morris señalado por maltrato laboral, hablemos de Laura Sarabia y su maltrato a Marelbys Meza y del incremento de contratistas en el gobierno Petro”, contestó el concejal del Centro Democrático.

Rtvc, como responsable de la organización del evento, ha sido blanco de señalamientos en medio de la polémica por el uso de recursos públicos. No obstante, el Concierto de la Esperanza sigue afianzándose como una plataforma de expresión artística y diálogo social. La versión de este año mantiene su apuesta por visibilizar temas regionales de alto impacto, enfocándose en las historias de movilidad, identidad y lucha de las poblaciones migrantes en América Latina.