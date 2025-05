Así fue la emocionada reacción del papá del hijo de Karina García tras la salida de la modelo de ‘La casa de los famosos’: “Mujer, Dios te bendiga”

Smayv, padre del hijo de Karina García se refirió al paso de la modelo por 'La casa de los famosos' - crédito @smayv_/Instagram y cortesía Canal RCN

Smayv, padre de Valentino, el hijo menor de Karina García, se hizo tendencia en redes sociales tras publicar varios mensajes dedicados a la modelo paisa en el Día de las Madres, pero, además, por reaccionar a su salida de La casa de los famosos Colombia 2025.

“Aquí afuera te espera un mundo de oportunidades gigantescas, mujer Dios te bendiga”, escribió el reguetonero.

En las historias de su Instagram, el cantante, que al inicio del programa criticó a su ex y desmintió algunas de las versiones que ella dio en el reality sobre el fin de su relación, ahora cambió la visión que tenía de ella y elogió su participación: “Mujer, Dios te bendiga en cantidades”.

Smayv, padre del hijo de Karina García creó controversia al enviar mensajes de admiración hacia la reciente eliminada de 'La casa de los famosos Colombia 2025'

Aunque varios seguidores de Karina García le pidieron apoyarla durante la semana de votaciones, a otra parte del público no le cayó en gracia el cambio de actitud que ha mostrado el artista urbano a favor de la modelo paisa, ya que anteriormente visitó algunos medios de comunicación en los que habló mal de la influencer, asegurando que su pequeño Valentino pasaba más tiempo con él que con ella.

No obstante, aparte de felicitarla por el Día de la Madre, Smayv expresó sentirse orgulloso del papel que desempeñó dentro del juego y afirmó que merecía llegar a la final, más que algunos concursantes que siguen en la casa.

“4 fandom en contra tuya y perdiste por un 3 %, queda demostrado que eres la mujer más popular de todo Colombia por encima de cualquier ‘chanda’ que quedó allá adentro. Aquí afuera te espera un mundo de oportunidades gigantescas, mujer, Dios te bendiga en cantidades. Te admiro”, este fue el texto completo que subió el cantante segundos después de que se conocieran los resultados de las votaciones de la semana 15, en donde Karina García quedó en el cuarto de eliminación junto a Yina Calderón.

Smayv y Karina García de 'La casa de los famosos Colombia 2025' fueron pareja y tuvieron un hijo llamado Valentino

Luego, el cantante lanzó pullas contra las exintegrantes de “las chicas fuego”, Yina Calderón y La Toxi Costeña, por la campaña que hicieron para que Karina García abandonara el reality. “Moraleja: Dios, cuídame de amigas envidiosas. Amén”, añadió Smayv en otra historia.

“Y este ahora jura que Karina la va a buscar de nuevo, solo le falta apoyar a Altafulla”, “¿Será que no le da pena publicar eso, después de que habló pestes de ella en un programa?”, “Payaso recostado”, “Solo lo entrevistan por el hijo que tiene con Karina, no por su música”, “Solo es famoso por lo pato y vividor, pegado de la fama de Karina”, “No la valoraste y ahora que todos la amamos, sí llegas de colgado”, son algunos de los comentarios que los cibernautas han dejado en redes sociales.

Estos fueron los resultados de las votaciones en la semana 15 de 'La casa de los famosos Colombia 2025', en la que Karina García fue la eliminada

Ex de Karina García contó por qué terminó con la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia 2025′

En los primeros capítulos de la segunda temporada del reality de convivencia, la modelo paisa expuso que decidió poner fin a la relación que tenía con el padre de su hijo Valentino por falta de aspiraciones y porque no veía que le sumara a su proyecto de vida, sin embargo, esta versión fue desmentida por el artista.

Smayv reveló su verdad sobre el fin de su relación con Karina García, participante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' con la que tuvo un hijo

De acuerdo con lo que declaró el cantante en su vista a la cabina de la emisora Mix 92.9 Bogotá la historia se contó al revés.

“No papi, eso no fue así, a ella se le llena la boca diciendo que se mamó, que se cansó, que no sé qué más vainas, quisiera que saliera para que me lo dijera en la cara. Yo fui el que la dejé y se lo sostengo cuando salga”.

Por otro lado Smayv, negó haber sido el cantante que le regaló a Karina el tan mencionado reloj Rolex de 120 millones de pesos y, explicó el motivo por el que su amor por la modelo se acabó.

“No rey, ese no fui yo. De hecho a mí cuando me dijo en la cara que si mi música nos iba a poner a vivir como ella quería, yo me abrí de ahí papá. Me aburrí y me fui. Ese día sentí que estaba menospreciando mis sueños, mis vueltas, se metió con mi talento, desde eso chao. Mi mánager es testigo, él sabe todo”.

Al final, Santiago agregó que aunque para él Karina se murió, el amor que siente por su bebé es aparte. " El amor por mi niño es algo muy diferente. Allá está en mi casa en este momento, mientras ella está allá el reality, él bebé se mantiene conmigo”.