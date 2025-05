Aida Victoria Merlano se burló del mensaje que envió ex de Karina García en redes: “Oye que es esa cachonería”

La creadora de contenido criticó el mensaje que envió el padre del hijo a la modelo y resultar eliminada - crédito @aidavictoriam/IG

Karina García se convirtió en la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, con más del 47% de los votos en su contra para que abandonara la casa donde se desarrolla la competencia.

En redes sociales fueron varias las reacciones de los famosos al ver que la modelo obtuvo la mayoría en las votaciones para que no retornara al reality.

En medio del revuelo que causó su salida, Aida Victoria Merlano aprovechó para burlarse del exnovio de García por la dedicatoria que le hizo por el día de las madres.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El artista le dedicó unas palabras antes de resultar eliminada de la competencia de LCDLFC - crédito @smayv_/IG

En el mensaje, la expareja y padre del hijo de Karina le decía a la modelo que le había dado uno de los mejores regalos de la vida, además, la calificó como una mujer “berraca” y criticando los ataques de los que fue víctima la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dentro de la casa. “No me parece ni cinco, pero ganarás”.

Durante la gala de eliminación, Aida Victoria Merlano compartió en sus redes sociales un mensaje a modo de burla por lo que había hecho la expareja de Karina: “Óyeme, pero este muchachito… A mí un ex me hace eso y yo saco una lavadora secadora a nombre de él y lo hago reportar en Datacrédito. Óyeme compra un tarro de keratina, pero peinado te vas, maldito. Pero qué es esto, esa cachonería”.

Crisis entres Karina García y Andrés Altafulla en 'La casa de los famosos Colombia 2025' hace que la modelo trate de convencer al cantante de que ella es una buena mujer - crédito cortesía Canal RCN

Finalmente, la barranquillera compartió otro mensaje en sus redes sociales donde decía que no era necesario pelear con nadie que viera el programa, pues ella ya no le prestaba la misma atención. Pero, también le envió un mensaje al ex de la modelo: “Y este muchachito, corre a eliminar la historia que sacaron a Karina, te va a peinar, oíste”.

Las reacciones por las declaraciones estuvieron divididas, pues algunos internautas criticaron la falta de sororidad de la hija de la exongresista Merlano, mientras que otros aprovecharon para dar su opinión sobre lo que pasó con Karina García.

Entre los más destacados están: “Por fin salió ella, que causa tanta discordia entre el grupo”; “yo también dejé de ver ese desastre de programa”; “a esa pobre mujer le barrieron el piso dos y tres veces en la semana y se mantuvo regia”; “quedaron los muebles, los que no hacen nada, no dan contenido”, entre otros.

Por qué Aida Victoria había dejado de ver el programa

A través de su cuenta de Instagram, Merlano Manzaneda confirmó a sus seguidores que había dejado de ver el programa porque lo consideraba “tóxico”.

Aida Victoria Merlano criticó el ambiente tóxico generado por ‘La casa de los famosos’, destacando el impacto en la salud mental de los participantes - crédito @aidavictoriam/Instagram

“Honestamente yo me dejé de ver Lcdlfc; pasó de ser entretenido a ponerse tóxico (...) La última vez que me vi el reality acabé como con una energía fea y es impresionante cómo un programa pone a pelear a la gente así“, escribió la creadora de contenido en Instagram.

Pero esto no fue lo único que dijo la joven barranquillera, que está en la espera de su primer hijo, afirmando que la producción permitió que atacaran a la modelo paisa sin mostrar algún tipo de compasión.

En una encuesta en redes sociales, el 66% de los seguidores de Aida Victoria coincidió con su opinión sobre el impacto negativo del programa - crédito @aidavictoriam/Instagram

“Por otro lado siento que desde la producción hasta la casa, están acabando con la salud mental de Karina y eso es súper triste. Ella no es una santa, pero tampoco tienen que lapidarla como si los demás sí lo fueran (...) Entonces nada, esa es mi única opinión al respecto“, añadió la barranquillera.

Concluyó su mensaje diciendo que debido a la hora en que era transmitido, antes de irse a dormir se sentía cargada de energía negativa, misma que le indicó un seguidor suyo que percibió los últimos días en que lo vieron en televisión.