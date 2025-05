Sofía Vergara confesó que tuvo miedo de actuar junto a Karol G y contó cómo nació su amistad: “Yo no la conocía”

Sofía Vergara contó cómo conoció a Karol G y se hicieron amigas - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara conversó con Infobae Colombia acerca de la amistad que nació en el set de las grabaciones de Griselda, serie en la que pasó del temor al amor con Karol G, su nueva amiga. “Yo no la conocía, la conocí en el set, me dio un poquito de susto porque, bueno, Griselda era mi bebé”, contó.

No obstante, la actriz y productora barranquillera confió en su coterránea para la producción que protagonizó en Netflix, en la que contó la historia de la primera mujer narcotraficante colombiana. Estando frente a las cámaras, se dio cuenta de la capacidad histriónica que tiene La Bichota, con la que entabló un vínculo: “Fue una sorpresa maravillosa, superprofesional, superlinda y superespecial conmigo”.

Sofía Vergara contó cómo nació su amistad con Karol G cuando actuaron juntas - crédito Infobae Colombia

Griselda ha sido el proyecto televisivo más ambicioso en el que Sofía Vergara ha estado involucrada, debido a que representaba su salto de la comedia al drama; además, porque lo apostó todo como productora de la serie que narró la historia de la mujer que puso a temblar a Pablo Escobar y que lideró el negocio de la droga que se exportó desde Colombia hacía Estados Unidos.

Fue durante el rodaje de esta producción biográfica que sacó a Sofía de su zona de confort, donde la actriz colombiana que triunfó en Hollywood apoyó el debut actoral de Karol G, cantante que le recomendaron para que hiciera parte del elenco, pero que ella dudo un poco antes de aceptarla.

“Me daba un poquito de miedo porque Karol G no era actriz, entonces eso siempre da miedo, que le traigan a uno a alguien a un set por las razones que no deben de ser. Entonces, me dio miedo cuando la conocí”, confesó Sofía a Infobae Colombia a propósito del estreno del documental Mañana fue muy bonito.

No obstante, conforme avanzaron las grabaciones, La Bichota no solo se ganó la confianza y el respeto de La Toti; sino que, además, se robó su corazón, puesto que ahora se tienen bastante cariño.

Sofía Vergara y Karol G se hicieron amigas en el set de 'Griselda', serie de Netflix en la que actuaron juntas - crédito @sofiavergara/Instagram

“Hizo un trabajo espectacular. Yo creo que más nunca le voy a tener miedo a que me digan: ‘Oh, vamos a poner a una cantante famosa de actriz’, porque, la verdad, se la comió“, agregó la actriz barranquillera.

Sofía Vergara contó por qué no habrá nueva temporada de ‘Griselda’ en Netflix

La también empresaria de 52 años, que está presentando su nueva marca de café llamada Dios mío coffee, la cual ya llegó a Colombia, habló del que será su nuevo trabajo actoral, el cual espera esté a la altura de su personaje de Griselda Blanco.

Sofía Vergara habló de su regreso a la actuación luego del 'reality' 'America's Got Talent' en el que es jurado - crédito Infobae Colombia

“Estoy maquinando lo que voy a hacer. Griselda para mí fue un proyecto espectacular, o sea, tuvo un éxito que yo nunca me lo soñé, mundialmente. O sea, para mí, para Netflix, ha sido una de las cosas más lindas del año pasado. Entonces, tengo que hacer algo igual de bueno. Me encantaría trabajar con el mismo director, que también es colombiano, Andy Baiz. Yo pude hacer Griselda gracias a él".

No obstante, pese a que la serie batió récords de audiencias en varios países, Sofía afirmó que no habrá una nueva temporada de Griselda, por más que el público esté expectante pidiendo su regreso, pues muchos guardan la esperanza de una precuela.

“Para mí, fue un honor estar en un set con todos esos actores que nunca me soñé, porque como siempre estoy en Estados Unidos, poder yo traerlos aquí a Los Ángeles y trabajar con ellos fue... o sea, Paulina Dávila, Alberto Guerra, mexicano, fue una belleza. Pero no, no habrá segunda temporada, Griselda ya se murió”, aseguró a Infobae Colombia.

¿Qué es <i>'</i>Dios mío coffee’, la nueva marca de Sofía Vergara?

Lo primero que impactó a Sofía Vergara cuando comenzó la investigación para encontrar la mejor calidad de café colombiano, fueron las cifras que el compartió la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, debido a que, ella no se imaginó que en esta industria existiera un gran porcentaje de mujeres involucradas y se empeñó en visibilizarlas.

Sofía Vergara explicó las diferencias que tiene su café 'Dios mío coffee' de las demás marcas existentes en el mercado - crédito Dios míos coffee

“Bueno, la verdad es que yo tenía el proyecto del café en mi cabeza por muchos años. No había encontrado los socios. Y bueno, con la ayuda de mis socios Ricardo Leiva y la Federación Nacional de Cafeteros y del grupo Bancolombia, o sea, hemos logrado hacer un café del que todos nos sentimos orgullosos y con el que todos los días estamos felices de estar trabajando en este proyecto que cuenta con tres presentaciones: dulzura, balance y fuerza.

Y cuando los descubrí, me enteré de que el 30% de los caficultores son mujeres. Yo ese número... o sea, para mí, yo pensaba en cafeteros hombres. O sea, eso es un trabajo teso, eso es un gremio difícil, y, bueno, para mí fue una sorpresa. Entonces, eso fue lo que me gustó“.

Como parte de su compromiso con el proyecto, Sofía que aseguró está ciento por ciento involucrada ene l proceso de su marca de la que ha hecho parte desde la selección de las vaciedades hasta el diseño de imagen, reconoció que aún no ha tenido la oportunidad de estar en los cafetales, algo que hace parte de sus pendientes.

‘Dios mío coffee’ es un tributo de Sofía Vergara a las mujeres caficultoras de Colombia - crédito cortesía Dios mío coffee

“De las cosas que voy a hacer es ir a Colombia, quiero ir a los cafetales, quiero conocer a toda la gente, aprender a cosechar café, pero desgraciadamente siempre estoy amarrada aquí en Los Ángeles o en Nueva York filmando y eso es uno de los proyectos, pero yo todos los negocios que hago yo no doy mi nombre nada más porque eso no es lo que a mí me gusta, a mí me gusta mucho la parte creativa, eh me encanta todo, todo eso; me encanta escoger desde los colores hasta los sabores, las cantidades, todo, todo me encanta, todo lo que tenga que ser escoger y probar, ahí yo estoy de primera”, mencionó en entrevista con Infobae Colombia.