Colombiana recreó cómo debían verse los personajes de la saga Crepúsculo, con ayuda de la guía oficial ilustrada y la IA

Las edades de algunos actores, según comentó, serían lo más alejado de la descripción realizada por la autora

Con la ayuda de la guía oficial ilustrada de la saga Crepúsculo y ChatGPT, la creadora de contenido colombiana conocida en redes como Camila en Seattle logró recrear, a detalle, los personajes de los libros y cómo es que debían verse, según su descripción literaria:

“Agradezco a la Camila del pasado que decidió no botar la guía oficial ilustrada de Crepúsculo porque ya no se consigue por ningún lado, o al menos no en español. Recuerdo como a los primeros fans de la saga nos tocó esperar a que saliera un trailer para saber si los personajes que habíamos imaginado eran como realmente los describía Stephenie Meyer”, recordó.

Lo que aquel entonces la ayudó a hacerse una idea sobre cómo debían verse los actores que darían vida a la familia Cullen, fue utilizado, nuevamente, para compartir su visión con los fanáticos de la saga que, a dos décadas de su estreno, siguen preguntándoselo:

“Como yo estaba tan emocionada y no salía un tráiler decidí comprar la guía, en la que sale toda la información de los personajes de crepúsculo, incluida la descripción física detallada de cada uno, y decidí mezclarla con las herramientas de ChatGPT”.

Carlisle

Empezó por la cabeza de familia, “Carlisle, que fue transformado en 1663, a la edad de 23 años. Sus ojos de humano eran azules” y siguió con su pareja “Esme, que fue convertida en 1921 a la edad de 26 años. Sus ojos, originalmente, eran cafés”.

Y continuó con la hermana “favorita: Alice. Fue transformada en 1920, a los 19 años, y su color de ojos originalmente eran café oscuro. En mi descripción en ChatGPT incluí el hecho de que ella había sido rapada para una serie de tratamientos en el hospital psiquiátrico en el que se encontraba y su rostro es de sufrimiento, no es una imagen feliz, pero sí muy acertada”.

En su descripción de ChatGPT, Camila incluyó las descripciones de la guía y algunos detalles sobre la vida de cada personaje, para ayudar al sistema de Inteligencia Artificial a acercarse, lo que más pudiera, a la idea de Meyer.

Las imágenes fueron creadas con la ayuda de la guía oficial

Por ejemplo, al hablar del “amor de la vida de Alice, Jasoer”, fue clara en que lo convirtió “María, que en las películas es interpretada por una actriz colombiana, en 1863. Tenía 19 años, era parte del ejército confederado y sus ojos, originalmente, eran café”.

El mayor de los hermanos; es decir, “Emmett, fue convertido en 1935 por Carlisle, aunque Rosalie fue quien lo salvó. Sus ojos como humano eran azules y era leñador y cazador”.

Y “Rosalie fue convertida a finales de 1933, a sus 18 años, y sus ojos eran originalmente azules. A ella la describen absolutamente preciosa”.

El personaje que más podría distanciarse de la apariencia del actor que lo interpretó es Edward y es que, según los libros, fue transformado con apenas 16 años, mientras que Robert Pattinson tenía 22 años cumplidos, cuando empezaron grabaciones:

Isabella Swan

“La fecha de transformación de Edward fue en 1918 cuando tenía 17 años y sus ojos, originalmente, eran verdes”.

Por el contrario, y puede que sea una casualidad o error con el sistema IA, las más similares fueron la actriz estadounidense Kristen Stewart y Bella, o “Isabella Swan, que fue convertida en un 9/11 del 2006. Mientras que todo el mundo estaba recordando el atentado de las torres gemelas, ella estaba convirtiéndose”.

En el 2025 se cumplen 16 años desde que la película Crepúsculo fue estrenada en cines. Pese a las críticas, sus ventas en taquilla y la fiebre por las historias de vampiros y hombres lobos de la segunda década de los 2.000 permitió que la saga entregara un total de cinco filmes, todos ellos de culto, aunque no de la manera tradicional.