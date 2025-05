Reciclador convirtió su carretilla en medio de transporte para turistas en Cartagena: video es viral en redes sociales

Paseo en carretilla de turistas en Cartagena se hizo viral en redes sociales - crédito Denuncias Cartagena/Facebook

Cartagena enamora por sus lugares históricos y hermosas playas, que atraen diariamente cientos de turistas nacionales y extranjeros, posicionando a La Heroica como uno de los destinos predilectos y obligados a visitar en Colombia.

Sin embargo, una de sus principales problemática es el cobro excesivo en productos y servicios a quienes visitan la ciudad, un tema que en varias ocasiones ha sido el foco de la conversación en redes sociales.

Pero en esta ocasión, quizás, no se trata de uno de esos casos que abunda en las plataformas digitales, sino de la particular experiencia que vivió un grupo de tres turistas, que habrían acudido a los servicios de un reciclador para que los transportara en su carretilla.

La escena se conoció el jueves 8 de mayo, cuando un video ciudadano captó el momento en que, al parecer, un hombre que se dedicaría al reciclaje, abrió espacio en su carretilla de trabajo para acomodar a tres personas, supuestamente turistas, en sillas plásticas.

Los turistas se veían emocionados por el trayecto en el particular medio de transporte - crédito Denuncias Cartagena/Facebook

El reciclador, con el apoyo de otra persona, inició el recorrido demostrando esfuerzo para que sus pasajeros llegaran sanos y salvos a su destino, que hasta el momento es desconocido.

En efecto, la particular escena desató comentarios de todo tipo, algunos destacando la creatividad del hombre para ganarse la vida “honradamente”, mientras que otros cuestionan que se adecúe una carretilla para realizar estos trayectos, debido a que puede resultar riesgoso.

“Sigan romantizando la miseria y nunca los políticos que elegimos ayudarán a buscar la manera que escenas como estás no se vean, pues necesitamos calidad de vida y eso lo da el trabajo bien remunerado no el rebusque“; ”Cada quien se rebusca a su manera, igual hasta aquí hay turistas en San Andrés Islas, andan en motocarro dando la vuelta de la isla... cualquiera busca en ciudad ajena, económico asu bolsillo...y que sean felices”; “Los carretillas están perdiendo es plata no vé que la gente no le gusta caminar y menos en esos soles de por allá (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Cartagena es una ciudad frecuentemente visitada por turistas nacionales y extranjeros - crédito Ernesto Angulo Molina/REUTERS

Princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España, está de visita en Cartagena

A bordo del histórico buque escuela Juan Sebastián de Elcano, la princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España, llegó a Cartagena de Indias el viernes 9 de mayo como parte de un crucero de instrucción naval.

El capitán de navío Luis Carreras Presas Docampo informó que esta visita forma parte del 97º crucero de instrucción del barco, que recorre Sudamérica en una travesía que combina formación militar y actividades culturales.

La llegada del buque fue recibida con una ceremonia que incluyó disparos de cañón y una cálida bienvenida por parte de la Armada Nacional.

El Juan Sebastián de Elcano, que está próximo a cumplir un siglo de historia, atracó en el muelle de Edurbe, frente al barrio Manga, tras cruzar el canal de Panamá y navegar por el Caribe colombiano.

La embarcación, que partió de España y ha recorrido el Atlántico, el estrecho de Magallanes y los canales patagónicos, continuará su ruta hacia Santa Marta, Santo Domingo y Nueva York, antes de regresar a España en julio.

La heredera al trono de España se dejó ver junto a su tripulación - crédito redes sociales

Durante su estancia en Cartagena, la tripulación, compuesta por 70 guardiamarinas y oficiales, participará en diversas actividades organizadas en colaboración con la Embajada de España, la Armada de Colombia y las autoridades locales.

La princesa Leonor, de 19 años, se encuentra realizando su formación militar como parte de su preparación para asumir en el futuro el trono español.

Aunque no ofrece declaraciones públicas debido a los protocolos de la realeza, su presencia ha generado gran interés.

Según detalló el capitán Carreras Presas, la princesa y los guardiamarinas participarán en actividades sociales, culturales y militares, además de disponer de tiempo libre para explorar la ciudad y disfrutar de su gastronomía y cultura. Entre las posibles visitas de la princesa se encuentran monumentos emblemáticos de Cartagena, así como restaurantes y bares locales.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, expresó su entusiasmo por la llegada de la princesa y destacó la importancia de este encuentro para fortalecer los lazos históricos y culturales entre Colombia y España.