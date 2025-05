Tras recibir críticas por su actitud con Karina García, Daniel Calderón tuvo que aclarar qué pasó en ‘La casa de los famosos’

Tras interpretar su tema 'La piratia', los televidentes presumen que se trataría de una dedicatoria camuflada para la modelos por sus polémicos romances dentro de 'La casa de los famosos' - crédito Canal RCN

Durante la gala número 98 de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, las celebridades se sumergieron en la estética de los años 50 para disfrutar de una fiesta que contó con la participación musical de Orlando Liñán y Daniel Calderón. Sin embargo, la presentación de este último generó una ola de comentarios en redes sociales, no por su repertorio musical, sino por lo que muchos interpretaron como una “dedicatoria camuflada” hacia Karina García, una de las participantes del reality.

Daniel Calderón, hijo del reconocido compositor y productor Iván Calderón, interpretó algunos de sus éxitos más populares durante el evento. La controversia surgió al final de su presentación, cuando cerró su actuación con la canción La Piratia, un tema cuya letra fue vista por los televidentes como una indirecta hacia Karina García.

La canción incluye frases como: Por andar con el uno y el otro, el uno y el otro, está quema’ (...) La mujer que es coqueta, coqueta, no corre muy lejos (...) Se conquista barata, barata, como los piratas, no sirven pa na‘.

La interpretación de esta canción desató una avalancha de reacciones en redes sociales, donde los usuarios especularon sobre si la elección del tema fue intencional. Según los comentarios, la letra podría estar relacionada con los romances que Karina ha protagonizado dentro del programa. Es preciso recordar que en un principio, la modelo se mostró indecisa entre Mateo “Peluche” Varela y Marlon Solórzano, optando finalmente por este último. Sin embargo, tras la eliminación de Marlon, la modelo inició un nuevo vínculo amoroso con Andrés Altafulla, que ingresó recientemente al reality.

Los internautas no tardaron en expresar sus opiniones y generar memes sobre el momento. Entre los comentarios destacados se encuentran frases como: “¿Será que la canción fue con intención? NECESITO EL CHISME”; “Daniel Calderón: Por andar con el uno y el otro estás quema’”; “¿Sería una indirecta por ahí?”; y “Pero Danieeeeeel, ¿cómo vas a cerrar con eso? JAJAJAJA”. Estas reacciones reflejan el impacto que tuvo la interpretación en la audiencia, que rápidamente convirtió el tema en tendencia.

Ante la polémica, el intérprete de éxitos como Amantes, Cómo te atreves, Infiel, Qué le diré al corazón, entre otros, recurrió a su cuenta de Instagram para emitir un comunicado y aclarar la situación. En su mensaje, el cantante vallenato explicó que no tuvo la intención de dirigir la canción hacia ninguna persona en particular.

“No soy de hacer este tipo de cosas, pero ayer, después de haber estado en La casa de los famosos Colombia, salí directo a trabajar y hoy me despierto con mensajes de amores y odios. Aclaro que dentro de mi repertorio musical, la mayor cantidad de canciones son de desamor, traición e infidelidad. Y en ningún momento mis intenciones estuvieron dirigidas a alguien especial”, señaló el artista.

Además, destacó que las canciones interpretadas en el programa forman parte habitual de su espectáculo en vivo y que quienes han asistido a sus presentaciones pueden corroborarlo. “Sencillamente canté 5 canciones que hacen parte de mi show hoy en día y las personas que han tenido la oportunidad de compartir conmigo en un escenario pueden validar que todos los temas interpretados en La casa de los famosos, hacen parte de mi show en vivo también”.

El artista también hizo un llamado a evitar malinterpretaciones y a no fomentar sentimientos negativos. “Invito a que no llenen sus corazones de odios y mal interpretaciones que no corresponde y solo quieren causar controversia. Los amo mucho y los invito a ser felices”, concluyó en su comunicado.