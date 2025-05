Lady Tabares se reencontró con su hijo y su madre: la actriz regresó a Medellín tras salir de ‘La casa de los famosos’

Lady Tabares está de vuelta en su ciudad natal luego de haber sido eliminada de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN y @ladylavendedoraderosasoficial/Instagram

Tras salir de La casa de los famosos Colombia 2025 y cumplir con la agenda de medios en la que dio detalles de su participación en el reality de convivencia, Lady Tabares finalmente compartió que ya está en su casa de nuevo.

A través de un emotivo video, actriz recordada como “la vendedora de rosas” dejó ver como su familia la recibió con varias sorpresas entra las que estuvieron una torta, cartas y la presencia tanto de su madre como la de su hijo mayor.

“Familiaaa, ya estoy en casa. Gracias por todo el amor, el apoyo y sus bonitos deseos (sic)”, esto fue lo que escribió la también empresaria paisa en su cuenta oficial de Instagram.

Lady Tabares mostró que sanó diferencias con su madre, María Magdalena Tabares, sostienen una buena relación afectiva - crédito @ladylavendedoraderosasoficial/Instagram

Lady, que integró el grupo de “Las chicas fuego” en el concurso del Canal RCN, fue una de las habitantes de la casa que más lágrimas sacó al público con sus historias de vida, pero también por el amor que Fernando Ortega, su primogénito, le demostró al visitarla en la actividad deå congelados. Este se convirtió en uno de los momentos más comentados de la segunda temporada.

Asimismo, la despedida de Tabares tomó por sorpresa a parte de sus seguidores, ya que la también empresaria de moda femenina abandonó el juego con uno de los porcentajes más bajos: tan solo consiguió el 6,38 % de las votaciones, por debajo de Mateo Varela.

Aun así, Lady agradeció a quienes siguieron y apoyaron su proceso, con el que durante el programa se ganó el cariño del público gracias a su resiliencia, sensibilidad y sabiduría, pues cumplió su tarea de ser consejera en la casa.

Luego de esta experiencia, Tabares espera encontrar una nueva oportunidad frente a las cámaras, pues desea retomar su carrera actoral. Sin embargo, mientras recibe propuestas, regresó a su ciudad natal para estar con sus seres queridos y mascotas.

Lady Tabares abrazó a sus mascotas al regresar a casa luego de abandonar el 'reality' 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @ladylavendedoraderosasoficial/Instagram

“Tan bella, natural y sacando la niña que lleva dentro, eras mi ganadora”, “eras la favorita, pero te venció el enamoramiento y no soportaste”, “te mereces todo eso y mucho más”, “si ella supiera que por culpa de Yina la sacaron”, “hubieras podido ganar, pero la mala influencia de Yina te hundió”, “te admiro mucho”, “Dios te llene de muchas bendiciones”, son algunos de los comentarios que le dejaron los cibernautas.

Esta es la razón por la que Lady Tabares afirma que su mamá nunca la amó

En entrevista con la presentadora Mónica Rodríguez para su canal de YouTube, “La chica fuego” reveló detalles de la complicada relación que tuvo con su madre antes de ingresar al reality La casa de los famosos.

María Magdalena Tabares habló de la participación de su hija, la actriz Lady Tabares en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @buendiacolombia/Instagram

“Uno llega a un punto donde es totalmente consciente y autónomo de la vida, es decisión de uno dar amor o no; si no se da, es porque no nace”, contó La vendedora de rosas.

Expresó abiertamente que ama a su madre y le agradece por haberle dado la vida, lo cual considera un regalo inmenso. Lady explicó que, desde que era pequeña, la relación con su madre estuvo marcada por el distanciamiento y el dolor. A pesar de sus esfuerzos por ganarse su cariño, siempre se sintió rechazada.

“Nunca entenderé ni voy a entender por qué no me quiso ni me ha querido en su vida, y ya no me interesa, la verdad. Más siempre voy a estar para ella, ella lo sabe y ella lo sabe”, expresó la exactriz durante la conversación.

Finalmente, contó que incluso en los momentos más difíciles, trató de estar pendiente de su mamá y de sus necesidades. Sin embargo, hubo un periodo en el que no pudo cumplir con ello: cuando estuvo recluida en la cárcel La Tramacúa durante un año.