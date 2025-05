Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, ya tiene listo su regreso a la actuación: esto es lo que se sabe

A la par que aparece todas las noches en 'Yo me llamo', Amparo Grisales ya tiene listo su regreso a la actuación - crédito captura de video de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión

Durante el primer trimestre de 2025 la puja de Canal RCN y Caracol Televisión por liderar el rating de la televisión colombiana vio dos apuestas bien diferenciadas entre sí. Los primeros apostaron por la continuidad de La casa de los famosos Colombia, que actualmente desarrolla su segunda temporada con números de rating que superan los vistos en la temporada inaugural de 2024.

Pese a este incremento, fue Caracol el que se mantuvo como líder en las preferencias de los colombianos con el regreso de Yo me llamo (y la realización de Yo me llamo Mini). En ambos formatos estuvo presente Amparo Grisales, que por sí misma se transformó en una marca sin la que parece imposible entender el impacto del concurso musical de imitación desde su llegada a las pantallas en 2011.

A la par que ambos espacios continúan su emisión, la caldense ya tiene listo su regreso a la actuación, faceta en la que no se ha desempeñado desde que participara en 2019 en la segunda parte de Las muñecas de la mafia, de Caracol, interpretando a Lucrecia Rivas.

La última aparición de Amparo Grisales como actriz fue en la segunda parte de 'Las muñecas de la mafia' - crédito Caracol Televisión

Se trata de su participación en Cosiaca, serie realizada por el canal regional Teleantioquia en la que compartirá pantalla con un elenco que incluye varios talentos de la región como John Alex Toro, Robinson Díaz, Santiago Alarcón, Ramiro Meneses, y Patricia Grisales, a quienes se sumaron las vallecaucanas Adriana Arango y Vicky Hernández.

Si bien la vinculación de Amparo Grisales en este proyecto se conocía desde septiembre de 2024, solo hasta hace unos días se dio a conocer la fecha de estreno del proyecto, que será el próximo domingo 25 de mayo.

Semanas atrás, en las redes sociales de Teleantioquia, la propia actriz dio detalles sobre el personaje que interpretará en esta oportunidad, Doña Francisca. “Soy el amor platónico de Cosiaca”, comentó. “Doña Pacha es la viuda del pueblo, y queda viuda con mucho dinero, con una casa hermosa, y Cosiaca va y duerme en el jardín de ella, porque ahí hay una pileta, entonces él va ahí y se pega sus dormidas ahí después de la tapetusa”, explicó en el programa Mañanas En Casa, del canal regional.

A seis años de su última aparición actoral en la televisión colombiana, la caldense habló de su personaje en la nueva producción de Teleantioquia - crédito @teleantioquia/TikTok

Amparo explicó que para preparar su personaje y adaptarse al acento paisa (tomando en cuenta que usualmente debe neutralizarlo), le bastó con recordar dichos y expresiones coloquiales de sus familiares, así como interiorizar las características del acento paisa.

“Simplemente acordándome de los dichos de mis tías y de mi mamá. Decían ‘este culifruncido’, ‘este patiarrastrado’. Me regalaron un libro hermosísimo que tiene todas las frases, todas las cosas que la gente que no es de Antioquia no las entiende, pero que uno las oyó toda la vida”, comentó.

La actriz aprovechó para resaltar el apoyo de la Gobernación de Antioquia para la financiación del proyecto. “Es muy lindo que se entusiasmen nuestros gobernantes por las artes, por los audiovisuales, por el cine, por contar las historias de nuestros ancestros”, expresó.

¿De qué se trata ‘Cosiaca’?

La caldense compartirá pantalla con Robinson Díaz y Santiago Alarcón en la próxima producción de Teleantioquia - crédito @teleantioquia/Instagram

Luis Alberto Restrepo, conocido en el medio como Pucheros y que fue el responsable del guion de Rigo, del Canal RCN contó en Teleantioquia que el proyecto fue un desafío especialmente grande, debido a que el material documental sobre el peculiar personaje es escaso, ya que su reconocimiento regional se alcanzó a través de la tradición oral.

“Hay muy poco escrito. No hay, o yo no conozco, un libro completo dedicado a él. Se conoce y se recuerda básicamente por tradición oral. Se sabe que tenía muy buen humor, que era recursivo a la hora de comer y de beber gratis porque no era muy amigo del trabajo, y que también era muy hábil con las palabras. Esa es la parte que queremos mostrar de él: el echador de carreta, el que a punta de verbo y de verso conseguía lo que quería, que divertía a muchos, que les sacaba la piedra a otros cuantos, pero que no le hacía mal a nadie”, manifestó el director.