Federico Gutiérrez aseguró que el Gobierno Petro no ha ofrecido apoyo para atender emergencia por inundaciones en Medellín: “En Antioquia estamos solos”

El alcalde de Medellín aseguró que no ha recibido apoyo del Gobierno por las emergencias que se están presentando en la ciudad

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció la falta de apoyo del Gobierno Nacional frente a las graves emergencias ocasionadas por la intensa ola invernal que afecta a la ciudad.

Según detalló en una entrevista para La FM, las lluvias han provocado deslizamientos y crecientes en quebradas, especialmente en zonas rurales como San Antonio, Prado y Altavista, donde se han registrado las tragedias más significativas.

Gutiérrez aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna comunicación ni asistencia por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) ni de otras instancias gubernamentales.

El mandatario local explicó que la situación en Medellín es crítica, con terrenos saturados que han comenzado a desprenderse, generando deslizamientos y avalanchas.

El alcalde reveló que no ha recibido apoyo por parte del Gobierno Nacional en medio de la crisis por las lluvias en Medellín - crédito @ficogutierrez / Instagram

Uno de los episodios más trágicos ocurrió en el corregimiento de Altavista, donde una avalancha destruyó una vivienda, causando la muerte de una mujer de 37 años, identificada como Juliette, y la desaparición de su hijo de 13 años, José Miguel. Según reportes, el cuerpo del menor habría sido encontrado en el embalse Porce I.

“Al día de hoy no hemos recibido una sola llamada del Gobierno Nacional. En Antioquia y en Medellín estamos solos, pero no rendidos, nosotros acá no tenemos el acompañamiento del Gobierno Nacional, pero sí tenemos la solidaridad de todos los colombianos, con las capacidades que nosotros tenemos, vamos a salir adelante", dijo el alcalde a La FM.

El mandatario de Medellín también detalló que el 29 de abril se decretó la calamidad pública, lo que según Fico le da más herramientas logísticas y presupuestales para hacerle frente al desastre provocado por las lluvias.

La situación en muchos puntos de la ciudad es crítica, muchas de ellas se encuentran inundadas - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde también señaló que las emergencias no solo son consecuencia de las lluvias, sino de problemas estructurales como la ocupación informal de zonas de alto riesgo.

Muchas de estas áreas han sido habitadas por familias migrantes o desplazadas, lo que incrementa la vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Según Gutiérrez, esta situación requiere una atención integral que trascienda las respuestas inmediatas a las emergencias.

Sospechan que cuerpo hallado en Porce I es el de José Miguel, niño desaparecido

Un cuerpo fue encontrado en el embalse Porce I, al norte del Valle de Aburrá, y las autoridades trabajan para determinar si corresponde a José Miguel, un niño de 13 años desaparecido tras una avenida torrencial en el corregimiento Altavista, en Medellín.

Según informó el alcalde Federico Gutiérrez, el hallazgo tuvo lugar la mañana del miércoles 30 de abril, como parte de un operativo de búsqueda iniciado luego del colapso de la vivienda del menor debido al represamiento de la quebrada La Guayabala.

Se investiga el hallazgo de un cuerpo en aguas del embalse Porce I - crédito @DAGRDMedellin/X

La tragedia ocurrió el lunes 28 de abril, cuando las fuertes lluvias provocaron una emergencia en Altavista, dejando como saldo la muerte de Julieth Arboleda López, madre de José Miguel, y afectando a decenas de familias que resultaron damnificadas.

Desde entonces, equipos de rescate conformados por la Policía Nacional, los Bomberos de Medellín y unidades de socorro de municipios cercanos han trabajado intensamente en la búsqueda del menor.

El alcalde Gutiérrez confirmó el hallazgo a través de su cuenta en X a las 6:53 a. m. del miércoles. En su mensaje, detalló que el cuerpo fue localizado con el apoyo de los bomberos y la policía de municipios del norte del Valle de Aburrá. “Podría tratarse de José Miguel, el niño de 13 años que desapareció luego de la creciente generada en la emergencia del corregimiento de Altavista del día de ayer en la madrugada”, escribió el mandatario.

El cuerpo encontrado está siendo sometido a un proceso de identificación para confirmar si se trata del menor desaparecido. Mientras tanto, las autoridades permanecen en contacto con la familia de José Miguel, brindando apoyo y esperando los resultados de las verificaciones.

Alcalde de Medellín confirmó el hallazgo de un cuerpo que podría tratarse del menor de 13 años desaparecido en el corregimiento de Altavista - crédito @FicoGutierrez/X

El colapso de la vivienda de la familia de José Miguel fue causado por el represamiento de la quebrada La Guayabala, un fenómeno que se produjo debido a las intensas lluvias que han afectado la región. Este tipo de emergencias ha puesto en alerta a las autoridades locales, que trabajan para mitigar los riesgos asociados a las precipitaciones y los desbordamientos de cuerpos de agua.

La búsqueda del menor movilizó a diversas entidades de rescate, que han desplegado recursos humanos y técnicos en la zona afectada. El embalse Porce I, donde se realizó el hallazgo, se encuentra a más de 100 kilómetros de Medellín, lo que refleja la magnitud del impacto de las corrientes generadas por las lluvias.