Gobernador de Boyacá renunciaría para aspirar a la Presidencia en el 2026: “Romper ese mandato solo tendría sentido por una causa mayor”

Carlos Amaya no descarta llegar a la Casa de Nariño en 2026 - crédito @carlosandresamayar / Instagram

Los funcionarios del Gobierno que deseen inscribirse para la candidatura a la Presidencia de la República en 2026 tienen plazo máximo de renunciar a sus cargos hasta el 30 de mayo del presente año para que su postulación sea válida.

Desde ya, varios remezones estarían anunciándose en la dirección de algunas dependencias, mandatos locales o departamentales.

Carlos Amaya sería uno de los actuales gobernadores que podría dar la sorpresa y dejar su cargo para iniciar la carrera por ser el próximo huésped de la Casa de Nariño.

En una reciente intervención en medios de comunicación, no descartó que tenga la intención de aspirar a la candidatura: “Colombia necesita reconciliación y menos polarización. Si puedo aportar desde otro escenario, debo pensarlo con responsabilidad”.

De acuerdo con la información suministrada por W Radio, Amaya afirmó que, en su deseo de aspirar a la presidencia, existe una ley que asegura que un gobernador no puede aspirar a la presidencia. No obstante, el mismo funcionario aseguró que tiene posibilidades si renuncia un año antes del proceso electoral.

Los funcionarios del Gobierno que deseen inscribirse para la candidatura a la Presidencia de la República en 2026 tienen plazo máximo de renunciar a sus cargos hasta el 30 de mayo del presente año para que su postulación sea válida - crédito Carlos Amaya /Colprensa.

Por lo tanto, a pesar de que tiene hasta un mes para tomar la decisión, lo pensará con plena calma para hacer lo que más le convenga de acuerdo con los lineamientos de la Constitución.

“Es una decisión que yo tengo que tomar con calma. Según las consultas que yo pude hacer con magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y juristas muy importantes, tendría que renunciar el 30 de mayo y sobre eso hay una discusión. Hay una ley que dice taxativamente que un gobernador no puede renunciar para aspirar a la Presidencia, pero la Constitución expresa cuál es la inhabilidad de un candidato presidencial, y es un año antes de la elección. La misma Constitución también resuelve la contrariedad; es decir, dice que cuando haya una controversia con alguna otra ley, prima la Constitución. La Constitución dice claramente la inhabilidad, así que no quiero acelerarme, y hasta el 30 de mayo tengo espacio”, concluyó.

El gobernador de Boyacá Carlos Amaya - crédito Colprensa

El hombre de 40 años es consciente del compromiso que adquirió con el pueblo de Boyacá, por lo que, de manera determinada, dijo que hacerse a un lado y ceder esa responsabilidad, luego de haber sido la persona en la que los electores depositaron su confianza y los deseos de hacer de Boyacá un mejor lugar en todos los sentidos, solo podría ser por algo aún más grande y con posibilidades de mejorar para muchos más colombianos.

“Esta decisión no se trata solo de política. Se trata de vida, de familia, de propósito. Boyacá me eligió con confianza, y romper ese mandato solo tendría sentido por una causa mayor”, comunicó el mandatario departamental.

En el mes de diciembre de 2024, Amaya se pronunció sobre la posibilidad de aspirar a la Presidencia y allí dijo que, por el momento, no era una opción - crédito Carlos Amaya/ Colprensa.

En el mes de diciembre de 2024, Amaya se pronunció sobre la posibilidad de aspirar a la Presidencia y allí dijo que, por el momento, no era una opción, ya que estaba concentrado en el compromiso que adquirió con su departamento. Sin embargo, en el diálogo que tuvo con los periodistas, planteó que el remezón a la idea de una posible candidatura estuvo relacionado con todos los problemas de liderazgo político que ha estado atravesando el país:

“En febrero y marzo ocurrieron muchas cosas que me llevaron a replantearlo. Como dijo Santos, ‘solo los estúpidos no cambian de opinión’. Y aunque no soy de derecha, entiendo que hay momentos en los que la historia te obliga a actuar”, concluyó.

Por todo lo anterior, se espera que, en un plazo máximo no mayor a 30 días, Carlos Amaya defina si continúa su función en la Gobernación de Boyacá o, por el contrario, renuncia al cargo y asume la postura como uno de los candidatos a la Presidencia de Colombia para las elecciones del año 2026.