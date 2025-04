Padre de Shakira estaría enfrentando un nuevo quebranto de salud: “Está muy delicado”, según Jordi Martín

De acuerdo con recnocido paparazzi, el padre de Shakira está "muy delicado de salud" -crédito @shakira/Instagram

La salud de William Mebarak Chadid, padre de la estrella barranquillera Shakira, nuevamente es motivo de preocupación debido a una nueva hospitalización.

De acuerdo con lo conocido por el paparazzi Jordi Martín, el escritor de 93 años estaría en “delicado estado”, aunque la familia de la artista no ha confirmado esta versión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Martín, que ha seguido de cerca la vida de la intérprete de Las caderas no mienten, indicó que el estado de salud de Mebarak habría empeorado en las últimas horas.

En los últimos años, el padre de la cantante ha tenido serios quebrantos de salud - crédito Marta Pérez/EFE

A través de su canal de YouTube y del programa televisivo El Gordo y La Flaca, Martín afirmó que recibió un mensaje alertando sobre la gravedad del caso. “El papá de Shakira habría empeorado. Está muy delicado… la palabra que me ponen en el mensaje es: ‘Ojo que el papá está muy delicado’”, expresó el paparazzi, añadiendo que el escritor estaría atravesando un momento crítico.

Cabe señalar que la salud de William Mebarak es un tema recurrente en los últimos años debido a diversas complicaciones médicas. En 2022, sufrió una caída que le provocó un traumatismo craneoencefálico, lo que marcó el inicio de una serie de problemas de salud. Posteriormente, en 2023, fue diagnosticado con hidrocefalia, una condición que requirió la implantación de una válvula en Cartagena.

En junio de 2024, el padre de Shakira enfrentó otro episodio crítico al ser ingresado de urgencia en una clínica de Barranquilla debido a una neumonía. Durante ese periodo, su estado fue tan grave que tuvo que ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. A pesar de la gravedad de la situación, logró recuperarse y regresar a su hogar, lo que trajo alivio a su familia y seguidores.

En mayo Shakira retornará a su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour' en Estados Unidos y Canadá - STR/EFE

Por su parte, El Tiempo consultó con una fuente cercana a la cantante para confirmar la información sobre la nueva hospitalización de Mebarak. Aunque esta fuente no negó ni confirmó los reportes, optó por no emitir comentarios, lo que ha dejado en el aire la incertidumbre sobre el estado actual del escritor.

Mientras tanto, Shakira, que se encuentra en una pausa de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour para arrancar el 13 de mayo en Estados Unidos y Canadá, no ha realizado declaraciones públicas sobre la situación de su padre. La artista, conocida por mantener una relación cercana con su familia, ha sido un apoyo constante para William Mebarak durante sus problemas de salud.

Shakira y su hijo Milan asisten a los playoffs de la NBA en Miami

Cabe señalar que Shakira disfrutó recientemente de un momento de ocio en el Kaseya Center de Miami, donde asistió junto a su hijo mayor, Milan, al juego por los playoffs de la NBA entre el Miami Heat y los Cleveland Cavaliers. El evento deportivo tuvo lugar el sábado 26 de abril y marcó una jornada especial para la artista barranquillera, conocida por su afición al deporte.

Vestida de manera casual con una blusa blanca, jeans y zapatillas deportivas, Shakira fue captada por las cámaras del recinto mientras dialogaba con Milan, que mostraba su apoyo al equipo local al llevar puesta la camiseta del Miami Heat.

La cantante se percató de que estaba siendo proyectada en la pantalla gigante y saludó con una sonrisa a los asistentes - crédito NBA

Al notar que estaba siendo enfocada, la cantante sonrió y saludó al público, demostrando cercanía y simpatía como es habitual en ella.

En lo deportivo, el encuentro fue desfavorable para el equipo de casa. A pesar de la presencia de la colombiana en la grada, el Miami Heat sufrió una dura derrota frente a los Cleveland Cavaliers, que se impusieron con un contundente marcador de 87-124.

Este dominio estuvo liderado por la destacada actuación de Jarrett Allen, quien acumuló 21 puntos y 10 rebotes, guiando a su equipo hacia su tercer triunfo consecutivo en la serie. Con esta victoria, los Cavaliers colocaron la eliminatoria 3-0 a su favor, quedando a un paso de clasificar a las semifinales de la Conferencia Este.