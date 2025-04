Karina García reveló que soñó con Blessd en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Todavía lo quiero”

Karina García habló detalles de su relación con Blessd en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @karinagarciaofiall y @blessd/Instagram

Durante su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, la modelo e influenciadora Karina García sorprendió a los televidentes del programa al revelar aspectos íntimos de su relación sentimental con el cantante de reguetón Blessd.

La relación, que se extendió por tres años, comenzó de manera profesional y terminó convirtiéndose en un vínculo emocional que marcó profundamente a la modelo paisa.

En una conversación con su compañera de reality Yina Calderón, Karina confesó que recientemente soñó con el cantante, lo que la llevó a reflexionar sobre los momentos compartidos.

Durante una conversación en el reality, Karina confesó haber soñado recientemente con el cantante, lo que reavivó recuerdos de su relación - crédito @sTaXxDicta/X

Aunque evitó mencionar su nombre directamente, sus palabras dejaron claro de quién hablaba: “Soñé con él, qué pereza, no voy a decir el nombre. Me abrazaba. Yo todavía lo quiero. Fueron tres años”.

Esta declaración generó risas y comentarios entre los seguidores del programa, especialmente porque Blessd expresó públicamente estar atravesando un momento emocional difícil, aunque no relacionado con Karina.

“Karina diciendo que soñó con Blessd y que se enamoró mucho de él y que lo quería mucho y el bendito aquí en una tusa ni la más hpta”; “Fueron 3 años “y ella no fue moza menos mal”; “La Suprema y Blessd estaban bien hasta que Karina empezó a decir en el programa todo lo que ella había vivo con él y que lo extraña bla bla, después no digan que Karina no es daña relaciones ella lo hace porque sabe que el programa es foco y viral”; “Karina más aferrada que yo”; “El pobre no tiene con quien pasar la tusa y Kari encerrada”; “Y ella es mucho mayor que él no hay futuro así nada serio!”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

Karina García cuenta cómo conoció a Blessd y la manera en la que empezaron a hablar - crédito iamjoseperez_/TikTok

El vínculo entre Karina García y Blessd comenzó cuando el cantante buscaba a alguien para promocionar una de sus canciones. Fue entonces cuando contactó a la modelo para un proyecto publicitario: “Él sacó una canción y necesitaba mis servicios para una publicidad, le dieron mi número y ya, empezamos a hablar”.

Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional evolucionó con el tiempo. Según explicó la modelo, ambos estaban solteros en ese momento y comenzaron a conocerse a través de conversaciones por chat.

Aunque inicialmente no veía al cantante como su tipo de hombre, la conexión entre ellos creció hasta que decidieron encontrarse en persona: “No sé qué pasó, pero entonces un día quedamos en salir y nos vimos, me recogió en mi casa. No les voy a decir a donde fuimos, pero no fue a un motel. Entonces sí, nos conocimos, empezamos a hablar y cuando nos vimos la primera vez fue un flechazo, fue como así: (entrelazó sus dedos de la mano)”.

Mientras Karina hablaba de su pasado amoroso, Blessd compartía en redes su difícil momento personal tras su ruptura con La Suprema - crédito @Blessd/TikTok

La relación entre Karina y Blessd no estuvo exenta de polémicas. Uno de los episodios más destacados involucró a Mariana Zapata, una modelo y ex amiga cercana de Karina. Según relató la influenciadora en el programa, Mariana se involucró sentimentalmente con Blessd mientras Karina aún mantenía sentimientos por él: “Yo estaba enamorada de una persona y ella se acostó con él, no le importaban mis lágrimas, lo mucho que yo sufría”.

En la actualidad, el cantante Blessd también ha sido tema de conversación en redes sociales debido a su vida personal. El artista terminó su relación con La Suprema a inicios de 2024. Recientemente, se viralizaron imágenes de la influencer celebrando su cumpleaños junto al futbolista Jhon Jáder Durán, lo que habría generado reacciones de Blessd en redes sociales. En una de sus publicaciones, el cantante compartió un video en TikTok tomando tequila junto a Westcol, acompañado del mensaje: “Amistad que karma estamos pagando” y emojis de corazón roto y la canción Una hoja en blanco de Omar Geles como fondo musical.

