Video: dos policías a bordo de una motocicleta cayeron cuando iban a iniciar una persecución

Policías cayeron cuando se movilizaban en motocicleta - crédito @ColombiaOscura_/X

Los accidentes de tránsito continúan posicionándose como una de las más graves problemáticas en todo el territorio nacional. Cada día son más frecuentes los reportes sobre ciudadanos que se ven inmersos en siniestros viales, situación que ha llevado a que las víctimas mortales en este tipo de episodios aumenten con el paso de los meses.

Y es que hay diferentes aspectos por los que los conductores llegan a ser protagonistas de episodios de tal índole; exceso de velocidad, personas que manejan bajo los efectos del alcohol, así como acciones desafortunadas marcadas por la imprudencia.

La gravedad de esta problemática ha generado que, incluso, ni los miembros de la fuerza pública se vean exentos en casos de este tipo. Por ejemplo, en un video que se viralizó en redes sociales en las últimas horas se observa como dos uniformados de la Policía Nacional cayeron de la motocicleta en la que se movilizaban justo en el preciso momento en el que se aprestaban a comenzar una persecución.

Aunque no se precisa en qué lugar se registraron los hechos, en el video se observa que los policías se movilizaban por la que sería un municipio en el país cuando se percataron de que venían dos hombres a bordo de otra motocicleta en sentido contrario.

Al parecer, estos sujetos se veían sospechosos, motivo por el que los uniformados optaron por dar la vuelta y seguirlos; sin embargo, fue en ese momento cuando protagonizaron un particular incidente: al girar, la motocicleta no aguantó el peso de los dos policías y terminaron cayendo al suelo.

El accidente de los uniformados ha generado decenas de comentarios en redes sociales - crédito Colprensa

El uniformado que conducía el vehículo logró mantenerse atado a la moto, mientras que su colega sí cayó. De hecho, pocos segundos después se observa que es el hombre que manejaba el que busca ayudar a su compañero, que se veía dolorido tras el incidente.

Acto seguido, los dos policías se pusieron de pie y lograron volver a enderezar la motocicleta, pero los sujetos que buscaban perseguir no fueron identificados.

La escena generó decenas de comentarios en redes sociales, donde hubo internautas que tomaron con gracia la situación. Por ejemplo, algunos de los comentarios fueron los siguientes: “Gracias por tanto mi gloriosa @PoliciaColombia nacional”, “Tanto entrenamiento en moto q reciben como para no calcular un giro desos”, “Existen dos clases de motociclistas, los que se han caído, y los que se van a caer”, “Iban como jartos jajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajaja...”, “Así me he caído yo... Dando las vueltas más lentas y estúpidas.. inclino mucho la moto... Y bueno para eso tiene defensas jajaja”.

Los uniformados perdieron el equilibrio - crédito @ColombiaOscura_/X

Accidentes de tránsito con motocicletas como protagonistas son cada vez más frecuentes

Datos suministrados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial indican que 8.264 personas murieron en siniestros viales durante 2023. Las estadísticas reflejan el escalofriante dato de 22 personas muertas a diario por accidentes de tránsito, 158 a la semana y 688 por mes.

Asimismo, los motociclistas abarcaron las mayores cifras de accidentalidad en 2023. El 59% de las personas fallecidas en ese año fueron motociclistas, que sumaron 4.914 muertos, seguido de los peatones que, con 1.799 muertos, representaron el 21% de los fallecidos. El listado lo completan los conductores de automóviles, con 632 muertos (7%), y los biciusuarios, con 453 (5%).

Los accidentes de tránsito representan una de las grandes problemáticas en Colombia - crédito iStock

Por ejemplo, entre enero y febrero de 2023, el país registró 1.252 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Las cifras reflejan un incremento con respecto al mismo periodo de tiempo de 2022, cuando se registraron 1.136.

Frente a ello, el director general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Juan Carlos Beltrán, señaló que en la entidad adelantan medidas para erradicar este fenómeno.

“Desde la entidad hemos venido desplegando la capacidad técnica disponible para llegar a las regiones mediante programas de pedagogía y capacitación para todos los usuarios viales, sin importar su edad o condición social”, indicó el funcionario en aquella oportunidad.