La historia del niño que quería ser Pablo Escobar: “Estaba obsesionado con la figura”

A pesar del daño que hizo, incluyendo miles de muertes durante la guerra que sostuvo contra el Estado, las series, películas y productos audiovisuales que han hecho sobre su vida han provocado que las nuevas generaciones sigan recordando a Pablo Escobar.

Debido a esta situación, en Colombia se discutirá un proyecto que busca prohibir la venta de productos alusivos al capo, mientras que a nivel internacional se ha intentado evitar que se sigan registrando situaciones en las que se pueda referenciar al antioqueño como un ejemplo positivo.

Curiosamente, una de las figuras que encabeza los proyectos para no hablar bien del narcotráfico y de Pablo Escobar es el hijo del capo, que después de la muerte del líder del cartel de Medellín se radicó en el exterior y cambio su nombre por el de Sebastián Marroquín.

Debido a que se conoció que la familia del capo estaba en Argentina, su primogénito dejó de llamarse Sebastián Marroquín y volvió a presentarse como Juan Pablo Escobar para realizar libros y conferencias con los que busca que las acciones de su padre no sean replicadas por las nuevas generaciones.

Precisamente, al hablar de la juventud y la percepción que tienen sobre el crimen, Escobar Henao recordó durante una entrevista con Nacho Llantada Brito, la historia de un niño que soñaba con ser Pablo Escobar.

“La mamá estaba muy preocupada porque el niño estaba obsesionado con la figura de mi padre, todas las figuras y los perfiles de las redes sociales tenían la foto y el nombre de mi padre. El niño llegaba del colegio y lo único que hacía era ver Netflix, esa pendejada de Narcos”, recordó el hijo del capo.

A pesar de que la madre del menor dejó de pagar plataformas de streaming, el niño continuó viendo contenidos sobre el capo y le indicó que dejaría de estudiar para dedicarse al narcotráfico. “Eso no le importó y le dijo que iba a dejar el colegio porque quería ser tan exitoso como era Pablo Escobar”.

Durante su gira por México, Juan Pablo Escobar ha realizado varias conferencias en colegios y comunidades, por coincidencia, una de ellas fue en la zona en la que vivía el menor de la historia, que asistió con su madre al evento pensando que Escobar Henao hablaría bien del capo colombiano.

“Gracias a Dios, la mamá se entera, ve en la prensa que el hijo de Escobar iba a dar charlas para los jóvenes y le dice si quiere ir a ver al hijo de su ídolo. Ya había llevado al niño a psicólogos, hasta exorcismos, pensando que era un mal que tenía encima y nada”.

Después de que Juan Pablo Escobar terminó la charla, observó una escena que sigue recordando, tras escuchar las historias de sufrimiento y consecuencias de lo que provoca ingresar al mundo delictivo, el menor decidió pedirle perdón a su madre, que momentos más tarde le expuso su historia al hijo de capo.

“Termino mi conferencia después de 45 minutos y veo que el niño se voltea, mira llorando a su mamá y le dice “ya no quiero ser Pablo Escobar”. Ahí yo ya me doy por muy bien pagado, ese es el objetivo de mi testimonio, evitar que niños que siguen creyendo en esas pendejadas, despierten y se den cuenta de una realidad que no querían ver”, puntualizó el hijo de Pablo Escobar.

Cabe mencionar que, además de las conferencias, Juan Pablo Escobar tiene un proyecto que incluye la elaboración de videojuegos de realidad virtual en los que hacen que jóvenes conozcan las consecuencias de ingresar al mundo del crimen.