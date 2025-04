Manelyk habló sobre el comportamiento de Yina Calderón con ella en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es la primera vez que la veo”

La mexicana no se quedó callada a los ataque de la DJ en el reality colombiano - crédito @yinacalderonlaoficial/IG

La casa de los famosos Colombia está que arde desde la llegada de Manelyk, debido al intercambio que tuvo la mexicana con Melissa Gate, que fue trasladada a la versión All Stars transmitida por Telemundo.

Aunque varios de los participantes del formato colombiano recibieron de buena manera a la exintegrante de Acapulco Shore, una de las que más ha generado oposición a su llegada ha sido Yina Calderón, que ha protagonizado varios desplantes en contra de González, con comentarios acerca de su forma de hablar, su perfume e, incluso, la actitud que ha tomado con Rosa Caiafa, la única colombiana en competencia en La casa de los famosos de Telemundo.

En medio de una dinámica en la que Manelyk participó junto a La Liendra, que no desaprovechó esta nueva presencia en la casa estudio para crear contenido, le hizo una pequeña entrevista sobre lo que ha sentido con su llegada a Colombia, cómo fue el recibimiento, entre otros detales.

De acuerdo con la creadora de contenido, algunos la recibieron con entusiasmo, mientras que otros solo mostraron cierto nivel de desprecio.

“Los participantes me conocen mucho más de lo que yo esperaba. Hay quienes me quieren mucho y hay otros que me odian, pero creo que puede ser porque soy muy bella”, aseguró entre risas, no sin antes decir que intenta no tomarse todo personal.

Como era de esperarse, el cafetero no desaprovechó el momento para preguntar por la percepción de la mexicana sobre Yina Calderón y si sabía por qué tenía ese comportamiento con ella.

Al respecto, Mane respondió: “Es la primera vez que la veo en mi vida. Tal vez quiere ser como yo, o no sé, ¿por qué no le preguntamos a ella?”, respaldada por varios de los seguidores del formato quienes culpan a la DJ y empresaria de fajas del mal rato que vivió al comienzo la All Stars.

Las reacciones entre los seguidores del programa no tardaron en aparecer, por lo que algunos respaldaron a Mane con diciendo que llegó a desestabilizar a Calderón: “Qué pena con los hermanos mexicanos tener que ver ese ‘show’ de Yina en contra de Mane”; “la otra hablando de roba novios, que trata mal a Rosa, pero cómo haceeee para saber todo”, entre otros.

Melissa ejemplo en ‘La casa de los famosos All Stars’

Manelyk González llega al reality colombiano en un intercambio estratégico con Melissa Gate

Contrario a lo que ha vivido su compañera de intercambio en Colombia, Melissa se ha robado todas las miradas en la versión norteamericana del programa de famosos. Aunque algunos de sus compañeros han hecho comentarios sobre su personaje, la paisa se ganó el corazón desde el día en que pisó la casa estudio.

Debido a la situación que puede estar enfrentando Mane en la casa estudio de Colombia, no dudó en darle un consejo para que pueda llevar la fiesta en paz: “No le des protagonismo a personas que no se lo merecen”.

Esta declaración fue interpretada por muchos como una referencia directa a Yina Calderón, quien ha sido señalada por aprovecharse del reconocimiento de González para generar controversia.

Y agregó: “Ten mucha paciencia, tú eres de las mías, tú eres la mejor. Incluso eres más intrépida que yo, porque te he visto, eres más provocadora que yo. Pero enfócate en ti y en la linda persona que eres”, expresó Gate.

Así las cosas, las dos figuras del entretenimiento se han ganado al público del país donde se transmite su formato, pero es de resaltar que el protagonismo de Melissa traspasó fronteras con su característico comportamiento en los posicionamientos frente a Yina Calderón.