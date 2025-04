Las hermanas Pizarro respondieron a Polo Polo tras coronar a las ‘reinas del ausentismo’: “El payasito del Congreso”

Miguel Polo Polo denunció a tres congresistas del Pacto Histórico por ausentismo y María del Mar Pizarro, junto a su hermana María José Pizarro, contestó - crédito @mariadelmarpizarro - @pizarromariajo - @miguelpolopolo/Instagram

En medio del debate nacional sobre el ausentismo legislativo en el Congreso de la República, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo hizo públicas sus críticas a tres congresistas pertenecientes al Pacto Histórico, señalándolas como “las reinas del ausentismo”, y desatando así una controversia que escaló rápidamente, al generar respuestas contundentes, especialmente por parte de la representante María del Mar Pizarro y su hermana, la senadora María José Pizarro.

El pronunciamiento del congresista se conoció a través de su cuenta oficial en la red social X, en la que publicó una imagen con cifras que, según él, evidencian un preocupante patrón de inasistencias: “Ya que está tan de moda hablar del ausentismo parlamentario, acá les mostramos las reinas del ausentismo en la Cámara (TODAS del Pacto Histórico)”, escribió el congresista, que además acompañó su publicación con una descripción detallada de las ausencias que, a su juicio, representan una “inaceptable falta de compromiso legislativo”.

En la lista publicada, el representante indicó que María del Mar Pizarro habría acumulado 54 faltas, Carmen Ramírez 53, y Mafe Carrascal 41. En el caso específico de la representante Pizarro, Polo Polo añadió: “En los períodos legislativos del año 2022 al año 2024, la Representante a la Cámara, María Del Mar Pizarro (...) generando un gasto al Estado aprox. 302.400.000 Millones de pesos”.

Frente a estas acusaciones, María del Mar Pizarro no tardó en responder, también por medio de su cuenta en X, en la que señaló que sus inasistencias habían sido justificadas médicamente, debido a un embarazo de alto riesgo que la obligó a permanecer hospitalizada durante varios meses.

En su defensa, publicó una fotografía desde el hospital y escribió: “Aunque usted seguramente ya lo sabe le cuento al país. Yo tuve en embarazo de alto riesgo, con 3 intentos de aborto y 4 meses de incapacidad y hospitalización con sus excusas médicas tramitadas. Creo que usted se pudo haber dado cuenta de mi estado de embarazo, ah no, verdad que usted es el que no va a trabajar. Yo tengo mis excusas, ¿Cuál es la suya para no trabajar?”

Además, la representante enfatizó que, a pesar de su condición médica, no tomó su licencia de maternidad con el fin de continuar cumpliendo con su labor legislativa. En su publicación agregó: “Esto además de violencia de género es violencia política. Algo incoherente para usted que fue ponente del PL de Licencia de maternidad en mujeres en política. ¿No? Y para usted y la opinión pública, además de tener una condición médica delicada que casi cobra mi vida y la de mi hija, NO me tomé la licencia de maternidad precisamente para cumplir con mi trabajo legislativo”.

En ese mismo mensaje, la representante Pizarro anunció que haría públicos sus informes de gestión y asistencia, con el propósito de demostrar que, una vez descontadas sus ausencias justificadas, se ubica entre las congresistas con mayores índices de participación.

“Lo invito a que vea mis informes de gestión y por lo menos lea, algo que no hace con los proyectos de ley, que he sido una de las parlamentarias más aplicadas y responsables del Congreso. Algo que usted no podría decir, incluso, hasta nadie de su partido puede hacerlo. Porque lo vemos todos como el payasito del Congreso, el del show. Le puedo mostrar a la ciudadanía, a los medios y a todos los que quieran mis excusas médicas y mi trabajo legislativo”, señaló en su publicación.

María José Pizarro salió en defensa de su hermana

A esta defensa se sumó la senadora María José Pizarro, que respaldó públicamente a su hermana y calificó las acusaciones del representante como un acto de violencia política.

“Tanto @delmarpizarro como @MafeCarrascal estuvieron embarazadas y ninguna pudo gozar de su licencia de maternidad. María del Mar, además, tuvo un embarazo de alto riesgo, por lo que sus ausencias están más que justificadas. Exponerla públicamente es !VIOLENCIA POLÍTICA! No tenemos porqué dar explicaciones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas íntimas para defendernos de este tipo de ataques mezquinos”, expresó.

La senadora también cuestionó el enfoque del debate planteado por Polo Polo, al sugerir que el mismo se aleja de una discusión sobre ideas legislativas para centrarse en aspectos personales que no deberían ser objeto de escrutinio público: “Los debates son sobre las ideas, nunca sobre las personas y sus vivencias de carácter privado”.

Mientras el representante Polo Polo sostiene que sus críticas están dirigidas a lo que considera un uso indebido de los recursos públicos, desde la bancada del Pacto Histórico se argumenta que dichas críticas constituyen ataques personales, en particular hacia mujeres que atravesaron situaciones de salud complejas vinculadas a la maternidad.