Creador de contenido víctima de hurto en el norte de Bogotá, respondió a las críticas que lo tildan de “descuidado” tras su denuncia

El creador de contenido denunció el hurto de pertenencias valoradas en más de 20 millones de pesos - crédito @soycamiloarevalo/Instagram

Las inseguridad en Bogotá, al parecer, sigue sin darle tregua a sus habitantes, pues diariamente se presentan denuncias sobre casos que alteran la tranquilidad en las calles, en diferentes zonas de la ciudad.

Recientemente, un creador de contenido llamado Camilo Arévalo, denunció en sus redes sociales que fue víctima de los amigos de lo ajeno en un exclusivo sector del norte de Bogotá.

Dejó su carro estacionado en un lugar y al volver, encontró que una de las ventanas del vehículo había sido violentada y le robaron varios elementos de valor del interior del vehículo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Seguidores de Camilo Arévalo expresaron su indignación por la inseguridad en Bogotá - crédito @soycamiloarevalo/Instagram

Los ladrones se llevaron un computador portátil, un celular y dinero en efectivo, entre otros elementos, que en total suman pérdidas superiores a los veinte millones de pesos. “R4TAS 😤😤😤😤😤Más de 20 millones hurtados 😭😭😭, pero la vida sigue, a echar pa’ lante porque qué más 😭”, escribió en su cuenta de Instagram.

Debido a los comentarios que recibió en los que le decían que era descuidado, por haber dejado el carro expuesto a que esta situación se presentara, el influencer originario de Zipaquirá no dudó en responderles a sus haters a través de una publicación en sus historias de Instagram.

“Más allá del robo, lo que más me ha dolido es leer tantos comentarios diciendo que fue mi culpa. Que por dejar el carro en la calle, que por no pagar parqueadero, que porque ‘tengo millones’ y que soy arrogante. No tengo millones. Lo que tengo, lo he conseguido con trabajo, con lucha, con años de esfuerzo”, escribió en la publicación provocando algunas reacciones de su círculo más cercano.

Camilo Arévalo que denunció robo de sus pertenencias en redes sociales, respondió a las críticas en redes sociales - crédito @soycamiloarevalo/IG

Entre los mensajes que dejaron sus colegas y amigos, resaltan varios que le piden no dar este tipo de explicaciones, pues no solamente se trata de un problema de percepción, sino de lo que está ocurriendo realmente con la seguridad en Bogotá:

“La gente si es atrevida, quienes se creen para opinar de esa manera… estar expuesto en redes es lo más difícil por qué jamás se tiene contento a nadie”; “No Cami, el problema no es que hayas dejado el carro en la calle, el problema está ahí en todo lo que dicen por qué se está normalizando la inseguridad”; “la gente que está culpando a las víctimas todo bien en casa, no se les pasa por la cabeza que pudieron ser ellos”, entre otros.

Alerta en Bogotá por aumento de hurtos en las calles

De acuerdo con datos oficiales divulgados por el concejal Andrés Barrios, entre los meses de enero y febrero de 2025 se registraron 19.870 casos de hurtos a personas en Bogotá. El panorama de inseguridad se concentra principalmente en las localidades de Suba, Engativá y Teusaquillo, que acumulan el 31,4% de los incidentes reportados en la capital del país.

Suba, Engativá y Teusaquillo concentran el 31,4% de hurtos en Bogotá, según el concejal Andrés Barrios - crédito concejal Andrés Barrios

Mientras que Suba lidera la lista con 2.195 casos, seguida por Engativá con 2.022 y Teusaquillo con 1.830, el concejal que hizo la denuncia señaló que son los horarios entre la noche y la madrugada donde mayor peligrosidad se concentra.

Asimismo, Barrios expresó su preocupación por esta situación que tiene a los ciudadanos en constante alerta, haciendo énfasis en la necesidad de replantear las estrategias de seguridad en la zona. “Hemos advertido al distrito sobre esta situación, pero, sobre todo, en la necesidad de que se actúe, se replanteen estrategias y se garantice el derecho a la seguridad de la gente”

En cuanto al perfil de las víctimas, los hombres son los más afectados, con 11.096 casos reportados, frente a 8.770 mujeres. Además, en cuatro incidentes no se especificó el género de las víctimas.