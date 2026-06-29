Legalizan captura de británico señalado por crimen de mujer en el norte de Bogotá

La familia de la mujer pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El proceso judicial por el crimen de Natalia Villalba avanzó con la legalización de la captura del ciudadano británico Foster Martinson, señalado por las autoridades como presunto responsable de la muerte de la mujer en Bogotá. La decisión fue adoptada por un juez de control de garantías, mientras las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento quedaron aplazadas.

La información publicada por Caracol Radio señala que el Juez 32 de control de garantías de Bogotá declaró ajustado a derecho el procedimiento de captura de Martinson. El ciudadano británico había sido detenido en Ecuador, país al que salió desde Colombia, y posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades colombianas en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

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Según ese reporte, Martinson fue recibido en la noche del sábado <b>27 de junio</b> por personal de Migración Colombia, que le notificó la orden de captura vigente en su contra. Después fue entregado a funcionarios del <b>Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)</b> para adelantar el proceso de judicialización.

Cronología del crimen

La mamá de Natalia Villalba, la mujer de 36 años encontrada sin vida en un apartamento del norte de Bogotá, reveló nuevos detalles sobre los últimos días de su hija y sobre las dudas que aún rodean el caso. La información, conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo, señala que Natalia, oriunda de Cúcuta, llevaba varios días hospedada en el apartamento 702 del conjunto Morph, ubicado en el sector de El Chicó, en la localidad de Chapinero.

Caso de Natalia Villalba - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos

Según los registros mencionados en el reporte, la mujer llegó al inmueble el 3 de junio en compañía de un extranjero y el 7 de junio renovó su estadía hasta el 21 del mismo mes.

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Sin embargo, su familia perdió contacto con ella desde el 17 de junio, cuando dejó de responder llamadas y mensajes. Claudia Villalba, madre de la víctima, aseguró que ese silencio empezó a generar preocupación entre sus allegados, especialmente porque Natalia solía comunicarse con frecuencia.

La familia también informó que Natalia tenía un celular y un computador que permanecían con ella, pero que hasta ahora no han sido ubicados. Para sus allegados, esos elementos podrían ser relevantes dentro de la investigación para establecer qué ocurrió en los días previos a su muerte.

En el podcast “Conducta Delictiva” se entregaron detalles sobre las últimas conversaciones de Natalia y sobre dos extranjeros que aparecen mencionados en el caso, aunque no han sido vinculados formalmente a la investigación.

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Uno de ellos, de origen británico, habría ingresado al apartamento con la mujer el 17 de junio y luego permaneció en el lugar cerca de tres horas. Las autoridades también revisan videos para esclarecer la identidad y el recorrido de un ciudadano estadounidense que habría estado en el inmueble entre el 3 y el 7 de junio.

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

Claudia Villalba relató que su hija se fue muy joven de su casa, trabajó en un call center y asumió muchos de sus gastos mientras vivía cerca de una zona universitaria de Bogotá. Días antes del crimen, Natalia le contó que estaba ilusionada con un posible “contrato con unos gringos” y que esperaba que ese proyecto saliera adelante.

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La madre contó que, al no tener noticias, acudieron a las autoridades, donde le confirmaron que el cuerpo de su hija había sido hallado. “Me la mataron”, recordó Claudia, al describir el impacto que recibió la familia al conocer la noticia.

De acuerdo con lo revelado en “Conducta Delictiva”, hacia el mediodía del jueves los mensajes ya no llegaban al celular de Natalia. También se indicó que el viernes no habría salido del edificio y que las cámaras captaron al hombre británico moviéndose hacia la zona de lavandería.

Versiones preliminares señalan que él no habría salido del edificio sino hasta el domingo 21 de junio, día en que vencía la reserva.