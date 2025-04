Norma Nivia se quebró en ‘La casa de los famosos’ tras conflictos con Yina Calderón: “Estoy mamada”

Norma Nivia se quiebra tras falta de apoyo en La casa de los famosos - crédito canal RCN

La convivencia en La casa de los famosos Colombia continúa generando tensiones entre sus participantes. La actriz Norma Nivia no pudo contener las lágrimas al expresar su agotamiento emocional frente a los constantes comentarios de Yina Calderón, una de sus compañeras en el reality. La situación se ha visto agravada por la ausencia de Melissa Gate, quien, según Norma, era su principal apoyo dentro de la casa.

En una conversación con otros participantes, como La Toxi Costeña, Emiro Navarro y Laura González, Norma confesó sentirse desbordada por las críticas que ha recibido de la empresaria de fajas. Estas tensiones surgieron a raíz de comentarios relacionados con escenas de cine en las que Norma fue expuesta, las cuales fueron cuestionadas por Yina y por la modelo Karina García. La actriz expresó que la falta de Melissa, que salió temporalmente del programa, la dejó sin un respaldo emocional para enfrentar estas situaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Norma Nivia llora porque no "aguanta" los malos comentarios de Yina Calderón - crédito canal RCN

Durante la conversación con sus compañeros, Norma Nivia dejó claro que la ausencia de Melissa Gate ha sido un golpe emocional significativo para ella. La actriz expresó: “Ya me entró el presentimiento de que sí se fue y con ella era la única con la que podía hablar de lo que me hacen esas otras dos (Yina y Karina) que no me sueltan”. Además, añadió que, aunque espera que la salida de Melissa sea por un motivo positivo, siente que ahora está sola para lidiar con los comentarios de las influenciadoras. “Estoy mamada aguantándome mierda de Yina, estoy cansada”, declaró entre lágrimas.

Ante estas palabras, La Toxi Costeña, Emiro y Laura intentaron consolarla, asegurándole que Melissa Gate regresaría pronto al programa. Asimismo, se comprometieron a hablar con Yina Calderón para pedirle que moderara su actitud hacia Norma.

Yina Calderón responde a las quejas de Norma Nivia

Tras ser informada de la situación por La Toxi, Yina reaccionó con una mezcla de justificación y disposición a cambiar su comportamiento. La huilense afirmó que, si los demás participantes no soportan la presión, no deberían mencionarla. Sin embargo, también aseguró que intentaría reducir sus comentarios hacia Norma Nivia.

A pesar de esta aparente disposición a mejorar la convivencia, Yina dejó claro que no permanecerá en silencio si siente que es atacada nuevamente. “Si vuelven a irse contra mí o contra alguna de mis amigas, no me voy a quedar callada”, advirtió. Además, pidió que se le recordara a Norma que Melissa Gate regresará al programa, sugiriendo que no debería preocuparse por su ausencia.

Yina Calderón promete reducir confrontaciones, pero advierte que no será silenciada - crédito canal RCN

Montoc se distancia de ‘La casa de los famosos’ tras polémicas en el ‘beauty’: “No refleja lo que somos”

En paralelo, los comentarios despectivos de parte de Yina hacia Norma Nivia, tuvieron repercusiones en los televidentes y los patrocinadores del reality. El espacio patrocinado por Montoc, una reconocida marca de maquillaje, en el reality show La casa de los famosos, se ha convertido en el centro de una controversia que ha generado un intenso debate en redes sociales.

La marca había diseñado un espacio exclusivo dentro de la casa estudio para que las mujeres participantes pudieran realizar sus rutinas de belleza y maquillaje. Sin embargo, este lugar se ha convertido en escenario de conflictos y discusiones entre las concursantes. Uno de los episodios más recientes involucró a Yina, que, mientras se encontraba en el espacio, lanzó indirectas y comentarios ofensivos hacia la actriz Norma Nivia tras su ingreso al lugar. Este tipo de situaciones generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios señalaron que el espacio patrocinado se desvió de su propósito original.

Comunicado de Montoc destaca valores de comunidad e identidad tras críticas a su patrocinio - crédito Montoc / Instagram