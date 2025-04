La solicitud de Epa Colombia para acogerse a la Ley de Utilidad Pública no será concedida, confirmó la ministra de Justicia: “Hay un delito que no lo permite”

La influencer relató cómo se sintió presionada para aceptar los cargos y cómo, a pesar de pagar grandes sumas de dinero en multas y reparaciones, el sistema de justicia y los abogados involucrados no le brindaron la defensa adecuada - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube

La defensa de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, continúa apelando la condena de la empresaria y creadora de contenido de cinco años y dos meses de prisión intramural por el delito de indagación a delinquir con fines terroristas, poniendo como bandera su condición de madre.

A pesar de que varios han sido los intentos para lograr el beneficio de casa por cárcel, este ha sido negado. En la más reciente oportunidad, su abogado solicitó que la mujer de 28 años pueda acogerse a la Ley de Utilidad Pública y regresar a cuidar a su pequeña hija.

Esta ley busca que las mujeres detenidas en centros penitenciarios que sean madres cabeza de familia puedan cumplir con su sentencia fuera de estos, mientras atienden a la comunidad mediante sus servicios.

No obstante, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en conversación con Blu Radio, explicó que uno de los requisitos para aplicar a esta Ley de Utilidad Pública es que el delito cometido esté relacionado con su condición de extrema pobreza, como la falta de participación en los beneficios y recursos sociales, así como el acceso a las necesidades básicas, como el alimento.

“Hay personas que cometen el delito en relación con su extrema pobreza para, por ejemplo, poder darle alimentación a su hijo. En ese caso en particular, hay una relación entre su marginalidad y su comportamiento; es casi que obligado”, comentó.

Además, al ser interrogada sobre las posibilidades de que la mujer, que está recluida en el centro penitenciario El Buen Pastor de Bogotá por los actos de vandalismo que cometió contra las instalaciones y buses de Transmilenio en el 2019, Buitrago explicó que hay un delito que no le permitirá acogerse al beneficio.

“En este caso en particular hay un delito y lo digo teóricamente, que habla de instigación para terrorismo; yo he sido clara en que no comparto que en el caso de Epa haya habido terrorismo. Sin embargo, ella aceptó cargos y está condenada por ese delito; eso impide”, detalló la funcionaria.