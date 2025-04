Famoso actor colombiano reveló que el beso más incómodo que le tocó dar fue a un perro: estos son los detalles

Actor que besó a un perro contó la historia - crédito Natalia Perilla

En una reciente entrevista al actor Biassini Segura en el programa Impresentables de Los 40 Colombia, se conocieron detalles de su vida y trayectoria profesional con los que llamó la atención del público.

Entre las anécdotas que contó estuvo la historia de una escena que grabó cuando estaba más joven y en la que, de manera inesperada, terminó besándose con un perro.

De acuerdo con sus declaraciones, estaba rodando una película en México, y aunque la acción no hacía parte del libreto, se convirtió en uno de los momentos más recordados en su carrera como actor y, también, en uno de los más llamativos de la película.

La situación se conoció en la conversación que sostuvo Biassini Segura con Felipe Flores, Roberto Cardona y Diana Restrepo, quienes le preguntaron sobre cuál había sido el beso más raro o incómodo que le ha tocado dar durante su camino por la actuación.

Aunque la acción ocurrió en una película que lleva muchos años disponible para el público, es decir que muchas personas ya la pudieron haber visto, hay quienes aún no tenían conocimiento al respecto y el actor los sorprendió con los detalles que contó.

Según Biassini, estaba en la ciudad de México rodando Qué culpa tiene el niño y tenía que hacer una escena en la que estaba viendo películas de contenido para adultos en compañía de la que era su mascota en la producción. La idea era que mientras estaba en esa acción, el perro tenía que acercarse a él (un canino entrenado) y comenzar a montársele encima, pero en ese momento estaba presentando resistencia, así que le pusieron un nailon para generarle los movimientos.

Los hechos no salieron como se esperaba y fue por eso que a Biassini le tocó usar su creatividad y actuación para sacar adelante el personaje y la escena que debía desarrollar.

“El beso más incómodo que me ha tocado dar frente a una cámara fue a un perro. Eso fue en México, estábamos haciendo una película y mi personaje era bastante díscolo y libidinoso y hay una escena en la que estaba viendo en un computador una peli, seguramente, de nopor (porno) y el man está ahí voliando la cosa y tiene un perrito al lado. El director me había dicho, interactúa con el perrito y yo: ¿pero, qué hago?“, empezó contanto Biassini.

“Al perrito le amarraron un nailon porque querían que el perrito hiciera como la acción de movimientos sexuales, como la que hacen los perritos, (muestra el movimiento), pero el perrito entrenado y todo, pero no lo estaba haciendo, entonces le amarraron un nailon. Era un perrito chiquito, no sé de razas, pero era pequeñito y le empezaron a halar el nailon para que se viera en la cámara que se estaba moviendo y el perrito no se movía porque ponía resistencia. Ya estábamos rodando y yo dije: ‘Me fui a la miércoles’. Entonces me empecé a rumbiar (besar) al perro”, confesó el actor.

Biassini Segura explicó que esa escena quedó grabada tal cual y que se puede ver en la película Qué culpa tiene el niño, en cuanto a la razón por la que decidió hacer esa acción, indicó que era su primera vez en la ciudad de México y en una producción como esas así que debía dar la talla y demostrar que era todo un profesional porque quería que vieran su talento y “dejar un legado”.

Como era de esperarse, los locutores quedaron sorprendidos y soltaron las carcajadas con la historia, mientras que los internautas reaccionaron con mensajes y comentarios divididos al respecto.

“Gracioso, pero no de risa, gracioso de raro”, “Qué culpa tiene el niño es geniaaal”, “Apenas dijo que a un perro ya sabia que era la mejor película mexicana que existe, Qué culpa tiene el niño”, “A mi este hombre no me entra de ninguna manera, de ningún personaje, ni como el mismo”, “No entiendo cómo ve normal hacer eso, es un pobre animal”, “Qué tal el perrito no quisiera besarlo, por qué le hacen eso”, “Es muy buen personaje”, dicen algunos de los textos.