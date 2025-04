Cepeda respalda reforma laboral de los liberales y afirma que la consulta popular del Gobierno ya no sería necesaria

Pico y Placa Cali evita multas este martes 8 de abril Cuáles son los automóviles que que no pueden transitar este martes, chécalo y evita una multa

Petro cuestiona a Roa porque Ecopetrol no está importando gas: “Hermano, no entiendo por qué no lo están haciendo” Nuevamente, se emitió el consejo de ministros del gobierno Petro en horario estelar