Con fuerte ‘regaño’ al ministro de Educación, Petro inició su quinto Consejo de Ministros televisado: “Eso no lo había dicho usted”

Petro inició el Consejo de Ministros con un firme reclamo al ministro de Educación, Daniel Rojas, señalando las fallas en la presentación del presupuesto educativo del país - crédito @infopresidencia/X

En medio de la transmisión de una nueva sesión del Consejo de Ministros, que tuvo lugar el lunes 31 de marzo de 2025, el presidente Gustavo Petro sorprendió a los funcionarios del Gobierno al iniciar su intervención con un fuerte ‘regaño’ dirigido al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. La escena se desarrolló en la Casa de Nariño y fue transmitida en vivo, permitiendo a la audiencia ser testigos de un intercambio tenso entre el presidente y uno de los miembros de su gabinete.

El centro de la discordia en esta ocasión fue un cuadro que el ministro Rojas había presentado en la sesión anterior, relacionado con el presupuesto destinado al sector educativo. Este cuadro fue considerado por el presidente como una representación incorrecta, lo que generó un fuerte reclamo de Petro hacia el ministro de Educación.

El presidente comenzó su intervención con un tono firme, recordando a Rojas los errores cometidos en la presentación del presupuesto. “Realizamos cuadros que no los hacemos nosotros mismos, entonces ya salieron los pérfidos a tratar de desmontar todo el contenido de la discusión del pasado Consejo de Ministros sobre la salud, porque había un cuadro medio mal hecho (...) ¡hasta en eso tiene que tener cuidado!”, señaló Petro, haciendo referencia a las críticas que el gráfico había generado en las redes sociales y medios de comunicación.

“Nos podemos equivocar, pero lo central es lo que nos interesa”, dijo Petro, refiriéndose a la omisión del ministro Rojas en la presentación del presupuesto educativo - crédito Heiner Gaitán/Facebook - Juan Diego Cano/Presidencia

El mandatario colombiano no solo hizo referencia al cuadro de manera general, sino que explicó el impacto que este tipo de representaciones pueden tener en la percepción pública, sobre todo cuando se trata de cifras económicas relacionadas con el presupuesto: “Porque es una técnica de comunicación poner a discutir sobre lo no importante para tapar lo importante, y aquí se trata de que lo importante aparezca a la luz de la sociedad colombiana”.

El regaño de Petro fue contundente y directo: “Nos podemos equivocar, obviamente, hablando aquí libremente, pues es obvio, pero lo central es lo que nos interesa. Entonces, si volvemos al cuadro antes de este, ahí son volúmenes totales, eso no lo había dicho usted”. Estas palabras dejaron ver la preocupación del presidente sobre las implicaciones que podría tener una información equivocada o malinterpretada en la gestión del Gobierno, especialmente cuando se trata de cifras tan relevantes como el presupuesto nacional para la educación.

A pesar de la contundencia de las palabras del presidente, el ministro Daniel Rojas Medellín salió rápidamente a defenderse a través de su cuenta de X, en la que negó haber sido objeto de un regaño y desmintió las versiones que circulaban en los medios.

Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, negó que el presidente lo hubiese 'regañado' - crédito @DanielRMed/X

El presidente también aprovechó la oportunidad para señalar la importancia de la claridad en la presentación de los datos económicos. Petro criticó el uso de lo que denominó “pesos corrientes” en lugar de “pesos constantes”, destacando que este tipo de prácticas pueden inducir a confusión.

“Entonces cómo nos ponen ese tipo de trampas. Hay que aclararlo, así esté por una pantalla de televisión; no es fácil leer ni aquí tampoco, entonces es algo que me tapa esa lámpara”, expresó el jefe de Estado mientras analizaba los cuadros en detalle.

De acuerdo con Petro, el uso de “pesos corrientes” no refleja de manera fiel el verdadero valor de las cifras, ya que la inflación puede distorsionar la comparación entre los montos de un año y otro. En este sentido, subrayó que las cifras ajustadas por inflación, como las presentadas en “pesos constantes”, son más precisas y representan mejor la realidad económica del país.

En medio de la sesión del consejo, Petro explicó cómo la manipulación de los datos económicos puede afectar la percepción pública, refiriéndose al uso de "pesos corrientes" en lugar de "pesos constantes"- crédito @infopresidencia/X

“Primero, porque las cifras que se aprueban en el Congreso pueden disminuir con los recortes que suceden después cada año en la vida de las finanzas públicas, y segundo, porque son pesos corrientes”, detalló Petro, explicando la diferencia entre las dos formas de presentar los datos.

El presidente fue más allá al criticar la manipulación de datos económicos: “Los economistas nos enseñan casi desde el principio que los pesos corrientes, como tienen la inflación por dentro, pues no son comparables muy fácilmente. No se debe comparar en precios corrientes. No es lo mismo 100 pesos hoy que 100 pesos el año entrante”.

“Se utiliza como técnica una cosa que llaman deflación. El deflactor, que es el índice de inflación y se mide en pesos constantes, cuando un gobernante quiere engañar solo pone pesos corrientes, y se ve en el cuadrito cómo crece. Todo el mundo contento. Así engañan a los periodistas”, sentenció Petro, al sugerir que ciertos sectores intentan manipular los datos a su favor.