Cristina Hurtado enfrentó el miedo y pasó por el quirófano para corregir problema de salud: así luce en la actualidad

Cristina Hurtado compartió con sus seguidores un importante paso de su vida que dio a los 41, pues pese a todos los miedos que tenía decidió regresar al quirófano para someterse a procedimiento que desde hace más de un año los médicos le recomendaron hacerse. “Se tenía que hacer y se hizo”, aseguró la presentadora.

Luego de su cirugía, la presentadora de la primera temporada de La casa de los famosos en Colombia, aseguró que salió bien y que no sufrió ninguno de los riesgos a los que temía. “Gracias Dios, todo salió muy bien”.

Aunque la también empresaria paisa todavía se encuentra en recuperación, confía en que tendrá los mejores resultados y entregó parte de tranquilidad al público acerca de su estado de salud.

Fue en enero del 2024 cuando la modelo antioqueña contó en sus redes sociales que sus médicos le detectaron un pterigión. “¿Sí ven esto que tengo acá? Eso se llama un pterigión y me lo voy a tener que operar, ya el médico me dijo: ‘te tienes que operar’, lo que pasa es que le tengo miedo a la operación, por eso no lo he hecho, me da mucho miedo, no sé”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

Tras más de un año pensando la decisión, debido a que para Cristina, sus ojos son lo más característico de su personalidad y apariencia física, además de que también son la principal herramienta que tiene en su profesión como presentadora, por esta razón, no quería ponerlos en riesgo, no obstante, el tumor que tenía en uno de ellos, era cada vez más visible y eso también afectaba tanto su salud como su apariencia.

Tan pronto abandonó la sala de cirugía, la conductora paisa no dudó en contarle a su fanaticada que todo le había salido bien. Con un parche en su ojo intervenido, Hurtado mostró que ya se encuentra siguiendo los cuidados postoperatorios mientras que se consiente con dulces.

‘Qué cirugía se practicó Cristina Hurtado?

Cristina advirtió que entró en etapa crítica, ya que, los resultados dependen tanto de la intervención como del proceso de recuperación, motivo por el que Cristina deberá guardar absoluto reposo y seguir al pie de la letra las indicaciones médicas.

En cuanto a la intervención a la que se sometió Cristina Hurtado, más que estética, fue por salud, ya que se trató de un “tumor no canceroso que comenzó en el tejido delgado y transparente (conjuntiva) del ojo”, pero que con el tiempo se expandió hasta hacerse notoria la protuberancia en su ojo afectando la visión y causando sequedad, irritación y ardor entre otros malestares.

“Por siempre bella”, “valiente, entiendo tus miedos, no es fácil”, “linda y y apoteósica mi Cris”, “pronta recuperación”, “hermosa mi reina”, “así debe de ser siempre positiva en todos los sentidos”, “muchas bendiciones, seguirás igual de hermosa”, son parte de los mensajes de apoyo que le dejaron los cibernautas en la publicación.

Cristina Hurtado tomó radical decisión con sus negocios

La presentadora de 41 años, además de destacarse en la televisión colombiana frente a las cámaras y estar al frente del hogar y sus tres hijos, también incursionó en el mundo de la moda con su propia marca de ropa llamada Criss by Cristina Hurtado.

De acuerdo con lo que se conoce sobre su empresa, maneja tres líneas de la marca: Criss Criss Secret, Criss Design y Criss Rituals.

Sin embargo, en este camino empresarial, no todo ha sido color de rosa para la paisa, que recientemente contó a sus seguidores en medio de una dinámica qué pasó con sus tiendas físicas.

Además, envió un mensaje conmovedor a todos aquellos emprendedores que se han encontrado con algún tropiezo en el camino en su sueño de generar empresa en el país.

“Fue una experiencia muy linda, de muchas enseñanzas, pero me di cuenta de que esto es muy difícil; admiración absoluta a todos los empresarios de nuestro país porque hacer empresa aquí es muy difícil. En un momento la situación se estaba poniendo muy difícil y dije, no más, vamos solamente con ecommerce”, concluyó su relato la comunicadora.