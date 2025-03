Madre de Zair Guette sospecha de su nuera tras movimientos extraños en su cuenta: “No peleo por dinero, solo quiero la verdad”

La madre de Zair Guette rompe el silencio y expresa sus dudas sobre Blanca, la esposa del cantante asesinado - crédito @zairguette_oficial/Instagram

Desde que se conocieron los detalles del asesinato del cantante Zair Guette, su familia buscó respuestas sobre lo ocurrido en la zona rural de Ginebra, Valle del Cauca, el 14 de febrero de 2025; sin embargo, las inconsistencias en torno al contrato que lo llevó hasta allí y el acceso a sus cuentas bancarias antes del crimen generaron una creciente desconfianza en su madre, Linda Rago, que ahora apunta a la nuera, Blanca (no revelan su apellido), como una pieza clave en el misterio que rodea la muerte de su hijo.

El fatídico hallazgo de Guette conmocionó al país, pues el cantante fue encontrado con un disparo en la cabeza y signos evidentes de tortura, lo que dejó en claro que su muerte no fue un simple acto de violencia aislado. Su mánager, que lo acompañaba, también sufrió un ataque brutal y aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció poco después.

La madre de Zair Guette, en una entrevista concedida al pódcast Más allá del silencio del periodista Rafa Poveda, señaló su desconfianza en Blanca, la esposa de su hijo, debido a varias inconsistencias detectadas antes y después del asesinato.

A más de un mes del asesinato de Zair Guette, su madre aún no obtiene respuestas y las sospechas sobre su nuera aumentan con cada nueva revelación - crédito @zairguette_oficial/Instagram

Uno de los puntos que despertaron dudas es el acceso a las cuentas bancarias de Zair Guette. Según Linda, pocos días antes de su muerte, el artista le permitió a Blanca manejar su cuenta de ahorros. Esta decisión resulta extraña para la madre, ya que su hijo siempre se mostró reservado con sus asuntos financieros: “Nos enteramos de que ella tenía acceso a todo. Pero ¿por qué justo antes de su muerte? ¿Por qué se hicieron movimientos extraños en su cuenta? Son cosas que nos preocupan”.

“Según lo que nos dijeron a nosotros, porque él también se lo comentó un amigo y se la mostró. Había alrededor de más de 240 millones de pesos, de los cuales, pues ahora dicen que mi hijo está loco”, detalló la madre del cantante asesinado.

Contratos oscuros y falta de información

Otro punto que incrementa las dudas de la madre del cantante es el contrato que lo llevó a Ginebra la noche de su asesinato. Según la familia, Blanca solía manejar la agenda y negociaciones de Zair Guette. Sin embargo, en este caso particular, ella aseguró desconocer los detalles del acuerdo laboral que lo llevó a esa zona del Valle del Cauca.

"Toñito" y Linda Rago, hermano y madre del cantante asesinado Zair Guette, respectivamente, hablaron de las pocas respuestas que hay en el caso - crédito Captura de pantalla de YouTube/Más allá del silencio pódcast

“Siempre era ella quien manejaba todo, y ahora resulta que no sabe quién lo contrató. No hay un nombre, no hay un contrato, no hay registros. Es demasiado sospechoso”, dijo Linda en el pódcast. Además, según la madre del artista, Blanca no ha colaborado con la investigación ni ha proporcionado información adicional sobre los últimos movimientos de Zair antes de su muerte.

En la entrevista, “Toñito”, hermano del cantante, recordó la última conversación que tuvo con él y reveló que Zair le habló sobre la importancia de asegurar el bienestar de su familia y le mostró una cuenta bancaria con una suma considerable de dinero.

“Me dijo: ‘No te preocupes, yo me aseguro de que no falte nada para mamá, para las niñas, y para ti’”, relató “Toñito”. No obstante, lo que inicialmente parecía una simple medida de seguridad, ahora despertó nuevas dudas. Según la familia, tras el asesinato de Zair, se realizaron movimientos bancarios sospechosos que no han sido esclarecidos.

El contrato que llevó a Zair Guette a Ginebra sigue siendo un misterio. Su madre apunta a su nuera como clave en la investigación - crédito @zairguette_oficial/Instagram

Un entorno marcado por amenazas

El caso de Zair Guette está rodeado de factores que han dificultado la investigación. En octubre de 2024, el cantante recibió un panfleto criminal en el que lo señalaban como “objetivo militar” de una organización delictiva. Aunque el artista aseguró que tenía la situación bajo control, su familia nunca dejó de preocuparse por su seguridad.

“Toñito” recuerda que su hermano le pidió no alarmarse por el panfleto y que pronto todo estaría solucionado. Sin embargo, Linda tenía un mal presentimiento: “Él me decía que no pasaba nada, pero yo sabía que algo andaba mal”.

Mientras la investigación sigue en curso, la relación entre la familia de Zair y Blanca se ha tensado. Linda asegura que su objetivo no es el dinero ni los bienes que su hijo pudo dejar, sino esclarecer los hechos: “Yo no estoy peleando por plata. Solo quiero saber la verdad. Nadie nos da respuestas y eso es lo más doloroso”.

Mientras la familia de Zair Guette pide justicia, la tensión con Blanca y su círculo cercano crece - crédito @zairguette_oficial/Instagram

Las tensiones aumentaron en los últimos días debido a la falta de cooperación de Blanca y su familia con las autoridades: “Cada vez que pedimos explicaciones, recibimos evasivas. No entiendo por qué se comportan así si dicen que también quieren justicia”, sostuvo Linda.