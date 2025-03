Tensiones entre Petro y Cepeda escalan tras viaje de congresistas a EE. UU.: “Fueron a buscar la destrucción de Colombia”

Petro y Cepeda chocan por visita a Washington - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Cristian Bayona/Colprensa

Un grupo de congresistas colombianos, encabezado por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en Washington para solicitar medidas cautelares, argumentando una supuesta persecución política por parte del presidente Gustavo Petro. Según los legisladores, su seguridad y derechos se encuentran en riesgo debido a su postura crítica frente a las políticas del actual gobierno. Este hecho se desarrolla en un viaje oficial de la Comisión de Amistad del Senado a Estados Unidos, que desató un fuerte cruce de declaraciones entre el mandatario colombiano y los congresistas opositores.

De acuerdo con lo informado, la visita de los legisladores tenía como objetivo principal reactivar la Comisión Interparlamentaria de Amistad entre Colombia y Estados Unidos, un mecanismo de cooperación que había sido suspendido en enero tras tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro. Sin embargo, las declaraciones del jefe de Estado sobre el viaje generaron una polémica que escaló rápidamente.

Gustavo Petro señala desestabilización democrática tras viaje opositor a Washington

A través de su cuenta en X, el mandatario calificó la visita como un intento de “buscar la destrucción de la tranquilidad económica y democrática de Colombia”. Además, señaló que la relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo, sin la necesidad de “cipayos”, término que hace referencia a soldados indios que sirvieron a potencias coloniales en los siglos XVIII y XIX.

Respuesta de Efraín Cepeda y acusaciones de ultraje

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió enérgicamente a las declaraciones de Petro, acusándolo de desconocer la separación de poderes y de descalificar a los congresistas que no se alinean con su gobierno. Cepeda asegura que los legisladores que viajaron a Estados Unidos lo hicieron para “pedir garantías” ante lo que describió como un ambiente de persecución política. En su intervención, afirmó que el gobierno de Petro “ultraja a los congresistas que no obedecen las imposiciones del Gobierno y que vive exponiendo la seguridad de los que no están de acuerdo con él al descalificarlos y tratarlos de criminales”.

El presidente del Senado colombiano criticó la postura del mandatario, señalando una falta de respeto hacia la división de poderes y al disenso democrático

Cepeda también destacó que “los ojos del mundo están puestos en Colombia y en la defensa de su democracia e instituciones”, subrayando la importancia de su visita a Washington. Según el legislador, la situación de los congresistas opositores “se agrava día a día” debido a lo que calificó como una persecución política liderada por el presidente Petro.

De igual modo, los congresistas opositores señalaron que las afirmaciones de Petro no solo descalifican su labor, sino que ponen en riesgo su seguridad al exponerlos públicamente. Según Cepeda y la senadora Lorena Ríos, esta situación motivó su decisión de acudir a la Cidh para solicitar medidas cautelares que garanticen su protección.

Detalles del viaje y reuniones en Estados Unidos

La delegación que viajó a Estados Unidos estuvo conformada por varios congresistas de oposición, entre ellos Honorio Henríquez (Centro Democrático), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Berenice Bedoya (Partido Conservador), Nicolás Echeverry (Conservador), Ana Paola Agudelo (Mira) y las representantes Katherine Miranda (Alianza Verde) y Carolina Arbeláez (Cambio Radical). Aunque no todos los integrantes de la Comisión de Amistad participaron en el viaje, el grupo sostuvo reuniones con legisladores estadounidenses, incluyendo al senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano.

Congresistas colombianos piden medidas cautelares por supuesta persecución política

Entre los temas abordados en las reuniones destacaron la cooperación en materia de migración y la lucha contra el narcotráfico, dos asuntos clave en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. De acuerdo con los congresistas, la reactivación de la Comisión Interparlamentaria de Amistad es fundamental para fortalecer los lazos entre ambos países y abordar desafíos comunes.

<br/>