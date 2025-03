Piter Albeiro contó su fallida inversión en 10 carros Tesla para uno de sus negocios en Miami: “No aguanté”

El empresario narró cómo las limitaciones tecnológicas y de infraestructura para autos eléctricos impactaron negativamente en el rendimiento de su negocio - crédito hablandomiercoless / TikTok

El reconocido humorista colombiano Piter Albeiro, cuyo nombre real es Omar Alejandro Leiva, compartió recientemente una experiencia empresarial que no resultó como esperaba. Durante su participación en el pódcast Hablando miércoles, el comediante reveló los problemas que enfrentó al incorporar 10 carros eléctricos de la marca Tesla en su negocio de renta de vehículos, Super Nice Rent a Car, ubicado en Miami, Estados Unidos. Según explicó, la inversión no fue rentable y estuvo llena de contratiempos, lo que lo llevó a reconsiderar su decisión en tan solo seis meses.

De acuerdo con lo relatado por el humorista, la idea de incluir vehículos Tesla en su flota surgió como una apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Sin embargo, los resultados estuvieron lejos de ser los esperados. Piter Albeiro explicó que firmó un contrato de prueba por seis meses con una empresa que representaba a Tesla, pero las dificultades comenzaron casi de inmediato. “Hice un negocio con una gente que representaba a Tesla, compré 10. Afortunadamente, yo tengo cara, pero no soy tan bruto como parezco. Hicimos un contrato a seis meses, como prueba, y casi no aguanto ni los seis meses”, comentó durante el pódcast.

Piter Albeiro advirtió que los autos Tesla no se adaptan a las necesidades de turistas en Miami - crédito iStok y Piter Albeiro / Facebook

El principal problema, según detalló, radicó en que los carros Tesla no son ideales para el turismo, que es el enfoque principal de su negocio en Miami. Piter Albeiro señaló que estos vehículos, al ser altamente tecnológicos, presentan características que no se adaptan a las necesidades de los turistas. Por ejemplo, mencionó que los Tesla no permiten realizar acciones comunes en otros automóviles, como comer dentro del vehículo, lo que generó incomodidad entre los usuarios.

Además, el humorista destacó que la falta de infraestructura para cargar los carros eléctricos fue otro de los grandes inconvenientes. Según explicó, muchos clientes se quejaban porque no encontraban suficientes estaciones de carga en la ciudad, lo que dificultaba el uso de los vehículos. A esto se sumaba una advertencia técnica: los Tesla no deben descargarse por debajo del 20% de su capacidad, ya que esto puede ocasionar daños en el sistema. En caso de que la batería se agotara más allá de este límite, era necesario recurrir a una grúa para trasladar el auto, lo que implicaba costos adicionales y molestias tanto para los clientes como para la empresa.

Este es el negocio de renta de autos que tiene Piter Albeiro en Florida - crédito @PITERALBEIRO/X

“Muchas personas se quejaban tras solo algunas horas de haberlo alquilado. No lo podían cargar, y si la batería bajaba del 20%, había que enviar una grúa. No fue rentable para nada”, explicó Piter Albeiro. Estas complicaciones llevaron al empresario a concluir que los Tesla no eran una opción viable para su negocio, al menos en ese momento.

El humorista también reflexionó sobre la naturaleza de los carros Tesla, describiéndolos como vehículos “muy inteligentes” que no están diseñados para el turismo. Según su experiencia, los usuarios que alquilaban estos carros no estaban familiarizados con su funcionamiento, lo que generaba frustración y una experiencia negativa tanto para ellos como para la empresa.

A pesar de lo sucedido, el humorista aclaró que esta inversión ocurrió hace algunos años y que, desde entonces, la tecnología y el mantenimiento de los vehículos eléctricos podrían haber mejorado. Sin embargo, en su caso, la decisión de incluir los Tesla en su flota no resultó beneficiosa, y el contrato de seis meses fue suficiente para determinar que no era una estrategia adecuada para su negocio.

El humorista destacó los altos costos y molestias ocasionados por problemas técnicos en los Tesla - crédito @PITERALBEIRO / X

El comediante, conocido por su participación en el programa colombiano Sábados Felices, ha construido una carrera destacada en el mundo del entretenimiento, caracterizándose por su estilo directo y su capacidad para abordar temas cotidianos con humor. Sin embargo, en los últimos años, Piter Albeiro ha diversificado su trayectoria profesional, enfocándose en el ámbito empresarial.

Radicado en Miami, el humorista ha desarrollado varios negocios, entre ellos Super Nice Rent a Car, dedicado a la renta de vehículos, y Switch Doral, una empresa especializada en la organización de fiestas infantiles. A sus 48 años, el humorista continúa siendo un referente en la comedia, pero también ha demostrado su capacidad para adaptarse y emprender en diferentes áreas. Aunque su incursión en el mercado de los vehículos eléctricos no fue como esperaba, su historia sirve como ejemplo de los desafíos que enfrentan los empresarios al intentar innovar en sus negocios.