Español se hace viral por prohibirle a su novia hablar con colombianos “porque ellos, si pueden, te la quitan”

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas en la calle, el creador de contenido español, conocido en redes como Lost Cristian, se encontró con un compatriota que le prohíbe a su pareja sentimental relacionarse con colombianos, para “evitar” que “le pongan los cachos”.

Al preguntarle si existía alguna restricción que en su relación sentimental no estaba a discusión, respondió: “Pues no. Yo tengo novia y no la prohíbo nada, solo que quede con colombianos y se junte con colombianos, porque sé que ellos, si pueden, te van a intentar quitar a la novia”.

Lost Cristian, algo sorprendido, decidió replicar lo que el entrevistado había dicho y sin dudarlo dos veces, comentó: “(No puede hablar) con ninguno (que sea de Colombia) porque sé que, en cuanto tengan la oportunidad, van a ir a por ellos”.

Su respuesta, como era de esperarse, no tardó en viralizarse y viajó hasta el nuevo continente, en donde respondieron a sus señalamientos.

Entre los comentarios, llama la atención que algunos justifican los amoríos con colombianos por sus hábitos de higiene, en contraste con los de hombres en España, a los que no bajaron de “chuchentos”:

“Bueno, es que en Colombia si se ponen desodorante”, “En ningún lado los quieren exactamente por lo mismo”, “Ya los colombianos traumaron a este chaval”, “Chaval, la novia no te la puede quitar cualquiera si ella quiere. Pero, si te quiere a ti, nadie podría quitártela”, “¿Qué? ¿Españoles con miedo a la conquista? Qué ironía”, “Es que los colombianos son otro nivel”, “Dime que a tu novia le encantan los latinos, sin decirme que a tu novia le encantan los latinos”, “Es que ellos son muy limpios. Vivi 10 años en España, soy brasileña, y nunca logré encontrar un novio español que fuera extremadamente limpio. Al final, me casé con un colombiano en España, a falta de un brasileño”.

Italiana que viajó seis meses por el país, responde a qué huelen los colombianos:

No hace mucho, la creadora de contenido italiana conocida en redes como Sari, se refirió a las prácticas de higiene en Colombia, tras recorrer el país durante seis meses. Según detalló en plataformas digitales, quedó profundamente sorprendida por los estándares de limpieza y cuidado personal que observó durante su estadía en el país latinoamericano.

Una de las preguntas más recurrentes entre sus seguidores es sobre la higiene en Colombia y, específicamente, a qué huelen los colombianos. En respuesta, la creadora destacó que las prácticas de limpieza en el país son excepcionales en comparación con lo que ha observado en otros lugares como Italia y Canadá, en dónde vive desde hace unos años: “Si alguien viaja fuera de Colombia, estoy segura al 100% de que se va a dar cuenta de que algo que debería ser normal, en realidad, no lo es”.

Sari explicó que en Colombia es común bañarse varias veces al día, usar desodorante, cuidar la higiene dental y mantener la ropa y los zapatos en perfecto estado. Prácticas que, según dijo, no son tan habituales en otros países: “Me encanta que en Colombia la gente se pone talco, huelen bien y le dan importancia a la higiene, tener sus uñas limpias en todo momento”.

Además, destacó algo que le pareció particularmente llamativo: el cuidado que se tiene con los niños en las escuelas. Según comentó, en Colombia es habitual que los colegios revisen si los estudiantes tienen el cabello limpio, las uñas arregladas, los zapatos en buen estado y si huelen bien: “Es algo que nunca escuché en Italia, pero debería implementarse en todo el mundo”, insistió.

De acuerdo con Sari, el cuidado de los colombianos es tal que, al migrar, ha notado que sus hijos suelen ser los únicos en las escuelas que cumplen con buenos estándares de limpieza: “Mis niños son los únicos que cuando llegan a la escuela están bien bañaditos, con el pelo limpio, las uñas limpias, los zapatos limpios y huelen bien”, le han dicho algunos de sus seguidores.

En contraste, Sari mencionó que en otros países es común que los padres simplemente despierten a los niños y los lleven al colegio sin prestar demasiada atención a su higiene personal. Esta diferencia cultural, según ella, revela la importancia que los colombianos otorgan al cuidado personal como parte de su vida diaria.

Algo que también se aplica a la higiene bucal. Según explicó, es común que los colombianos cuiden meticulosamente sus dientes, lo que se refleja en sonrisas limpias y bien cuidadas. “Les sorprendería lo importante que es la higiene bucal para los colombianos. Por eso es que cuando vas a Colombia y alguien te sonríe, siempre tiene los dientes lindos y limpios”, concluyó, en su dinámica de preguntas y respuestas en redes.