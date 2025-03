Luego de tres días, usuarios de Nueva EPS concluyeron plantón en la sede de la Supersalud, tras lograr acuerdos

La misma Superintendencia confirmó que se lograron unos compromisos con los pacientes - crédito @Supersalud/X

Tras varios días de protestas por parte de los usuarios de la Nueva EPS en Cali, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) intervino como mediador y logró acuerdos clave con la entidad para mejorar la prestación de los servicios de salud.

Los afiliados habían iniciado un plantón el pasado 19 de marzo en la sede de la Dirección Regional Occidente de la Supersalud, exigiendo soluciones ante la suspensión de servicios y la falta de medicamentos. Esta situación se originó después de que Audifarma dejara de prestar servicios en Nariño, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, incumpliendo un acuerdo de transición pactado con la Nueva EPS.

Luego de mesas de diálogo entre la Supersalud, la Nueva EPS, la Personería de Cali, la Asociación de Personeros del Valle, la Secretaría de Salud del Valle y el nuevo gestor farmacéutico Disfarma, se establecieron varios compromisos para solucionar la crisis.

De acuerdo con la publicación que realizó la Supersalud, los compromisos adquiridos por su parte, en favor de los pacientes son:

Priorización de pagos a IPS y reactivación de servicios suspendidos

Atención especial para pacientes con enfermedades huérfanas

Entrega de medicamentos y ampliación de puntos de dispensación

Fortalecimiento de las rutas de atención para población de alto riesgo

Garantía de traslados individuales según necesidades clínicas.

Además, se anunció que durante el fin de semana del 22 de marzo de 2025 se habilitarán los puntos de Farmar para reforzar la entrega de medicamentos en la región.

Algunos de los participantes narran los compromisos a los que llegaron con la Supersalud - crédito @Supersalud/X

Por su parte, el superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, hizo un llamado a todas las EPS a mejorar el control sobre sus contratos con gestores farmacéuticos. “La Supersalud seguirá vigilante para garantizar los derechos de los usuarios. Fortaleceremos las acciones de inspección y vigilancia para asegurar la entrega de medicamentos y seguiremos actuando como garantes en beneficio de los usuarios”, afirmó.

Durante la manifestación, un grupo de madres de niños con enfermedades huérfanas agradeció a la Supersalud por atender sus preocupaciones, pero advirtió que esta crisis no debe repetirse. “Nos dieron soluciones, pero no queremos que esto vuelva a pasar. Son nuestros hijos quienes sufren cuando no hay medicamentos ni atención adecuada”, expresó una de las madres presentes en la protesta.

Reporte del levantamiento del plantón de usuarios de Nueva EPS, en Cali - crédito X

Aunque el plantón fue levantado, algunos manifestantes permanecerán en Cali mientras se garantizan los compromisos adquiridos. La Supersalud reiteró su compromiso con la supervisión y el fortalecimiento de las medidas necesarias para garantizar la atención oportuna de los pacientes.

Gobierno desmiente crisis en medicamento por falta de pago

El Ministerio de Salud y Protección Social aclaró en una carta que el Gobierno ha cumplido con los pagos correspondientes para garantizar el suministro de medicamentos en el país, pero señaló que persisten fallas en la distribución debido a sobrecostos y problemas derivados de la intermediación en el sistema.

“En los últimos cinco meses, el Gobierno ha girado más de 1.6 billones de pesos a las principales empresas encargadas de distribuir los medicamentos, entre ellas Cruz Verde, Audifarma, Disfarma y Helpharma. Solo en lo que va de marzo, estas compañías ya han recibido más de 238 mil millones de pesos, en línea con el promedio mensual que se les asigna. El argumento de que la falta de pago es la causa del desabastecimiento es falso”, comunicó la misiva.

Cientos de usuarios pasan la noche en las calles de Cali a la espera de un turno para reclamar medicamentos - crédito redes sociales

Incluso, se contrariaron con el hecho de que no se entreguen medicamentos a los ciudadanos y pacientes, hecho que llevó a los plantones ante la Superintendencia de Salud.

“El Ministerio de Salud y Protección Social rechaza el acaparamiento de medicamento y/o cualquier acto encaminado a evitar el suministro de los mismos, como el que fue evidenciado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en la auditoría realizada a Audifarma, y reafirma su compromiso con la transparencia y el acceso oportuno a los medicamentos, garantizando el derecho a la salud de todos los colombianos”, comunicó el documento de la cartera de Salud.