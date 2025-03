J Balvin homenajea a Shakira en concierto y pone fin a supuesta rivalidad con la Colombiana

J Balvin habló de Shakira y elogió su éxito profesional - crédito AP y Colprensa

En una noche cargada de emociones, J Balvin sorprendió al público de Atlanta, Estados Unidos, cuando dedicó un momento de su show para referirse a Shakira y el camino que la colombiana ha elaborado tanto para su carrera como para la de otros artistas.

La acción y las palabras que utilizó fueron inesperadas porque en varias oportunidades se ha pensado que José Álvaro Osorio Balvin no tendría la mejor relación con la artista barranquillera, de hecho, hay entrevistas y publicaciones en donde se ha burlado de la mujer y su trabajo como cantante.

Un ejemplo fue cuando en una entrevista para Billboard, que reunió en una videollamada a la banda Black Eyed Peas, J Balvin y Maluma, la conductora le preguntó al rapero Will.i.am: “¿Con quién tuviste que ser más flexible, con José o Maluma?”, a lo que respondió: “Fui más flexible con Shakira”.

En ese momento, J Balvin comenzó a reírse de lo que dijo el artista americano y el cantante, Maluma, reaccionó como si estuviera pidiéndole respeto por la cantante: “Hey, amigo, eso no es nada gracioso”.

J Balvin desmiente rumores de rivalidad con Shakira - crédito @jbalvin/Instagram

“Nunca he trabajado con Shakira, supongo que así debe ser”, respondió J Balvin con más risas; sin embargo, todos los demás artistas se mostraron incómodos con sus palabras, pues notaron su sarcasmo y molestia con la barranquillera.

A pesar de que los demás llenaron de elogios a Shakira, J Balvin nunca dijo nada al respecto, por lo que desde ese momento muchas personas empezaron a pensar que se trataba de una especie de rivalidad que existía entre los cantantes.

Adicionalmente, en una conversación pública, específicamente la que sostuvo el intérprete de Mi Gente en el programa de Dímelo King sobre el proceso de crecer en una industria que no estaba acostumbrada al género urbano, el paisa volvió a mencionar a Shakira, pero expresó que habría hecho un trabajo por la música en la que él no estaba involucrado.

“Cuando empecé, tuvimos que educar que el reguetón no era un género que solo se podía hacer en Puerto Rico, y me decían que estaba loco por querer poner el nombre de Medallo en un género donde no había extranjeros. Tuvimos que coger el machete y abrirnos camino en ciertos lugares, porque ya teníamos a Shakira y a Carlos Vives. Ya esta gente había hecho un camino, pero no era mi género”, indicó J Balvin.

El cantante de reguetón aseguró que Shakira abrió un camino en la música, pero él tuvo que abrir el de música urbana, lo que despertó críticas en redes sociales - crédito @BalvinDijo / X

Con eso, más comentarios se dieron en las redes sociales y entre los fanáticos de los dos artistas colombianos, ya que unos aseguraban que Balvin estaba agradeciendo a Shakira por su trabajo y poder poner a Colombia en el mapa, pero otros aseguran que su respuesta tuvo un doble sentido y estaría demostrando que en efecto habría roces.

Aunque la rivalidad se habría basado en rumores de los fanáticos tras recolectar esas declaraciones, ninguno de los cantantes ha salido a dar su percepción al respecto, ni tampoco a aclarar la situación, hasta que, en la noche del 20 de marzo del 2025, J Balvin volvió a mencionar a Shakira, pero esta vez de manera positiva y agradeciendo por su trabajo y lo que ha hecho por la industria musical colombiana.

“Nuestra bandera colombiana no sería lo mismo sin esta mujer (suena el intro de Hips don’t lie) Shakira, Shakira“, dijo J Balvin en medio de su concierto en Atlanta, Estados Unidos.

El artista colombiano celebró la trayectoria de la mujer, teniendo en cuenta el éxito mundial que está teniendo actualmente con su gira Las mujeres ya no lloran. Este gesto fue aplaudido por todos los asistentes que ovacionaron a Shakira y a J Balvin.

J Balvin halagó a Shakira en su concierto en Atlanta - crédito @ShakiXpace/X

Además, de esta manera se conoció cuál es la percepción que tiene hoy en día Balvin sobre el proceso profesional que ha vivido Shakira y lo que ha logrado en la industria, así como también despejó las dudas de que tuviera algún tipo de rivalidad.