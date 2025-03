Petro calificó de “Nazi” la persecución que denunció Alex Flórez contra su familia

Imagen de referencia del senador Alex Flórez del Pacto Histórico. Foto: Colprensa

Durante la noche del miércoles 19 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la denuncia que hizo el senador Alex Flórez, junto con su excompañera sentimental Johanna Peláez, que aseguraron que eran falsos los señalamientos en contra del congresista de que había perpetrado hechos de violencia intrafamiliar contra la mujer.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado, calificó de “nazi” la presunta persecución que el congresista asegura que sufrió la mujer junto con el hijo que sostuvieron su relación.

“Lo que se denuncia aquí, muestra uno de los hechos más pérfidos de la política colombiana. Tiene una base en Goebbels: es nazi, pero usa nuestras instituciones y vulnera nuestra constitución. El caso de Alex Flórez senador del Pacto histórico y su esposa acosada, lo demuestra y debe ser denunciado mundialmente [sic]”, afirmó el jefe de Estado.

Y es que en el video, la expareja del senador aseguró que se trató de un ataque de enemigos políticos, que no tuvieron ningún escrúpulo e incluso invadieron su intimidad.

“Desde que Alex era concejal y comenzó la campaña al Senado, sus enemigos políticos lo han atacado sin cesar, llegando a inventar hechos sobre nuestra relación de pareja, cosas que no son ciertas y que se han dicho con el único propósito de hacerle daño”, aseguró en esa grabación.

Alex Flórez y su pareja desmintieron acusaciones por violencia intrafamiliar en su contra - crédito @AlexFlorezH

Entre tanto el congresista del movimiento político que lidera el mandatario sostuvo que durante tres años guardó silencio por esa situación de la que estaba siendo víctima su familia y señalaron a un tradicional periódico antioqueño de hacer eco de esas falsedades en su contra.

“Medios amarillistas como El Colombiano, han sido cómplices de esta persecución, publicando titulares falsos y sensacionalistas, violando sistemáticamente nuestra privacidad y dignidad. Hoy Johanna decidió romper el silencio nuevamente, denunciando públicamente cómo ha sido acosada, instrumentalizada y vulnerada, solo por intereses políticos mezquinos que no respetan ni siquiera la integridad de nuestro hijo de 3 años [sic]”, publicó en X.

Álex Flórez compartió aclaración de su expareja en su cuenta de X - crédito @AlexFlorezH

El mandatario indicó que esta situación que padeció Flórez sobrepasaba un límite “que acaba la esencia de la humanidad” y también criticó que el mencionado medio de comunicación se hubiera prestado para la situación que sufrió Flórez.

“El nazismo dentro del uribismo es responsabilidad de Uribe, es mi mayor crítica a él como persona de la historia, ¿por qué no ha sido capaz de deslindar su movimiento político al que tiene derecho, de los Nazis colombianos que no tienen derecho, porque son criminales? Tambien le he hecho esta crítica al periódico “El colombiano” ¿por qué sus nuevos dueños, como casi en toda la prensa, son empresarios, que por naturaleza tienen intereses particulares pero lo expresan en el periódico, engañando a la población antioqueña? [sic]”, expresó Petro.

En su extensa publicación aseguró que los empresarios detrás de esa histórica publicación antioqueña era el “grupo empresarial antioqueño”, que si bien estaba conformado por “buenos empresarios” también había “gente que defiende a Hitler y el genocidio en Colombia”.

“Por eso la Andi de Bruce Macmaster, dominada por el sindicato, se lanzó, para destruir el gobierno, por literal odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores [sic]”, aseveró.

Descalificó a la Justicia

El presidente Petro aseguró que el senador estaría demostrando tener problemas de personalidad y soberbia que estaría haciendo notorios por haberse elegido como senador. Fotos: Colprensa.

El presidente Petro también cuestionó que los operadores judiciales se hubieran prestado para esa supuesta persecución que denunciaron Flórez y su excompañera sentimental, que tampoco fue llamada a testificar y corroborar si eran ciertos las acusaciones contra el senador.

“La esposa del senador Alex, agredida moralmente por jueces de las más altas instancias y por la prensa de empresarios del grupo, y por delincuentes, debería poner las denuncias penales a quienes la acosan para dañar al Pacto histórico y la esperanza del pueblo que quiere cambios a fondo. Denunciar ante la comisión de acusaciones y la justicia internacional. Es una oportunidad para reivindicar la dignidad de la política [sic]”, trinó.

Petro también sostuvo que las que denominó como “mentes nazis” estuvieron detrás del exterminio del partido Unión Patriótica (UP) y que buscaban repetir la historia con los progresistas contemporáneos.

Tensión política en Bogotá: Petro acusa al alcalde Galán de gestionar mal la crisis del agua - crédito Colprensa

“La sociedad colombiana debe saber, que en mentes Nazis con mucho poder mediático, político y económico se plantea es repetir la historia de la UP. Lo que quieren es de nuevo el exterminio no solo de Petro, sino de todo el progresismo y su recuerdo. Lo hacen ya no solo disparando sobre seres inocentes como hicieron antes, sino en un estilo también colombiano, donde no suenan los tiros. Quieren hacer el exterminio jurídico y moral de los progresistas, su gobierno y sus partidos todos y por completo [sic]”, insistió.

El jefe de Estado concluyó señalando que en Colombia hubo nazismo en el poder y que si bien no exterminó judíos o militantes de ideologías de izquierda, si lo hizo con los seguidores del Partido Liberal.

“ Y me dirán exagerado, pero olvidan que los Nazis llegaron al poder en Colombia a mediados del siglo XX, hicieron un genocidio inmenso como en España o Europa, pero no lo hicieron contra judios o comunistas o socialistas, que no habían muchos, sino contra el liberalismo, y nunca fueron juzgados, sino que se quedaron en el poder. Acabaron a sangre y fuego la Revolución en Marcha liberal y asesinaron a sus líderes. Los Nazis se unieron a la mafia narcotraficante a través de los paramilitares. Este fue el papel de Uribe y sus convivir [sic]”, afirmó.

Finalmente invitó a que “todo progresista agredido desde la justicia” denunciara y dejara al descubierto “la estrategia nazi”.

“Las logias de la extrema derecha deben ser expuestas porque son dañinas y pueden acabar con nuestro pueblo. La cobardía puede impedir el cambio, no temos derecho a ser cobardes [sic]”, cerró su publicación en X.

Trino de Petro sobre la supuesta persecución a Alex Flórez. (Crédito: @petrogustavo / X)