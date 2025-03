María Fernanda Cabal criticó resolución del Ministerio de Minas que autoriza trabajo en casa a personas menstruantes: “Terminan afectando a las mujeres en el mercado laboral”

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó resolución del Ministerio de Minas sobre personas menstruantes - crédito Prensa María Fernanda Cabal

El Ministerio de Minas y Energía promulgó una resolución que permite a las personas menstruantes que trabajen en la entidad acceder a un permiso especial.

Según la norma, se otorgarán tres días consecutivos de trabajo remoto al mes, siempre que la condición médica lo justifique.

El documento señala que, debido a los síntomas relacionados con el periodo menstrual, esta licencia estará disponible para quienes lo necesiten, permitiendo un mejor manejo de las molestias asociadas.

Sin embargo, la medida tomada por la cartera de Minas no fue bien vista por todo el mundo.

La senadora del partido Centro Democrático María Fernanda Cabal publicó en su cuenta de X que la resolución “termina afectando a las mujeres en el mercado laboral”.

Según la resolución, para poder acceder a este beneficio, la persona interesada deberá presentar una certificación médica emitida por su médico tratante, ya sea de su EPS, plan complementario de salud o medicina prepagada, en la que se indique la recomendación de trabajar desde casa. Esta certificación deberá renovarse cada seis meses.

Asimismo, se establece que las personas menstruantes que se acojan a esta medida deberán contar con un espacio adecuado para trabajar desde casa, así como con un computador y acceso a internet, para poder realizar sus labores de manera virtual, cumpliendo con las responsabilidades de su cargo.

María Fernanda Cabal frente a esto expresó su desacuerdo con las medidas como la anterior mencionada, calificándolas como “populistas” y argumentando que, aunque aparentemente bien intencionadas, en realidad afectan negativamente a las mujeres en el mercado laboral. Según Cabal, la medida podría tener consecuencias adversas, ya que cuestionó: “¿Qué empleador va a querer contratar a una persona que, por una resolución, puede ausentarse hasta tres días al mes?”.

Cabal también afirmó que las empresas requieren estabilidad y productividad para funcionar correctamente, y señaló que medidas como la reciente resolución no fomentan la equidad, sino que agravan las desigualdades en el mercado laboral. Según su opinión, estas disposiciones podrían dar más razones a los empresarios para optar por contratar hombres.

“Estas medidas populistas aunque parecen bien “intencionadas”, que no lo son, terminan afectando a las mujeres en el mercado laboral. ¿Qué empleador va a querer contratar a una persona que, por una resolución, puede ausentarse hasta tres días al mes?. Las empresas necesitan estabilidad y productividad. Medidas como esta no promueven la equidad, sino que profundizan las diferencias en el mercado laboral: más razones para que los empresarios prefieran contratar hombres o, en el mejor de los casos, mujeres que no estén en edad reproductiva.”, explicó la congresista perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

Cabal concluyó su mensaje subrayando que, si realmente se busca mejorar las condiciones laborales, “la solución no es legislar con discursos ideológicos, sino crear incentivos para que haya más empleo y mejores condiciones para todos, sin distinción de género”. Según ella, el enfoque debe centrarse en fomentar un entorno laboral más inclusivo y productivo para todos los trabajadores.

Por su parte el exministro de Minas, Andrés Camacho por medio de la misma red social hizo un mensaje destacando esta resolución. “Este es otro legado que dejamos sembrado. Seguiremos trabajando por la inclusión y digna permanencia de las mujeres en el sector minero energético. La transición energética justa es con todes. Gracias @MafeCarrascal por la iniciativa, lo logramos”.

En cuanto a la resolución, en esta dice sobre las horas de trabajo que la persona debe realizar desde casa que “la jornada laboral en trabajo en casa se desarrollará en el horario habitual establecido para la mujer o persona menstruante en las instalaciones del Ministerio o del horario flexible adoptado”.

La resolución también se establece, además, que las personas beneficiarias de esta medida deberán ser registradas mensualmente para verificar su trabajo remoto de tres días al mes. La resolución, que fue firmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, entró en vigor el miércoles 19 de marzo, el mismo día de su expedición.

