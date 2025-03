Polilla se presentó en un show por primera vez desde la muerte de la Gorda Fabiola: “Debo seguir solo”

Durante una presentación privada, 'Polilla' recordó a su fallecida esposa y no pudo evitar las lágrimas - crédito @polilla_feliz/Instagram

Nelson Polanía, conocido por los colombianos como Polilla, es uno de los humoristas más queridos del país, principalmente gracias a sus apariciones en el programa Sábados Felices. En 1996 se sumó al elenco principal y desde entonces sus apariciones en los sketches del programa de Caracol Televisión o sus apariciones como cuentachistes lo volvieron un infaltable.

Fue con su llegada a Sábados Felices que conoció a Fabiola Posada, popularmente conocida como La Gorda Fabiola, con la que paulatinamente desarrolló una relación cada vez más profunda, lo que los llevó a casarse en 1997. Pese a que el anuncio de su unión se tomó con cierto escepticismo en su día, la pareja se mantuvo unida durante 27 años, hasta el fallecimiento de la también comediante en 2024, producto de un infarto y complicaciones derivadas de una bacteria en su cuerpo.

La notica dejó un vacío profundo en el corazón de Polanía y de su hijo, Juan David, así como en el de sus seguidores. Esto llevó a que el humorista se alejara temporalmente de los escenarios, con el fin de afrontar su duelo.

'Polilla' retomó su actividad en 'Sábados Felices', participando en 'A yo me llaman' - crédito Caracol Televisión

Poco a poco Polilla retomó su actividad en Sábados Felices y participó de A yo me llaman, la parodia de Yo me llamo en la que interpretó a César Escuela, su interpretación paródica del jurado César Escola, mientras continuaba haciendo imitaciones en La Luciérnaga de Caracol Radio. Pero su afán de retomar su actividad habitual no se limitó a su regreso al programa, sino a incursionar nuevamente como humorista, en solitario.

En efecto, Polanía confirmó en su cuenta de Instagram que recientemente decidió pararse en una tarima solo, cosa que no sucedía desde hace unos siete años, y a casi seis meses del fallecimiento de la Gorda.

Según explicó, durante la presentación fue inevitable para él recordar los momentos vividos con su esposa, y muy particularmente aquellos que compartieron juntos en el escenario cuando hacían proyectos relacionados con el teatro o el stand up comedy.

“Anoche viví una experiencia rara, después de 7 años me volví a parar en una tarima solo, y luego de 6 meses traté de regresar para divertir a un público, me llené de emociones cada frase recordaba mi trabajo con el amor de mi vida, esa mujer con quien trabajé casi 30 años pero que ya no está conmigo presente”, confesó.

'Polilla' recordó a su fallecida esposa durante su primera función privada en años - crédito @polilla_feliz/Instagram

Con la complicidad de los asistentes, las emociones más profundas que le despertó ese momento reflotaron y Polilla no pudo evitar las lágrimas. “El público lo entendió, aplaudía cuando te recordaba, y entendió cuando no pude más y te lloré, porque de las cosas que me enseñaste después de tu partida es expresar mis sentimientos en público sin ninguna vergüenza, porque amarte y extrañarte se convirtieron en mi diario vivir”, expresó el comediante.

Polilla explicó que pese al dolor que le causaba su ausencia, la misma comedia le ayudaba a seguir adelante y cumplir con su objetivo de divertir a los asistentes. “Las pausas de mi dolor se fueron convirtiendo en líneas hilarantes, esos silencios que son tan importantes en la comedia y que anoche se tradujeron en lágrimas, recuerdos y risas que exorcisan mi duelo (sic)”, manifestó.

Nelson Polanía 'Polilla' reconoció que llevó adelante su primera presentación solo en años gracias a la complicidad del público, que le permitió llorar a la 'Gorda' en escena - crédito @polilla_feliz/Instagram

Añadió que su ausencia se debía no solo “para divertir con tus chistes e improvisaciones, sino para darte como siempre ese abrazo acompañado de un beso sincero al final de la jornada y agradecer a la vida por tener al lado a la mujer que amé y admiré por su trabajo”.

Por último, Polilla reconoció los pasos que siguen en su vida como humorista. “Debo seguir solo, anoche me di cuenta que amo lo que hago y tú vas a ser la luz que vaya iluminando mi camino para continuar y como lo dije anoche es: Volver a empezar... mi primer show sin ti... (sic)”, sentenció.