Vicky Dávila reveló cuál es su rutina especial para cuidar la piel, sus trucos de belleza y en qué se basa para definir sus ‘looks’

Con el objetivo de que se pudiera conocer una cara diferente a la que el público colombiano tiene sobre Vicky Dávila, la periodista y actual precandidata a la Presidencia compartió algunos de sus trucos y cuidados personales, ya que poco se conoce de esa información.

En la entrevista con Infobae Colombia, Vicky indicó que es una mujer sencilla y poco preocupada por los temas del famoso skin care, pues en su día a día aplica lo que le enseñó su mamá cuando era niña. Además, no está tan dedicada a las tendencias actuales; de hecho, aseguró que son pocos los productos que utiliza con la idea de cuidarse o prevenir.

Lo anterior porque no le teme a la edad, no se preocupa por tratar de ocultarla y se siente segura con los años que suma (51 años) y lo que demuestra.

“La verdad, yo soy de rutina de belleza, cero. Solo esa como que le enseña a uno la mamá. De limpiarse la cara antes de acostarse. Quítese el maquillaje, si tiene maquillaje, y eso. Pero, no. Yo soy muy alejada de esas cosas que a veces nos preocupan tanto a las mujeres”, indicó Vicky.

De todas formas, Vicky contó que sí tiene dos productos básicos que no le pueden faltar, que son el protector solar y una crema hidratante, pero “nada sofisticado”. Incluso, enfatizó en que elle cree que “podría estar mejor si se cuidara más”.

Sin embargo, aclaró que esta línea de cuidado la tiene porque no le preocupan el pasar de los años, ni las arrugas, ni esos cambios físicos que se hacen evidentes con la edad. Aseguró que se siente cómoda con lo que hace y como se encuentra.

“Es que no tengo una idea de la vejez mala. Yo realmente a la vejez le temo es en las enfermedades, a no perder la capacidad de movilidad. Me parece que uno tiene que cuidarse de no subirse de peso cuando se va volviendo más grande y eso, pero por ejemplo, una arruga no me mortifica. No sé, a mí no me mortifican las arrugas, ni las canas, ni nada de eso, ni tampoco oculto mi edad ni nada. Tengo 51 años y me parece una berraquera”, expresó la precandidata presidencial.

En cuanto al tema de no subirse de peso con los años, Vicky Dávila explicó qué es lo que hace para mantenerse sin pasar los límites ni cohibirse.

“Yo como de todo, trato de y más a estas alturas de la vida, de comer más poquito si se quiere, pero a mí me gusta la comida, me gusta comer, me gusta sentarme a la mesa con mi familia, me gusta un domingo comer lo que se me atraviese. No tengo esa rigidez de que solo como lechuga. Y me gustaría ser súper fit, pero no, no soy súper fit", contó.

Durante la conversación, Vicky Dávila reveló que tiene una bicicleta de montaña y es uno de los deportes que le gusta practicar cuando le queda espacio, no es una persona de gimnasios y rutinas, pero en la medida de lo posible trata de tener algo de actividad física.

“Me gusta caminar. Salgo a caminar y digo por ahí que yo tengo tenis y tengo bicicleta y cuando puedo lo hago. La bicicleta que tengo es de montaña. Antes montaba más, ahora un poco menos, porque hay mucha, mucha más ocupación.”, confesó.

La periodista y presentadora contó en la entrevista que no tiene una persona encargada de su imagen, ni tampoco le mete mucha mente a los atuendos que usa, trata de que vayan acorde a su personalidad, gusto y estilo.

“No me gustan los cambios como estrafalarios, que ahora me voy a vestir de una manera extraña que no soy yo. No me gusta eso. Ni tampoco el cuento de que te tienes que cambiar el pelo y ponértelo todo de un color o de otro. Yo quiero ser siempre como la gente me conoce a mí. Me gusta andar en jeans. Me gustan los tenis también, dependiendo de la ocasión. Me gusta mucho el vestido entero, el vestido sastre de pantalón“, dijo.

Finalmente, se refirió a la forma de vestir que tenía hace unos años y lo que ha mantenido desde que arrancó a trabajar en los medios.

“Antes me ponía mucha falda, pero ahora, pues me pongo menos falda, tal vez por la comodidad hay que subir, bajar, ir, correr. Pero yo me acuerdo en mi época de reportera si me ponía mucho sastre de falda, pero muy chévere, con media velada. Cuando llegué a Bogotá y aprendí que había que ponerse medias veladas porque uno en Cali no se pone. Pues yo no sé ahora, pero en esa época hace 30 años que yo llegué a Bogotá aprendí a ponerme", puntualizó.