Karen, del ‘Desafío XX’, habló sobre la polémica con Renzo y Anamar tras denuncias de agresión: reveló si sigue con el deportista

La controversia que surgió entre Karen Candia, Renzo Meneses y Anamar Restrepo, exconcursantes del reality el Desafío XX, sigue generando interés meses después de que se hicieran públicas las acusaciones de maltrato y los rumores de un triángulo amoroso.

En una reciente entrevista con el programa Lo más viral de Caracol Televisión, Karen ofreció su versión de los hechos, abordando tanto su relación con Renzo como los señalamientos de Anamar, que lo acusó de violencia física y psicológica.

El conflicto comenzó cuando Anamar denunció públicamente a Renzo en diciembre de 2024, acusándolo de agresiones físicas y emocionales durante su relación. La deportista compartió imágenes de hematomas y lesiones que, según ella, fueron causadas por su expareja. Además, señaló a Karen como la tercera en discordia, afirmando que Renzo le había sido infiel con ella.

Karen Candia habló de las controversias en torno a su relación con Renzo Meneses tras el reality - crédito Caracol Televisión

En la entrevista, Karen confirmó que tuvo una relación con Renzo, pero aseguró que esta comenzó después de que él terminara con Anamar. Según explicó, su vínculo con el modelo se desarrolló gradualmente tras coincidir en eventos posteriores al reality, como el Omega Tour. Durante este encuentro, ambos aún estaban en relaciones con otras personas: Karen con su esposo, Alex, y Renzo con Anamar.

La modelo detalló que, en ese momento, no hubo ningún acercamiento romántico entre ellos: “Él es un hombre súper respetuoso, en ningún momento él insinuó nada, nunca se me acercó a nada, porque estaba con Anamar”.

Sin embargo, tras el evento, Renzo le confesó que su relación con Anamar estaba atravesando una crisis. Fue entonces cuando comenzaron a mantener contacto más frecuente, lo que eventualmente los llevó a iniciar una relación sentimental: “Él me contaba que su relación con ella no estaba de la mejor manera, había muchos problemas por parte de ella, no estaban funcionando las cosas y yo le dije: ‘haz lo mejor para ti, para tus sentimientos, tu bienestar’, eso fue todo, al hablarle yo así como que él se vino para este lado, seguimos saliendo. En enero planeo un viaje y las cosas ahí como que fluyeron más entre él y yo, nunca forzamos nada”.

El viaje a Cartagena fue el inicio del romance entre Karen Candia y Renzo Meneses - crédito @renzomenesess/Instagram

La exparticipante también se refirió al polémico viaje a Cartagena que realizó junto a Renzo y otros amigos en enero de 2025. Según explicó, aunque inicialmente no había intenciones románticas, el último día del viaje surgieron acercamientos que marcaron el inicio de su breve relación. “Nunca me entrometí en nada. Estoy tranquila porque no dañé ninguna relación”, aseguró Karen.

Karen reveló que su relación con el deportista terminó hace aproximadamente dos meses. Según explicó, la decisión de alejarse fue suya, ya que no quería verse involucrada en los problemas legales y personales que él enfrentaba tras las denuncias de Anamar.

“Hoy en día no estoy con Renzo, ya hace dos meses que ya no estoy con él. Después de Cartagena ya no más porque él estaba enfocado en eso (señalamientos de maltrato por parte de Anamar), en los abogados, tenía que salir de un problema, me estaba involucrando demasiado en ese problema y mi energía es muy valiosa (...) entonces de mi parte decidí alejarme”, afirmó.

Karen finalizó su relación con Renzo para evitar verse envuelta en problemas legales - crédito @desafiocaracol y @anamar.rpo/Instagram

Karen reveló que intentó hablar con Anamar, pero la respuesta no fue la esperada, ya que su relación de amistad se transformó por completo: “Lo hablamos (con Anamar), pero, obviamente, ella siempre fue grosera con sus mensajes en redes”.

Además de hablar de su vínculo con Renzo, Karen habló sobre su matrimonio con Alex, un ciudadano francés con que estuvo casada durante casi un año. Según contó, su relación comenzó a deteriorarse antes de ingresar al reality debido a actitudes sobreprotectoras por parte de su esposo, quien influía en decisiones como su forma de vestir y el contenido que compartía en redes sociales.

“Con mi esposo duré 4 años, casi 5. Él es un hombre increíble, un poco sobreprotector, pero cuando tú eres alma libre, obviamente segura de tu noviazgo, de tu proceso... cuando no te dejan ser, es imposible estar allí. Él quería cohibir muchas cosas”, comentó.

Alex, esposo de Karen, no ha firmado los papeles de divorcio - crédito @karencandiafitness/IG

Aunque intentaron salvar su matrimonio tras su participación en el programa, finalmente decidieron separarse. Sin embargo, Alex no ha aceptado firmar los papeles de divorcio, lo que ha prolongado el proceso legal: “Él no quiere el divorcio hoy en día”.