Asesinan a tiros a una mujer en Antioquia: habría denunciado amenazas por conflicto de tierras con familiares

Alcaldía de Entrerríos pide que el crimen se esclarezca lo más pronto posible - crédito Alcaldía de Entrerríos/Facebook

En la tarde del jueves 13 de marzo, se conoció el asesinato de María Isabel Chavarría Tobón, de 27 años, provocando consternación en la comunidad de Entrerríos, municipio ubicado en el norte de Antioquia.

La joven fue atacada con arma de fuego en la vereda El Tesoro, sector Cuatro Esquinas, mientras se encontraba en una vía rural junto a su hermana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

De acuerdo con información proporcionada por el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque estaría vinculado a disputas de tierras entre la víctima y algunos de sus familiares, quienes presuntamente la habrían amenazado.

La joven fue asesinada en plena vía rural de Entrerríos - crédito Fotocomposición Infobae (Freepik-Redes sociales/Facebook)

En ese sentido, el oficial señaló que el caso estaría relacionado con problemas de intolerancia familiar, descartando preliminarmente un feminicidio.

“Lo que se sabe del caso con las investigaciones de la policía es que el homicidio apunta es al tema de intolerancia en su círculo familiar más cercano, aún nos encontramos en las labores de indagación”, afirmó el oficial.

Y es que se conoció que Chavarría Tobón había denunciado previamente ante la Inspección de Policía del municipio conflictos de colindancia con familiares, entre ellos su tía y primos. Estas disputas habrían escalado hasta convertirse en amenazas directas contra la joven, lo que ahora es objeto de investigación por parte de las autoridades.

El crimen estaría relacionado con terrenos familiares - crédito Colombia Oscura

Alcalde del municipio se refirió al crimen

El alcalde de Entrerríos, Julio César Lopera, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y pidió a las autoridades judiciales y policiales que aceleren las investigaciones para esclarecer el caso.

“Desde la Administración municipal de Entrerríos lamentamos el hecho ocurrido en nuestro territorio contra una joven de nuestra comunidad, María Isabel. Instamos a las autoridades competentes para que realicen todas las investigaciones y esclarezcan el hecho, a la Policía, a la Fiscalía, para que le den celeridad a este caso y extendemos un abrazo de solidaridad para su familia”, declaró el mandatario a través de sus canales oficiales.

Ante lo ocurrido, también se pronunció la Personaría de Entrerríos, rechazando esta forma de violencia contra la mujer en un presunto acto de intolerancia.

“Desde la Personería Municipal, rechazamos todo acto de violencia como el que hoy tristemente causa luto en la comunidad. Igualmente, exhortamos a las autoridades competentes para que esclarezcan los hechos y adopten las acciones pertinentes para prevenir al máximo este tipo de atrocidades, protegiendo los derechos humanos de toda la población y haciendo prevalecer en ella la justicia y la paz”, afirmó la Personería.

Asimismo, agregó: “Hacemos un llamado a la reflexión y a la unidad de la comunidad para erradicar toda forma de violencia, de manera que el recuerdo de María Isabel nos inspire a construir una sociedad más armónica y respetuosa de la vida y dignidad”.

Según datos oficiales conocidos por Telemedellín, este caso se suma a los 18 homicidios de mujeres y feminicidios registrados en Antioquia en lo que va de 2025, una cifra alarmante que refleja la necesidad de reforzar las políticas de protección y prevención.

Este crimen además amplió un debate en redes sociales, donde usuarios cuestionan este tipo de conflictos familiares, que terminan en hechos de sangre.

“Peliando tierra lo mismo que nos tiran en la cara cuando morimos, ombe ya la familiaridad no vale nada”; “Que triste ver esta clase de noticias donde por unos metros de tierra que a la final de nada sirve se quite la vida a una persona”; “Ahora ni de la propia sangre sebe confiar”; “Ojalá y se esclarezca este hecho y no se quede solo en palabras. Justicia, se necesita justicia (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.