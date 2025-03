Natalia Sanint destapó la verdad detrás de su salida de ‘Buen día Colombia’: “No me sacaron por el público”

Natalia Sanint explicó que su paso por 'Buen Día Colombia' sirvió como preparación para su nuevo trabajo como presentadora - crédito cortesía Canal RCN

Natalia Sanint habló con Infobae Colombia acerca de los verdaderos motivos por los que no continuó en Buen Día Colombia, matutino en el que no contó con buena recepción, según sus detractores en redes sociales en donde, además, se especuló que salió del aire por mala presentadora.

“También es cierto que no serví para nada, pero todo era un plan de Canal RCN para luego sorprenderlos”, dijo Natalia.

De acuerdo con lo que explicó la comediante bogotana, pese a que su ingreso al programa de las mañanas coincidió con la renuncia de Violeta Bergonzi al mismo, ella no fue contratada como su reemplazo, pues su paso se acordó con el equipo como una estancia temporal.

“Me brindan este espacio para foguearme y aprender a manejar tanto el apuntador como los directos, pues la idea es ahora conducir otro proyecto”, aseguró.

De esta manera, Natalia Sanint desmintió en conversación con Infobae Colombia que la hubieran sacado de Buen Día Colombia por petición del público como se afirmó en algunos medios cuando la humorista dejó de aparecer en cámaras.

Natalia Sanint explicó por qué salió de 'Buen Día Colombia', matutino en el que se preparó para un nuevo proyecto - crédito Infobae Colombia

Aunque Natalia ya había estado en el reality de cocina Masterchef Celebrity Colombia, la también locutora que lleva 24 años de carrera en la radio, no contaba con la experiencia suficiente como conductora de un directo, hecho por el que le dieron la oportunidad de tener un entrenamiento real.

“Para los señores los haters, que dicen, ay, sacaron una Natalia de Buen Día Colombia porque eso no sirvió para nada, también, también no serví para nada, pero realmente cuando entro al matutino, yo ya sabía cuánto tiempo iba a estar allí, porque yo ya había firmado para el nuevo programa de las tarde de RCN que se llama Mujeres sin filtro, por esto debía foguearme para aprender a recibir instrucciones mientras estamos frente a las cámaras y que la gente no se de cuenta de que nos están hablando al tiempo que presentamos”, detalló.

Pese a su fugaz participación en Buen Día Colombia, Natalia aseguró que alcanzó a crear lazos con los demás integrantes del programa, pero no confesó que terminó de acostumbrase al rol de presentadora. “Los amo, son un equipo muy organizado donde todo está muy rigurosamente planeado, cada uno sabe lo que debe decir, en el momento que debe hablar, para mí algo difícil , pero aprendí. Acá en Mujeres sin filtro es un salto super distinto porque puedo ser más Natalia, no debo estar parada derecha, es algo más relajado”. agregó.

Natalia Sanint hará parte de 'Mujeres sin filtro' nuevo magacín que llega a las tardes del Canal RCN - crédito @natasanint_/Instagram

La humorista bogotana regresa a las pantallas en un nuevo formato magacín que se estrena en la tardes del Canal RCN en el que compartirá mesa con María Cecilia Botero, Kika Nieto, Flavia Dos Santos y que contará con la dirección de Claudia Palacios. Allí, las cinco conductoras discutirán temas de actulaidad