Armando Benedetti negó tener “guardados” sobre Gustavo Petro y defendió su trabajo en la campaña presidencial: “Nadie me gana a mí”

Armando Benedetti, ministro del Interior- crédito Hugo Sierra/Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó las especulaciones sobre la existencia de posibles “secretos” o “grabaciones” que tendría en su poder acerca del presidente Gustavo Petro.

En declaraciones a medios de comunicación, el jefe de la cartera del Interior aseguró que las versiones sobre su supuesto “guardado” sobre algún secreto del jefe de Estado, no tienen fundamento.

“La gente cree que tengo un video, que tengo una grabación, que tengo unos secretos guardados. Lo que tengo es un trabajo como nadie lo hizo. Nadie me gana a mí en quién trabajó más en la campaña del presidente Petro. Nadie”, afirmó, defendiendo su rol protagónico en la campaña presidencial.

Armando Benedetti, aseguró que, a pesar de su larga trayectoria en el Congreso, nunca ha dependido de una estructura clientelista como la de muchos de sus colegas parlamentarios - crédito Ovidio González/Presidencia

El ministro también respondió a quienes lo vinculan con la “vieja clase política”. Aseguró que, a pesar de su larga trayectoria en el Congreso, nunca ha dependido de una estructura clientelista como la de muchos de sus colegas parlamentarios.

“Nunca he tenido concejales, ni alcaldes, ni gobernadores para elegirse como casi toda la mayoría de los parlamentarios. Nunca los tuve”, enfatizó Armando Benedetti.

El ministro del Interior recalcó que el trabajo en las campañas electorales se basa en la organización, no en la manipulación de votos, un proceso que considera complejo y fundamental para el éxito de cualquier candidatura.

“Las campañas políticas son un tema de organización, de que usted tiene un potencial de votos y tiene que organizarlo para que salgan a votar. Eso no es fácil, y de eso sé bastante”, añadió Benedetti.

Armando Benedetti recalcó que el trabajo en las campañas electorales se basa en la organización, - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Estas declaraciones surgen en un contexto de tensión política dentro del gobierno, en medio de las críticas sobre la relación entre Armando Benedetti y Gustavo Petro, así como las dinámicas internas de la administración.

Armando Benedetti también habló por primera vez sobre su presencia en el polémico Consejo de Ministros del martes 4 de febrero de 2025, que fue transmitido por televisión nacional y en las redes sociales.

En ese encuentro, varios miembros del gabinete presidencial, como la vicepresidenta Francia Márquez, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, entre otros funcionarios, manifestaron su inconformidad con la decisión del primer mandatario de los colombianos con la llegada del entonces jefe de despacho de la Casa de Nariño, al recordar que el exsenador tiene señalamientos de violencia de género en contra.

No obstante, el nuevo titular de la cartera de Interior expresó sentirse adolorido por las declaraciones de los funcionarios del Gobierno, pero consideró que no tiene resentimientos con alguno de sus críticos en el espacio ministerial.

“A mí me dolió demasiado, pero no tengo resentimiento con ellos. Yo entiendo un poco la lucha de poder, la narrativa que se puede dar de forma perversa. A mí me duele la forma en la que se lo expresaron al presidente (Gustavo Petro)”, expresó Benedetti en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, el nuevo ministro de Defensa sostuvo que en ese día del encuentro, los ministros y funcionarios que se manifestaron en contra de su llegada al Palacio de Nariño tenían un plan para afirmar sus posiciones frente a su llegada como jefe de despacho.

Armando Benedetti expresó sentirse adolorido por las declaraciones de los funcionarios del Gobierno - crédito Colprensa

“Yo creo que me cogieron de excusa. Tenían un plan armado porque tengo entendido que se habían reunido antes del Consejo (...) me cogieron de bobo ese día. No digo que sea bobo, me cogieron de bobo”, comentó.

Durante el Consejo de Ministros realizado a principios del mes de febrero de 2025, el presidente Gustavo Petro se refirió a las bajas ejecuciones de las carteras ministeriales, así como a los pocos avances en los compromisos adquiridos con la población colombiana.

No obstante, varios ministros aprovecharon el espacio para expresar su descontento por los nombramientos de Armando Benedetti como entonces jefe de despacho, y de Laura Sarabia como ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Una de ellas fue la vicepresidenta Francia Márquez que, aunque expresó su respeto por la decisión del mandatario colombiano, consideró que es uno de los responsables de la baja percepción ciudadana sobre la administración nacional.