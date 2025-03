Gustavo Petro generó polémica en redes sociales por publicación en X sobre el juicio contra Álvaro Uribe: “Todo disociado”

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Presidencia

En la cuenta personal de X del presidente Gustavo Petro se presentó un hecho que llamó la atención de diferentes usuarios, y generó un gran número de comentarios en la plataforma digital.

El mandatario colombiano es conocido por sus publicaciones sobre temas coyunturales nacionales e internacionales, pero la constante interacción lo llevó a cometer un error, porque publicó un mensaje en respuesta a una publicación de un medio de comunicación sobre el juicio que afronta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

El mensaje del presidente Petro hace referencia a la “soberanía nacional”, así como el Catatumbo y Tibú, Norte de Santander.

“Las instituciones públicas del Ejecutivo con capacidad territorial tendrán oficinas y personal de la región en Tibú, Norte de Santander, para atención de la ciudadanía del Catatumbo. Es cuestión de soberanía nacional”, indicó el presidente Petro en su publicación, citando la información del expresidente Uribe.

Publicación de Gustavo Petro que desató comentarios en redes sociales - crédito @petrogustavo/X

Por este hecho, varios usuarios de la red social X reaccionaron. Algunos aseguraron que el presidente Petro estaba “disociado”, mientras que otros preguntaron qué tenía que ver un tema con el otro.

“Por qué cambio la conversación. Qué tiene que ver una cosa con la otra. Todo disociado. Mucho café. Me reservo la respuesta. Se equivocó de cita, parece. Se paso de cafeína. Se le cruzaron los cables o qué”, son algunos de los comentarios de lo usuarios que respondieron a la pregunta del presidente Petro.

Reacciones de usuarios a la publicación de Gustavo Petro - crédito X

Así va el juicio de Álvaro Uribe

El lunes 3 de marzo de 2025 se dio continuidad al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno a testigos.

Héctor Romero, representante en el pasado de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso penal contra el exmandatario colombiano (2002-2010), es el cuarto testigo de la Fiscalía General de la Nación que declara en el juicio.

El testigo en su declaración contó que en 2018, Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve, le solicitó que llevara un reloj al exparamilitar. La indicación, según el testigo, era ingresarlo al centro penitenciario.

En su declaración, Deyanira Gómez contó que el reloj tenía como propósito grabar la reunión entre Juan Guillermo Monsalve y el abogado Diego Cadena. En la declaración del martes 25 de febrero de 2025, calificaron el objeto como “reloj espía”.

Héctor Romero, representante en el pasado de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve, es el cuarto testigo de la Fiscalía General de la Nación que declara en el juicio contra Álvaro Uribe - crédito @prensapaloq/X

“Ella me entregó un reloj suelto, me dijo que a Juan Guillermo se le había dañado el otro, yo me lo coloqué en el brazo. Es un reloj negro, normalito, se lo recibí y me fui para La Picota”, contó el abogado Romero.

Héctor Romero detalló que ingresó al pabellón de La Picota y le entregó el reloj a Monsalve. Posteriormente, según el testigo, llegó el abogado Cadena para conversar con el exparamilitar sobre un ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Héctor Romero contó que le comentó a Monsalve que “no tenía derecho entrar a la JEP por la clase de delitos que había sido condenado”; sin embargo, el abogado Cadena, supuestamente, aseguró que como el fallo era por paramilitarismo, si existía posibilidad.

De acuerdo con el abogado, Juan Guillermo Monsalve le comentó que Diego Cadena buscaba la firma de un documento para retractarse de haber vinculado Álvaro Uribe con grupos criminales.

“Necesitaba que Juan Guillermo le hiciera un documento sobre unas declaraciones que había dicho en un proceso que no conocí, ni sé qué habrá dicho”, indicó Romero.

Y agregó: “De acuerdo al análisis de lo que escuché, ellos querían como una retractación, se dice que si iban a manipular que eran verdad, Juan Guillermo iba a tener como 78 años de cárcel”.

Al ser preguntado por la fiscal Marlenne Orjuela, sobre un supuesto ofrecimiento a Juan Guillermo Monsalve para retractarse, Héctor Romero respondió con un “no”, explicando en su declaración que no fue testigo de que a Monsalve le hubieran hecho el ofrecimiento por parte de Diego Cadena, como lo preguntó la fiscal.