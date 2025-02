Jhonny Rivera reflexionó sobre las duras críticas que reciben los artistas en redes sociales: “Si mi carrera empezara hoy, no triunfaría”

Jhonny Rivera envió mensaje a las personas que lo critican en redes sociales -crédito @jhonnyrivera / Intagram

El cantante Jhonny Rivera, conocido por sus éxitos en la música popular, recientemente tuvo que parecer en redes sociales a hacer una reflexión con sus más de tres millones de seguidores a quienes les pidió cuidar las críticas que hacen en redes sociales.

En un video, el intérprete aseguró que las redes sociales han permitido que muchas personas opinen de la vida personal de los artistas sin ningún filtro, por lo que se atrevió a decir que si las redes hubieran existido hace mucho tiempo, su carrera nunca hubiera despegado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

“Me pongo a pensar que si mi carrera fuera a empezar hoy en día seguramente yo no triunfaría, porque cuando yo lancé mi primera canción hace 20 años, no existían las redes sociales… no podía leer a la gente criticándome, gente destruyendo mi sueño y mi ilusión", dijo el cantante.

Rivera confesó que, en el año de su debut, solo existía un indicador para saber si las cosas iban bien: ver si su canción estaba pegada. Sin embargo, hoy en día hay muchos más canales, lo que, según él, hace que los artistas emergentes enfrenten un reto aún mayor.

Desde sus redes sociales, Rivera pidió a las internautas tener cuidado con las críticas dirigidas a los artistas, especialmente a los nuevos, ya que, según explicó, muchos sueños e ilusiones pueden estar en juego.

Jhonny Rivera envió reflexión desde sus redes sociales - crédito @jhonnyrivera/Instagram

“Muchas veces esos comentarios destruyeron un sueño, un proyecto o una ilusión… destruye una autoestima… es que si usted no sabe manejar los malos comentarios, ellos te pueden destruir tu futuro", dijo el cantante.

En el video el paisa aconseja que a los jóvenes de ahora que se están embarcando en nuevos proyectos musicales solo enfocarse en los comentarios de los familiares o amigos.

“A uno debería simplemente importarle su entorno, la mamá, el papá, los hijos, ellos ayudan a saber que los mensajes y acciones son honestas y correctas, por eso hay que armarnos de valor y solo quedarnos con lo positivo”, explicó el cantante.

Finalmente, el artista pidió a sus seguidores tener cuidado con lo que escriben y le aconsejo a sus colegas no dejarse destruir la vida en redes sociales.

Jenny López respondió a rumores sobre su relación con Jhonny Rivera

La cantante Jenny López, pareja del cantante, respondió recientemente a las especulaciones que han circulado en redes sociales sobre su relación sentimental.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, López abordó directamente los comentarios que sugieren que recibe un pago por ser la novia del cantante. Según explicó, su remuneración proviene exclusivamente de su trabajo como corista en la banda de Rivera, y no de su vínculo personal con él.

Uno de los principales puntos de controversia ha sido la diferencia de edad entre ambos, lo que ha generado comentarios negativos y especulaciones sobre las intenciones de López. A pesar de ello, la pareja ha mantenido una postura firme, mostrando que su relación se basa en el respeto y el amor mutuo, sin dejarse afectar por las opiniones externas.

Según detalló López en su respuesta, sí recibe un pago, pero este corresponde a su labor como corista en la banda de Jhonny Rivera y Los Porteños.

Jenny López habló del sueldo que le pagan como corista de Jhonny Rivera y de su relación con el cantante - crédito @jennylopez_oficial/IG

“Así es que te cuento que antes de ser la novia de Jhonny Rivera yo ya era corista de la agrupación, que este año cumplo 6 años de ser parte de Jhonny Rivera y los porteños, así es que obviamente me pagan un sueldo como corista”, reveló la artista.

La artista enfatizó que, como en cualquier empleo, su trabajo en el escenario es remunerado, destacando su talento y profesionalismo como las razones detrás de su contratación. Sin embargo, dejó claro que no percibe ingresos por su relación sentimental con el cantante.

Jenny López contestó a rumores sobre su relación - crédito @jennylopez_oficial/IG

Según detalló López en su respuesta, sí recibe un pago, pero este corresponde a su labor como corista en la banda de Jhonny Rivera y Los Porteños.

La artista enfatizó que, como en cualquier empleo, su trabajo en el escenario es remunerado, destacando su talento y profesionalismo como las razones detrás de su contratación. Sin embargo, dejó claro que no percibe ingresos por su relación sentimental con el cantante.