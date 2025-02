Noche de sorpresas en ‘Yo me llamo’: el ganador estalló en llanto y los televidentes rechazaron la decisión de los jurados

Las decisiones de la noche sorprendieron - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La nueva etapa de Yo me llamo continúa emocionando a los televidentes y seguidores del programa a través de las redes sociales, que no dudan en apoyar a su imitador favorito con buenos comentarios. Aunque, como es costumbre, también pelean con los jurados por sus decisiones y se muestran molestos cuando critican a uno de sus favoritos.

Pese a que en la emisión del 25 de febrero del reality show no hubo tantas “erizadas”, un participante se emocionó hasta las lágrimas tras su presentación y fue él el que se llevó el jugoso premio por la forma en cómo evolucionó y logró parecerse aún más al artista original.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Así fueron las presentaciones

La primera en aparecer en escena fue Ángela Aguilar, que interpretó Cucurrucucú y logró emocionar al público y a los jurados, que le dijeron que siempre estaba en el personaje y se parecía en gran medida, aunque le faltan algunos detalles por ajustar en los tonos agudos.

Su look robó miradas - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Por su parte, Greeicy tuvo un acompañante en la tarima, se trata de Andy Cruz, con el que interpretó Lejos conmigo, una canción que la hizo verse muy segura. Por tal motivo, Grisales le dijo: “Es la primera vez que te escucho como Greeicy”. Mientras que Escola le pidió no retroceder y Ruiz notó que sus movimientos van mejorando.

Al parecer, el acompañante le favoreció - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Entretanto, Cornelio Reyna interpretó Que se junten nuestros brazos y le cantó a Amparo en medio de su presentación. Aunque con su presencia no le fue bien, pues el maestro Escola le dijo que no tuvo matices, pero sí cuidó la voz rasgada característica del original.

El artista tiene tarea por hacer - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Oscar D’León tenía el reto de manejar la respiración y energía, lo que logró hacer con la canción Qué cosa tan linda, con la que puso a bailar a los jurados y hasta erizó a “la diva de Colombia”, que lo felicitó por su disciplina; al igual que César, que lo felicitó por su outfit. Por su parte, Rey lo criticó porque estaba un poco a destiempo, en referencia con la canción.

El imitador salió con un leve cambio en su baile - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Dean Martin interpretó You’re nobody ’til somebody loves you, por lo que se llevó buenos comentarios. Escola consideró que tiene un buen avance y la “complicidad con la cámara” le ayudó. Pese a ello, tiene el reto de aclarar un poco su piel con maquillaje, según los comentarios de Amparo, aunque para Rey le falta un poco en la voz.

Los comentarios fueron mejores que en su presentación anterior - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Del mismo modo, Gloria Trevi cantó Dr. Psiquiatra y tuvo que interactuar con una mesa y sillas que se encontraban en el escenario, lo que fue felicitado por el público, pues en redes sociales los internautas le dejaron comentarios de apoyo como: “Gloria Trevi es una artistaza y solita hizo todo en el escenario” y otro internauta dijo: “Ufff si se llama Gloria Trevi, apuesto que la critican“, lo que finalmente ocurrió, pues los jurados le dijeron que le faltó dejar salir a la artista original.

A la joven le faltó más presencia escénica, según los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

A su turno, Pepe Aguilar cantó 100% mexicano aunque no le favoreció lo suficiente, pues es una canción compleja, por lo que le dijeron que llegó a confundir un poco la interpretación.

No fue la mejor presentación del artista - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Bob Marley salió al escenario con Get up, stand up, un tema que no logró convencer, pues Rey le dijo que le faltó un poquito más de innovación, y Amparo aseguró que no había que cambiar, pues es el ritmo del artista original.

Su look cada vez mejora más - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En su presentación, Selena cantó El chico del apartamento 512 y le dijeron que físicamente arrasó, aunque Escola consideró que le faltó el aire y que debía ensayar más, por lo que la mandó a trabajar.

Físicamente, la imitadora es una de las más parecidas - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Premio en ‘Yo me llamo’

El mejor imitador de la noche, según Armonio, fue Oscar D’León, que se emocionó hasta las lágrimas con esta decisión, pues se llevó $20 millones. El artista salió corriendo a celebrar muy orgulloso por este logro, agradeciendo a Dios, a Colombia y a los jurados por todo su apoyo.

La decisión de los jurados desató emociones - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Participantes en riesgo

Entretanto, Selena, Pepe Aguilar y Gloria Trevi fueron los elegidos por el jurado para la próxima noche de eliminación, por lo que deben prepararse bien para no salir del programa de imitación número uno en Colombia.

Tres participantes quedaron en riesgo - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión