Hermana de Yina Calderón respondió a las acusaciones que señalan a la ‘influencer’ de no pagar deuda por una finca: “Nada de qué preocuparnos”

Hermana de Yina Calderón respondió a la polémica de la finca de la influenciadora - cortesía del Canal RCN

En medio de su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido y empresaria Yina Calderón enfrentó una acusación que se robó la atención en las redes sociales. Un empresario aseguró que la influencer le debe 1.265 millones de pesos por la compra de una finca en Chicaque, Cundinamarca.

El conflicto se originó a raíz de un video difundido en redes sociales por Luis Alfonso Parra Vargas, que afirmó haber vendido la propiedad a Calderón hace cuatro años por un valor total de 2.000 millones de pesos, de los cuales, según él, aún queda una suma considerable sin pagar.

El empresario, visiblemente molesto, no solo reclamó el pago de la deuda, sino que también desmintió algunas declaraciones que la influencer habría hecho sobre la finca, como el tamaño del terreno. Según Parra, la propiedad cuenta con 19 fanegadas de tierra (aproximadamente 12 hectáreas), y no 32, como supuestamente habría afirmado la influencer. En el video, Parra expresó: “No me has pagado mi finca. Me debes 1.265 millones de pesos y no me has pagado”, y apeló a la “buena voluntad” de Calderón para que cumpla con el pago pendiente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El hombre explica que la deuda supera los mil millones de pesos - crédito @luisalfonsoparravargas/ Instagram

Dado que Yina Calderón permanece incomunicada dentro del reality, su hermana Leonela Calderón respondió a las acusaciones. En una entrevista con el periodista Carlos Claro, Leonela desmintió las afirmaciones de Parra y aseguró que la familia cuenta con las escrituras de la finca, lo que, según ella, demuestra que la transacción fue completada de manera legal.

“Yo solamente les voy a dejar un interrogante: ¿ustedes creen que una persona va a deber 1.200 millones teniendo las escrituras de una finca?”, cuestionó Leonela, dando a entender que las acusaciones carecen de fundamento.

Además, la hermana de Yina confirmó que la familia inició un proceso legal contra Parra por calumnia y difamación. Según detalló, cuentan con pruebas documentales, como consignaciones y otros registros, que respaldan su versión de los hechos.

“Nosotros ya iniciamos un proceso legal en contra de esta persona por el delito de injuria y calumnia, están los documentos, están las pruebas, están las consignaciones y está absolutamente todo. Entonces, nada que preocuparnos”, afirmó en una entrevista con el periodista Carlos Claro.

La familia de Yina Calderón asegura que cuenta con pruebas documentales que respaldan su versión de los hechos - crédito @carlosclaroc/Instagram

En sus declaraciones, Leonela Calderón sugirió que la denuncia pública podría estar motivada por el creciente protagonismo de Yina en La casa de los famosos Colombia. Leonela insinuó que algunas personas podrían estar aprovechando el momento de fama de su hermana para obtener beneficios económicos o dañar su imagen.

“Lo que pasa es que la gente, como mi hermana está en el programa, se están aprovechando de la popularidad de mi hermana para salir a hablar. Pero no importa, uno entiende que son gente que tiene sus ventas caídas, sus empresas caídas y lo hacen por eso”, comentó, dando a entender que detrás de la acusación podría haber intereses personales.

La finca en cuestión no es un tema nuevo en la vida pública de Yina Calderón. La empresaria ha presumido en varias ocasiones este terreno, ubicado cerca del Parque Natural Chicaque, destacando su belleza natural y las comodidades que ofrece.

En 2021, Calderón compartió videos en sus redes sociales mostrando la propiedad, que incluye una casa de tres pisos con grandes ventanales, espacios para glamping, jacuzzis y zonas de barbacoa. Además, mencionó que el lugar no solo está destinado al descanso de su familia, sino que también se alquila para actividades turísticas y recreativas.

“Estamos ubicados en San Antonio del Tequendama, a una hora de Bogotá. Es clima frío, mi finca hace parte del Parque Natural Chicaque, por lo tanto, hay mucha naturaleza, agua, los paisajes, el atardecer, todo dispuesto para glamping… Los espero a todos”, expresó la DJ de guaracha en Instagram.

Estas son las imágenes de la finca de Yina Calderón - crédito @ yinacalderondjoficial/ TikTok

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Calderón volvió a mencionar la finca, describiéndola como un espacio ideal para disfrutar de la naturaleza y los paisajes de la región. Sin embargo, estas declaraciones parecen haber avivado la controversia, ya que Parra utilizó estas referencias como argumento para exigir el pago de la supuesta deuda.