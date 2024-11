Colombiano reveló la cruda realidad de emigrar a España, no es el sueño dorado que muchos esperan

Narváez habla sobre la desilusión de migrar a España en busca de una vida mejor - crédito TikTok

El creador de contenido Jhonja Narváez captó la atención en redes sociales con un relato sincero sobre su experiencia en España, destacando que la realidad de vivir allí distaba mucho de las expectativas que suelen tener los migrantes. Según él, la situación en este país europeo, aunque diferente, guarda similitudes inesperadas con las condiciones de vida en Colombia. Sus palabras resonaron especialmente entre quienes contemplan emigrar con la esperanza de encontrar mejores oportunidades.

Narváez describió cómo muchos colombianos viajan con el sueño de alcanzar una vida más cómoda y la ilusión de ganar en euros. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja. Los bajos salarios y la dificultad para obtener documentos legales representan obstáculos importantes para quienes buscan estabilidad económica en el extranjero.

En sus palabras: “La verdad duele, pero el colombiano viene a España a seguir siendo pobre, si no que acá la pobreza se ve diferente. En Colombia, así no tuvieras muchos recursos, por lo menos tenías casa o una habitación para ti solo. Acá, por los costos y los requisitos, ni siquiera eso”.

El influenciador también reflexionó sobre sus propios desafíos al llegar a España. Adaptarse a un entorno distinto no fue sencillo, especialmente durante los primeros meses, cuando enfrentó dificultades para acostumbrarse a un ritmo de vida que, en sus palabras, puede ser incluso más demandante que el de su propio país. Aunque vivir en España trae consigo algunas diferencias significativas, Narváez aseguró que, en muchos casos, las exigencias laborales y económicas terminan siendo igual de agotadoras, si no más, que en Colombia.

Según Narváez, lo que realmente sucede es que los inmigrantes siguen siendo pobres, aunque en España la pobreza toma una forma diferente. “Nos venimos a la madre patria a recoger los euros supuestamente, pero no es así, seguimos siendo pobres, lo que pasa es que acá la pobreza se ve diferente y puedes tener un iPhone, ropa de marca, un carro o una moto y así sucesivamente”, comentó.

Una de las principales dificultades que enfrentó Narváez, como muchos otros migrantes, fue no contar con una situación legal en España. Esto lo obligaba a trabajar el doble de lo que haría una persona con papeles, sin embargo, la vida en el país no es barata y la posibilidad de ahorrar o tener tiempo para él mismo y su familia se volvía cada vez más lejana.

En sus propias palabras, “lo que caracteriza al pobre en España es que sigue siendo esclavo de un sueldo y si no tienes papeles no es que alcance para mucho, ya que en algunas ocasiones no son bien pagos por no tener la documentación en regla y a raíz de eso no tienes tiempo para nada y tampoco puedes ahorrar”.

Narváez también compartió con sus seguidores que, como muchos inmigrantes, cometió errores en sus primeros años en España. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que el camino hacia la estabilidad no pasaba por trabajar sin descanso, sino por encontrar una manera de emprender y ser dueño de su tiempo. “Aquí no se vive, se sobrevive. Yo también caí en esa trampa por un tiempo, pero entendí que solo un negocio me puede sacar de la pobreza y aunque no gane millones de dólares o euros, sí tengo control de mi tiempo. Por eso monté un negocio por internet para vender productos por las redes sociales”.

Aunque no logra alcanzar las grandes cantidades de dinero que muchos esperan al emigrar, Narváez expresó que se siente satisfecho con los resultados de su esfuerzo. A pesar de no tener el sueldo que deseaba al principio, encontró en su negocio online una oportunidad que le dio control sobre su tiempo y, lo más importante, le permitió disfrutar de su vida personal y familiar.