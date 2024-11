Mujer murió tras usar su celular conectado al cargador durante una tormenta en Atlántico: recibió una descarga eléctrica

A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima llegó sin signos vitales al ESE Centro de Salud de Polonuevo, en el Atlántico - crédito soraidapatricia.reyestobias/Facebook

Soraida Patricia Reyes Tobías, de 34 años, falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba su teléfono móvil conectado al cargador durante una tormenta en su hogar, según informó la prensa local.

El incidente ocurrió el 21 de noviembre en la vereda La Unión, ubicada entre los municipios de Polonuevo y Santo Tomás, en el departamento del Atlántico.

El informe policial, citado por el diario cartagenero El Universal, declaró que el accidente se produjo alrededor de las 3:15 de la tarde del jueves en la jurisdicción de Santo Tomás.

Reyes Tobías, madre de dos hijos, estaba utilizando su celular cuando recibió un mensaje. Según la versión preliminar, al interactuar con el dispositivo para dar respuesta, una descarga eléctrica la impactó y provocó que se desplomara de inmediato.

Enseguida sus familiares —afirmaron—la trasladaron de urgencia al ESE Centro de Salud de Polonuevo, en el que los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales, a pesar de los esfuerzos por reanimarla.

La muerte de Reyes Tobías generó preocupación en los residentes de La Unión. Pero también llamó la atención sobre los riesgos que derivan de la manipular dispositivos electrónicos durante tormentas, en especial eléctricas.

Ella era Soraida Patricia Reyes Tobías, la mujer que sufrió una descarga eléctrica con su celular - crédito Fabebook

Los expertos recomiendan evitar el uso de teléfonos conectados al cargador en estas condiciones, ya que la combinación de energía eléctrica y descargas atmosféricas puede ser mortal.

Así debe actuar en caso de una tormenta eléctrica

La Cruz Roja Colombiana publico, en el contexto de la ola invernal que golpeó a varios territorios de Colombia, algunas prácticas que podrían evitar tragedias, en caso de tormentas eléctricas.

Informan que, durante una tormenta eléctrica, es crucial tomar medidas de seguridad para protegerse de los peligros asociados, como los rayos que pueden causar electrocuciones, incendios y daños materiales.

Primero están las prevenciones. Antes de que una tormenta eléctrica se desate, es importante realizar ciertas preparaciones. Según la Cruz Roja, se debe verificar el estado de los árboles en el jardín, en caso de que se tenga jardín, ya que aquellos en mal estado pueden caer y causar daños.

Ciudades costeras del país, como Barranquilla, sufrieron unos fuertes días de tormentas eléctricas, según informó el Ideam - crédito @ErikaFontalvo/X

Además, es esencial tener a mano un kit de emergencia y conocer los números de contacto de los servicios de emergencia. Toda la familia debe estar informada sobre cómo cortar el suministro de gas, luz y agua, y establecer un punto de encuentro en caso de que se encuentren dispersos.

Durante la tormenta, si se está en casa, se aconseja evitar el contacto con el agua, lo que incluye no bañarse ni lavar platos o ropa. También es recomendable alejarse de ventanas y balcones, desconectar los electrodomésticos y no utilizar dispositivos electrónicos como teléfonos o computadoras. La Cruz Roja también puntualizó la importancia de no encender fuego en la chimenea, si la hay, y mantenerse alejado de ella.

Para quienes se encuentran al aire libre durante una tormenta eléctrica, la Cruz Roja sugiere buscar refugio en un vehículo o un edificio grande.

Resulta importante, según la institución, salir inmediatamente de cuerpos de agua como piscinas, ríos o lagos, y evitar el uso de bicicletas o motocicletas. Además, se debe evitar el uso del teléfono a menos que sea absolutamente necesario y mantenerse alejado de estructuras altas como torres o árboles.

En caso de estar conduciendo, se recomienda no salir del automóvil, encender las luces intermitentes y evitar caminos inundados hasta que la tormenta pase. Estas medidas buscan reducir la probabilidad de incidentes y proteger la integridad de las personas durante estos fenómenos naturales.

Siete vacas fueron impactadas por un rayo en Bolívar

Un rayo impactó una finca en el sector de Pescadero, cerca del corregimiento de Algarrobo, en Villanueva, Bolívar, y causó la muerte de siete vacas, entre ellas terneros y novillas, durante una intensa tormenta, el domingo 8 de septiembre de 2024. Según medios locales, los animales se habían refugiado bajo un árbol para protegerse de la lluvia, pero el rayo impactó directamente sobre el árbol.

Los animales resultaron muertos, por el impacto del rayo - crédito Shutterstock

Este incidente subraya la importancia de implementar medidas de seguridad para proteger al ganado durante las tormentas eléctricas, especialmente en épocas de invierno cuando los rayos son más frecuentes. Los propietarios de la finca han solicitado la intervención de las autoridades para recibir apoyo y mitigar las pérdidas económicas derivadas de este trágico evento.

Para prevenir situaciones similares, es crucial que los ganaderos adopten ciertas precauciones. Entre las recomendaciones se incluye evitar que el ganado se refugie bajo árboles durante tormentas eléctricas, ya que estos pueden atraer rayos. Además, se sugiere la instalación de pararrayos en áreas estratégicas de las fincas para desviar la energía de los rayos y proteger tanto a los animales como a las instalaciones.