Noches navideñas en Bogotá: esta es la apuesta de la ciudad para aportar al cuidado del planeta y ser más sostenible

En este caso, Bogotá se prepara para un 2024 iluminado de manera consciente, con un presupuesto de $2.662.000.000 destinado al alumbrado de la ciudad - crédito Alcaldía

Para este fin de año, la Alcaldía de Bogotá optó por contar con un alumbrado navideño público consciente de la situación en la ciudad y la región en materia energética y de agua.

Por ello, habrá una reducción del 63% del consumo energético respecto al 2023, lo que significaría un ahorro significativo y optimizar el gasto público. No obstante, la oferta cultural será amplia en los lugares emblemáticos de la capital colombiana y en las localidades desde el 7 al 23 de diciembre de 2024.

En este caso, Bogotá se prepara para un 2024 iluminado de manera consciente, con un presupuesto de $2.662.000.000 destinado al alumbrado de la ciudad. Esta iniciativa, impulsada por el alcalde Carlos Fernando Galán, busca no solo embellecer la capital colombiana, también fomentar actividades culturales que puedan ser disfrutadas por todos los ciudadanos.

La Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, concentrará esfuerzos y recursos con el objetivo de ofrecer un alumbrado navideño en zonas estratégicas de Bogotá - crédito Colprensa

En este caso, el propósito del distrito es bajar de 70.550 kWh (Kilovatio-hora) a 36.000 kWh el consumo del alumbrado público navideño durante 2024. Por eso, se concentrarán los recursos en áreas estratégicas, promoviendo una experiencia navideña alineada con el cuidado del medio ambiente y así, garantizar que la ciudad brille sin comprometer los recursos naturales, para que disfruten de una Navidad más sostenible y consciente.

Inversión en años anteriores

Inversión el alumbrado navideño durante 2020 – 2023 Aportes iluminación del Distrito año 2020 $8.555.580.000 (Cifras traídas a valor presente) En comparación con la inversión proyectada para 2024, que es de $2.662.000.000, se va a lograr una reducción del 68.89%. Durante estos años se invirtió $39.299.474.416,75 en iluminación.

Inversión el alumbrado navideño durante 2016 – 2019 Aportes iluminación del Distrito año 2016 $8.677.162.497,07 (Cifras traídas a valor presente) En comparación con la inversión proyectada para 2024, que es de $2.662.000.000, se va a lograr una reducción del 69.32%. Durante estos cuatro años se invirtió $40.042.828.748,41 en iluminación.

Inversión el alumbrado navideño durante 2012 – 2015 Aportes iluminación del Distrito año 2012, $5.747.306.400 (Cifras traídas a valor presente) En comparación con la inversión proyectada para 2024, que es de $2.662.000.000, se va a lograr una reducción del 53,68 %. Durante estos años se invirtió $38.788.336.168,78 en iluminación.



La Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, concentrará esfuerzos y recursos con el objetivo de ofrecer un alumbrado navideño en zonas estratégicas de Bogotá. Así, la Navidad en este 2024, será un espacio inclusivo para toda la familia. Desde niños y niñas hasta adultos mayores, podrán recorrer las diferentes calles del centro de la ciudad, para vivir una ruta navideña durante 16 días, en los que se contará con más de 100 funciones gratuitas, para que todos los bogotanos asistan.

Galán enfatizó en la importancia de proteger el espacio para asegurar la preservación del agua y promover un desarrollo adecuado en la ciudad - crédito EFE

Recientemente, en medio de una entrevista con Blu Radio, Galán enfatizó que las restricciones impuestas buscan priorizar el manejo adecuado de los recursos hídricos y energéticos, adaptando las celebraciones a las circunstancias actuales. Esto implica que el alumbrado navideño se limitará a la ´plaza de Bolívar y el corredor de la Séptima, hasta la Plaza de Toros. Según lo explicó el mandatario, “se reducirá en aproximadamente un 30% o 40% en comparación con lo que se hacía en años anteriores”.

En caso de que la situación no mejore, el alcalde señaló: “Yo creo que ya hay que hacer campañas, le he dado instrucciones a Hábitat de que no nos limitemos a campañas de reducción de consumo de agua, sino también campañas en reducción de consumo de energía y creo que la nación debería hacer un esfuerzo mayor”.

Además, Galán enfatizó en la importancia de proteger el espacio para asegurar la preservación del agua y promover un desarrollo adecuado en la ciudad, refiriéndose tanto a la vivienda como al crecimiento de la población.

Asimismo, destacó que el racionamiento de agua no debe considerarse la solución definitiva al problema, el cual es de naturaleza estructural. “Nunca hemos pensado que el racionamiento sea la medida de fondo que resuelva el problema estructural de Bogotá, pero es la medida responsable y necesaria que debemos adoptar”, afirmó el alcalde, subrayando la importancia de enfrentar la crisis con acciones inmediatas mientras se trabajan en soluciones a largo plazo.